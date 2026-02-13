O Γουέιντ Μπόλντγουιν σε χρόνο «μηδέν» ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε στη Φενέρ τη νίκη μέσα στο Telekom Center Athens με 83-85. Ένταση μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» αλλά είδε τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να του... παίρνει την παράταση μέσα από το στόμα ευστοχώντας σ' ένα πολύ δύσκολο σουτ με την εκπνοή του αγώνα.

Έκτοτε παραλίγο να ακολουθήσει πραγματικό... ροντέο στο Glass Floor καθως άναψαν τα αίματα, με τον Ματίας Λεσόρ να ήταν έξαλλος από τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να επικρατήσει, γνώρισε δεύτερη σερί ήττα και πλέον έχει πραγματικό βουνό να ανέβει προκειμένου να φτάσει στον στόχο των απευθείας playoffs.

Πριν από το buzzer beater του Μπόλντγουιν είχε προλάβει να κάνει μεγάλη ζημιά ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ο οποίος έβλεπε το καλάθι του Παναθηναϊκού σαν βαρέλι καθώς μέτρησε 26 πόντους με 6/7 τρίποντα.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα αλλά και 4 λάθη στην επιστροφή του στην ενεργό δράση αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό στο τέλος. Ο Χουάντσο ήταν εξαιρετικός με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, σ΄ ενα ματς το οποίο κρίθηκε, στην κυριολεξία, στις λεπτομέρειες.

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Deja vu με το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το ξεκίνημα του αγώνα στο «Telekom Center Athens» καθώς η Φενέρ δεν σταμάτησε να «πυροβολεί» έξω από τα 6.75 μέτρα με κύριο εκφραστή τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Ο γκαρντ της Φενέρ ήταν «καυτός» στην 1η περίοδο έχοντας 11 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Κάτι που έδωσε στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προβάδισμα εννέα πόντων (16-25) το οποίο έληξε με τρίποντο του Χουάντσο για το 19-25. Ένα δεκάλεπτο όπου οι «πράσινοι» είχαν 7/14 δίποντα (σ.σ. Ναν 3/8διπ.), 1/2 τρίποντα και 2/4 βολές με μόλις 2 ασίστ για 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Φενέρμπαχτσε 3/7 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 1/2 βολές και 7 τελικές πάσες για 2 λάθη.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε μεγαλύτερη σκληράδα στο μεγαλύτερο διάστημα της, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνο που έδωσε πνοή και ρυθμό στο παιχνίδι τρέχοντας γρήγορα τα plays της ομάδας του. Ουσιαστικά συμπλήρωσε ιδανικά τον φοβερό και τρομερό Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο πρώτο μισό του αγώνα, ο οποίος «άγγιξε» το double double με 12 πόντους (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο!

Το μεγαλύτερο προβάδισμα της Φενέρ στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν το 21-27 του 12’ γιατί έκτοτε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έτρεξε επιμέρους σκορ 21-9 με το οποίο πήρε και προβάδισμα με 42-36 λίγο πριν από το 5-0 της τουρκική ομάδας για το 42-41 του ημιχρόνου. Ο Μπιμπέροβιτς είχε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα) και αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της Φενέρμπαχτσε.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε 17/28 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/4 βολές, 12-6 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 4 λάθη, ενώ αντίστοιχα η πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 είχε μετρήσει 6/16 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 5/6 βολές, 11-6 ριμπάουντ και 12 τελικές πάσες για 6 λάθη.

Στην 3η περίοδο η ελληνική ομάδα συνέχισε να είναι (όσο ήταν δυνατόν) σκληρή στην άμυνα και βάζοντας στην εξίσωση παίκτες όπως ο Φαρίντ και ο Ρογκαβόπουλος, κατάφερε να προηγηθεί και +7 πόντους (55-48 στο 25' και 57-50 στο 26') έχοντας αποκτήσει προβάδισμα, μομέντουμ ενώ έδειχνε να «πατάει» καλύτερα στο Glass Floor. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στο +6 (62-56) έχοντας δεχθεί μόλις 15 πόντους κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου. Μια 3η περίοδος η οποία έκλεισε με τον Ναν να είχε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη και συνολικά οι «πράσινοι» 22/36 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 6/10 βολές, 17-8 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 6 λάθη+4 κλεψίματα.

Η Φενέρ ωστόσο μπήκε πολύ πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και έτρεξε αρχικά σερί 8-0 για την ανατροπή στο σκορ και το προσπέρασμα με 62-64 το οποίο έγινε επιμέρους 3-14 για το 65-70. Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει κανοντας τη ζημιά με τα περιφερειακά σουτ. O Κέντρικ Ναν είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται» περισσότερο, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει αρχικά σε 73-73 και σε 76-76 έχοντας μετατρέψει το παιχνιδι σε πραγματικό «γκραν γκινιόλ».

Στα 53'' πριν από το τέλος ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 2/2 βολές έγραψε το 78-80 και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα στο σκορ. Το ματς έγινε αίμα και άμμος! Ο Γιάντουνεν με 1/2 βολές έγραψε το 81-83 και ο Σορτς με τρομερό coast to coast ισοφάρισε σε 83-83 στα 2.5 πριν από το τέλος. Όμως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με πολυ δύσκολο σουτ χάρισε τη νίκη στην Φενέρμπαχτσε σε χρόνο «μηδέν».

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ευστόχησε στο buzzer beater που έκρινε το ματς, ενώ επίσης η Φενέρ είχε και 13/30 τρίποντα.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ο οποίος είχε 26 πόντους με 4/6 δίποντα και 6/7 τρίποντα.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ο οποίος εκτός από το νικητήριο σουτ είχε 13 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος πήρε κακές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε εξαιρετικό ματς με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη με 77-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85.

Panathinaikos AKTOR Athens FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Ergin Ataman MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 T. Shorts 12:04 10 5/8 62.5% 5/7 71.4% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 3 9 5 P. Kalaitzakis 02:41 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 6 C. Osman * 32:15 8 3/8 37.5% 3/5 60.0% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 5 6 8 R. Holmes 09:02 4 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0 3 3 0 2 0 1 0 6 6 10 K. Sloukas 19:10 10 4/9 44.4% 3/6 50.0% 1/3 33.3% 1/1 100.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 6 17 N. Rogkavopoulos 10:07 3 2/2 100.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 13 4 22 J. Grant * 27:24 4 2/8 25.0% 2/5 40.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 5 4 1 2 0 3 3 25 K. Nunn * 34:57 17 6/14 42.9% 5/12 41.7% 1/2 50.0% 4/6 66.7% 3 2 5 2 2 4 4 0 1 10 35 K. Faried * 15:17 7 2/4 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 41 J. Hernangomez * 37:03 18 7/9 77.8% 4/5 80.0% 3/4 75.0% 1/1 100.0% 3 9 12 0 2 0 0 0 28 28 44 K. Mitoglou 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 O. Yurtseven 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team 1 1 2 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 83 33/64 51.6% 27/47 57.4% 6/17 35.3% 11/16 68.8% 8 20 28 17 18 10 8 0 86