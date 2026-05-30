Στο NCAA θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα στο διάσημο North Carolina!

Ο ταλαντούχος φόργουορντ θα γίνει και πάλι συμπαίκτης του Νεοκλή Αβδάλα, αυτήν την φορά στο διάσημο πανεπιστήμιο του North Carolina απ' όπου είχε φοιτήσει ο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «Σάμο» έχει πάρει μέρος σε 17 αγώνες της Stoiximan GBL έως σήμερα μετρώντας κατά μέσο όρο 4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ.

Αντίστοιχα στην Euroleague είχε 2,6 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, 0,3 ασίστ ανά 6 λεπτά συμμετοχής.