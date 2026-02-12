Την 13η νίκη της βρήκε η Μακάμπι, επικρατώντας της Μπάγερν με 111-106, στο Ισραήλ,για την 28η αγωνιστική της EuroLeague

Στο ματς που θα μπορούσε να είναι διαγωνισμός τριπόντων, η Μακάμπι... χαμογέλασε στο τέλος και επικράτησε της Μπάγερν με 111-106 στο Ισραήλ.

Με 20 τρίποντα για τος γηπεδούχους και 15 για τους φιλοξενούμενους, η ομάδα του Κάτας κατάφερε να πανηγυρίσει στην παράταση την 13η νίκη της και 3η σερί στη διοργάνωση.

Μακάμπι - Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Μακάμπι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, εκμεταλλεύοντας τα 3 λάθη της Μπάγερν (3’) και σε συνδυασμό με την ευστοχία της έξω από τη γραμμή των 6.75μ, (2/3), μπόρεσε να προηγηθεί (13-7, 5’). Ο ρυθμός της αναμέτρηση παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, οδεύοντας προς το φινάλε του 1ου δεκαλέπτου, με τους φιλοξενούμενους να ακολουθούν τους Ισραηλινούς, δίχως να καταφέρουν να πάρουν το προβάδισμα (26-20, 10’).

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου η ομάδα του Όντεντ Κάτας, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά, έπειτα από καλάθι του Λαβί (31-20, 11’).

Οι Γερμανοί είχαν αντίδραση και με επιμέρους σερί (5-9), μπόρεσαν να ανακάμψουν και να ψαλιδίσουν τη διαφορά στους έξι (36-30, 15’), όμως ο Λούντμπεργκ και ο Σόρκιν, ευστοχώντας στο 8ο και στο 9ο τρίποντο της ομάδας του, ξανά έδωσαν στους γηπεδούχους νέα διψήφια τιμή (42-32, 17’). Με τον Ομπστ πρωταγωνιστή (13π!, 2/3 τρίποντα, 3/5 τρίποντα 17’), η Μπάγερν μπόρεσε να απαντήσει για ακόμη μία φορά με (6/10, 60% τρίποντα) και έφερε το ματς στο καλάθι (42-40, 18’). Ο Ταμίρ Μπλατ συνέχισε να είναι εύστοχος έξω από τη γραμμή των 6.75μ και με το 4ο εύστοχο τρίποντό του σε ισάριθμες προσπάθειες, έδωσε στην ομάδα του την απόσταση των έξι πόντων στο ημίχρονο (51-45, 20’).

Μετά την ανάπαυλα η Μπάγερν, μπήκε πιο… ορεξάτη και ούσα πιο εύστοχη, πραγματοποίησε το πιο παραγωγικό της δεκάλεπτο, σκοράροντας 33 πόντους, με τον Ομπστ να είναι… καυτός και έχει 25 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αμφότερες συνέχισαν να... βομβαρδίζουν τα καλάθια με εύστοχα τρίποντα (18/29 - 11/19) και να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ, οδεύοντας προς το φινάλε (79-80, 32'). Η Μπάγερν με... όπλο της τα επιθετικά ριμπάουντ, επέβαλε την κυριαρχία της κάτω από τη ρακέτα και με τον Ομπστ να ευστοχεί σε τρίποντο και τον Ντιμιτρίεβιτς σε δίποντο, έδωσαν προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα τους (92-95, 37'), μέχρι να απαντήσει ο Σόρκιν και να ξανά φέρει το ματς στα ίσια (95-95, 38'). Στα τελευταία το ματς εξελισσόταν σε «θρίλερ», με τον Μπλατ να ευστοχεί σε δύο βολές και να έχει το προβάδισμα η Μακάμπι (97-95). Η Μπάγερν προχώρησε σε δύο άστοχες επιθέσεις και έτσι οι γηπεδούχοι, είχαν το πλεονέκτημα με για τη νίκη, με τον Ρέιμαν να ευστοχεί σε μία βολή (98-95) και 15 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στην τελευταία κατοχή της, η ομάδα του Πέσιτς έκανε την επαναφορά, με την μπάλα να πηγαίνει στον Ντιμιτρίεβιτς και να ευστοχεί σε τρίποντο και φάουλ, ενώ έβαλε και τη βολή (98-99) και 9 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατάσταση στα... χέρια τους στην τελευταία επίθεση. Ο Μπρισέτ πήρε φάουλ και απέκτησε το δικαίωμα να σουτάρει σε δύο βολές, όπου ευστόχησε στη μία και έστειλε το ματς στην παράταση (99-99, 40').

Στην παράταση το ντέρμπι συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και καμία να μην μπορεί να πάρει διαφορά. Η Μακάμπι, έχοντας πιο σωστές επιλογές στην επίθεσή της κατάφερε να επιβάλει την κυριαρχία της στο τέλος και να πανηγυρίσει την 13η νίκη της.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 51-45, 74-78, 99-99, 111-106