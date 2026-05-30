Σαμοντούροβ: Στο διάσημο North Carolina τη νέα σεζόν
Το δικό του «American Dream» θα πραγματοποιήσει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ καθώς θα μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για χάρη του NCAA!
Ο ταλαντούχος φόργουορντ θα γίνει και πάλι συμπαίκτης του Νεοκλή Αβδάλα, αυτήν την φορά στο διάσημο πανεπιστήμιο του North Carolina απ' όπου είχε φοιτήσει ο Μάικλ Τζόρνταν.
Ο «Σάμο» έχει πάρει μέρος σε 17 αγώνες της Stoiximan GBL έως σήμερα μετρώντας κατά μέσο όρο 4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ.
Αντίστοιχα στην Euroleague είχε 2,6 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ ανά 6 λεπτά συμμετοχής.
NEWS: Panathinaikos' Alex Samodurov has committed to North Carolina, Alex Saratsis and Giorgos Panou of Octagon tell DraftExpress.— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 30, 2026
The 7-foot, 21-year-old Greek power forward brings coveted shot-blocking and floor-spacing, along with significant FIBA and Euroleague experience. pic.twitter.com/foyB8QivBF
