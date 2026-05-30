Στο NCAA θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα στο διάσημο North Carolina! Σε ένα από τα πιο διάσημα και πετυχημένα κολεγιακά προγράμματα.

Οι δύο Έλληνες παίκτες θα μαγεύουν τη νέα σεζόν στα παρκέ του κολεγιακού πρωταθλήματος με τους Tar Heels και ο Αβδάλας με story του έδειξε τη χαρά του που θα είναι πάλι συμπαίκτης με τον «Σάμο».

Άλλωστε ο «Νίο» ήταν στον Παναθηναϊκό στο παρελθόν μαζί με τον Σαμοντούροβ. Μια φοβερή συνύπαρξη στις ΗΠΑ και πλέον τα ματς του North Carolina θα έχουν έντονο ελληνικό χρώμα.

