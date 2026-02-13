Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Κάουνας, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague και πανηγύρισε την 16η νίκη της στη διοργάνωση.

Επιστροφή στις νίκες για τη Ζάλγκιρις, αφού μετά την ήττα από την Έφες την προηγούμενη εβδομάδα οι Λιθουανοί, επικράτησαν της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82.

Το σύνολο του Μασιούλις, έχοντας ως κορυφαίο τον Μόουζες Ράιτ που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, πανηγύρισε την 16η νίκη της στην EuroLeague.

Στον αντίποδα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υπέστη την 6η σερί ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις, μένοντας από δυνάμεις στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο.

Ζάλγκιρις - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα που είχε κάτω από τη ρακέτα, με τον Μόουζες Ράιτ να είναι… καυτός (10π. 3/4 δίποντα, 4/4 βολές) και μπόρεσε να επιβάλει την κυριαρχία της στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (20-16, 8’). Στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου ο Μπραζντέικις και ο Φρανσίσκο με εύστοχα τρίποντα έδωσαν… αέρα 9 πόντων στην ομάδα τους (32-23, 12’).

Η Χάποελ είχε αντίδραση και μπόρεσε να επιστρέψει με τον Μόντλεϊ (10π.) να δίνει λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ (32-31, 14’) και στη συνέχεια να περνάει μπροστά μετά από ένα τρομερό εύστοχο τρίποντο του Μπράιαντ (32-34, 15’). Προς το φινάλε του 1ου ημιχρόνου, αμφότεροι ήταν «χέρι-χέρι» στο σκορ με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός πόντου (44-43, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, βελτιώνοντας την άμυνά τους και πήραν μικρή διαφορά (46-52, 22’), έπειτα από κάρφωμα του Οτούρου στον αιφνιδιασμό. Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε και αυτό ευνόησε το σύνολο του Μασιούλις, όπου πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο τέλος της 3ης περιόδου (63-62, 30’). Το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με τη Ζάλγκιρις να βρίσκεται σε θέση «οδηγού» και να έχει το πλεονέκτημα. Ο Λο στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο (73-66, 33'), δίνοντας στην ομάδα του... αέρα επτά πόντων. Ένα νέο επιθετικό ξέσπασμα από τους Λιθουανούς ήταν αρκετό και με τον Φρανσίκσο να ευστοχεί σε τρίποντο, έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (78-68, 35'). Τα τελευταία λεπτά εξελίχθηκαν σε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους γηπεδούχους, καθώς είχαν... καθαρίσει την αναμέτρηση και πανηγύρισαν την 16η νίκη τους με τελικό σκορ 93-82.



Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82.

MVP ΗΤΑΝ Ο… Μόουζες Ράιτ με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 9/9 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ντάνιελ Οτούρου με 22 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 8/10 δίποντα του Ράιτ (80%)!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει με 80-93.

Žalgiris Kaunas # Players MIN PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST STL TO BLK PF FD PIR 1 N. Williams-Goss * 20:58 10 5/10 50% 5/7 71.4% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 6 4 3 0 1 0 13 3 S. Francisco 25:54 15 5/15 33.3% 2/5 40% 3/10 30% 2/3 66.7% 1 3 4 3 1 2 0 4 1 11 7 M. Wright * 24:02 25 8/10 80% 8/10 80% 0/0 0% 9/9 100% 4 2 6 1 0 1 0 8 3 34 8 I. Brazdeikis 21:01 7 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 2 2 9 9 D. Giedraitis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 A. Tubelis * 23:46 12 6/11 54.5% 6/9 66.7% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 1 1 1 11 12 M. Lo 28:55 13 5/6 83.3% 3/4 75% 2/2 100% 1/1 100% 1 1 2 7 1 2 0 1 1 20 14 D. Sleva 21:57 5 2/6 33.3% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 0 1 0 0 5 4 4 15 L. Birutis 08:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 A. Butkevicius * 13:09 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 4 3 1 91 D. Sirvydis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 E. Ulanovas 11:35 4 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 4 2 3 TOTAL 200:00 93 36/65 55.4% 29/42 69% 7/23 30.4% 14/15 93.3% 10 18 28 19 8 9 1 35 18 108