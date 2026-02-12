Η Παρί εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες της Μπαρτσελόνα και πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στη Βαρκελώνη με 74-85 σ' ένα αποτέλεσμα που βάζει σε δύσκολη θέση τους Καταλανούς.

Και τι δεν είχε αυτό το παιχνίδι... Έως και παιχνίδι παρόντων τεσσάρων παικτών της μίας ομάδας, στην... γκάφα της Παρί με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία πέντε λεπτά του. Επί της ουσίας όμως δεν άλλαξε κάτι καθώς η γαλλική ομάδα έκανε ό,τι ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο αξιοποιώντας τις απουσίες των Πάντερ, Σατοράνσκι για την Μπαρτσελόνα. Έφτασε να προηγηθεί μάλιστα έως και με διαφορά 17 πόντων καθώς η Μπαρτσελόνα ήταν απελπιστικά άστοχη από μακρινή απόσταση και παρουσιάστηκε μονοδιάστατη. Για την Παρί, ο Ιφί αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού και αποχώρησε στο τέλος του αγώνα με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο αγώνας

Στο ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, το χαμηλό επίπεδο δημιουργίας σε συνδυασμό με την απελπιστική αστοχία των δύο ομάδων στα σουτ από μακρινή απόσταση ήταν δύο από τους κοινούς παρονομαστές. Η Παρί τελείωσε το ημίχρονο με 3/15 προσπάθειες και ισορροπία ασίστ/λαθών (σ. σ. 5), γι’ αυτό εξάλλου δεν κατάφερε να χτίσει πάνω στο +6 (5-11) το οποίο εξασφάλισε μετά από τέσσερα λεπτά αγώνα. Γενικώς, στην επίθεση λειτουργούσε αποτελεσματικά μόνο όταν ήταν ο Ιφί (11π.) στο παρκέ.

Απόντων των Πάντερ, Σατοράνσκι η Μπαρτσελόνα είχε ξεκάθαρο ζήτημα κατεύθυνσης. Βρήκε λύσεις στην επίθεση όταν μετέφερε την μπάλα στη ρακέτα χάρη στο 64% στα σουτ εντός παιδιάς, βρίσκοντας ρυθμό μέσα από την άμυνα. Από την περιφερειακή γραμμή, ο Μπριθουέλα (9π.) ήταν ο πιο συνεπής από τους γηπεδούχους κι ένας από τους λόγους του +8 (42-34, 18’) το οποίο όμως δεν κράτησε έως το τέλος του ημιχρόνου (43-39).

Οι γηπεδούχοι παρέμειναν μονοδιάστατοι στην επίθεση και η Παρί, δίχως να κάνει κάτι εξαιρετικό στο παρκέ, προηγήθηκε με +6 (49-55, 25') χάρη στα διαδοχικά μακρινά σουτ του Ιφί. Με 6/7 τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έβαλαν ακόμη δυσκολότερα στην Μπαρτσελόνα (52-61, 27'). Στο τέλος της περιόδου η διαφορά πήγε για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο (55-67).

Η διαφορά έφτασε στο +15 (58-73, 33') κι εκεί έγινε η φάση του αγώνα. Μετά το τάιμ άουτ του Πασκουάλ, ο Ερέρα της Παρί μπερδεύτηκε και δεν μπήκε στο παρκέ με συνέπεια η Παρί να κάνει άμυνα με τέσσερις παίκτες. Ο Λαπροβίτολα ευστόχησε σε ελεύθερο σουτ τριών πόντων και η γραμματεία ενημέρωσε τους διαιτητές για το λάθος δίχως να δοθεί συνέχεια στη φάση καθώς στον πάγκο της Παρί επικράτησε σύγχυση!

Επί της ουσίας όμως δεν άλλαξε κάτι. Η Παρί διατήρησε τον έλεγχο και μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο με διαφορά 17 πόντων (61-78). Εκεί η Μπαρτσελόνα έκανε την απέλπιδα προσπάθεια επιστροφής πατώντας πάνω στα λάθη των φιλοξενούμενων (68-78, 36:30). Μέχρι εκείνο το σημείο ο Ουίλ Κλάιμπερν ήταν κακός, αυτός όμως έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης. Εκεί οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα και ο χρόνος κύλησε υπέρ της Παρί η οποία δεν έχτισε ούτε μία σωστή επίθεση. Τη λύση έδωσε τελικώς ο Ιφί μ' ένα σουτ εκτός ισορροπίας. Σε συνδυασμό με μια καλή άμυνα, η Παρί εξασφάλισε τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-39, 55-67, 74-85

MVP Ο… Ιφί καθώς η Παρί λειτούργησε υπέροχα στα διαστήματα που ήταν στο παρκέ, έβαλε επίσης και το καλάθι που τελείωσε το παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μπριθουέλα ο οποίος είχε να καλύψει μεγάλο κενό. Μετά από ένα σημείο όμως έχασε το μυαλό του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 5/32 τρίποντα της Μπαρτσελόνα.