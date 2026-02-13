Ζάλγκιρις - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: «Καθάρισαν» στην 4η περίοδο οι Λιθουανοί, έκτη σερί ήττα για την ομάδα του Ιτούδη!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Κάουνας, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague και πανηγύρισε την 16η νίκη της στη διοργάνωση.

Επιστροφή στις νίκες για τη Ζάλγκιρις, αφού μετά την ήττα από την Έφες την προηγούμενη εβδομάδα οι Λιθουανοί, επικράτησαν της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82.

Το σύνολο του Μασιούλις, έχοντας ως κορυφαίο τον Μόουζες Ράιτ που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, πανηγύρισε την 16η νίκη της στην EuroLeague.

Στον αντίποδα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υπέστη την 6η σερί ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις, μένοντας από δυνάμεις στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο.

Ζάλγκιρις - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα που είχε κάτω από τη ρακέτα, με τον Μόουζες Ράιτ να είναι… καυτός (10π. 3/4 δίποντα, 4/4 βολές) και μπόρεσε να επιβάλει την κυριαρχία της στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (20-16, 8’). Στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου ο Μπραζντέικις και ο Φρανσίσκο με εύστοχα τρίποντα έδωσαν… αέρα 9 πόντων στην ομάδα τους (32-23, 12’).

 

Η Χάποελ είχε αντίδραση και μπόρεσε να επιστρέψει με τον Μόντλεϊ (10π.) να δίνει λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ (32-31, 14’) και στη συνέχεια να περνάει μπροστά μετά από ένα τρομερό εύστοχο τρίποντο του Μπράιαντ (32-34, 15’). Προς το φινάλε του 1ου ημιχρόνου, αμφότεροι ήταν «χέρι-χέρι» στο σκορ με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός πόντου (44-43, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, βελτιώνοντας την άμυνά τους και πήραν μικρή διαφορά (46-52, 22’), έπειτα από κάρφωμα του Οτούρου στον αιφνιδιασμό. Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε και αυτό ευνόησε το σύνολο του Μασιούλις, όπου πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο τέλος της 3ης περιόδου (63-62, 30’). Το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με τη Ζάλγκιρις να βρίσκεται σε θέση «οδηγού» και να έχει το πλεονέκτημα. Ο Λο στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο (73-66, 33'), δίνοντας στην ομάδα του... αέρα επτά πόντων. Ένα νέο επιθετικό ξέσπασμα από τους Λιθουανούς ήταν αρκετό και με τον Φρανσίκσο να ευστοχεί σε τρίποντο, έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (78-68, 35'). Τα τελευταία λεπτά εξελίχθηκαν σε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους γηπεδούχους, καθώς είχαν... καθαρίσει την αναμέτρηση και πανηγύρισαν την 16η νίκη τους με τελικό σκορ 93-82.


Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82.

MVP ΗΤΑΝ Ο… Μόουζες Ράιτ με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 9/9 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ντάνιελ Οτούρου με 22 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 8/10 δίποντα του Ράιτ (80%)!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει με 80-93.

Žalgiris Kaunas
#PlayersMINPTSFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFFDPIR
1N. Williams-Goss *20:58105/1050%5/771.4%0/30%0/00%01164301013
3S. Francisco25:54155/1533.3%2/540%3/1030%2/366.7%13431204111
7M. Wright *24:02258/1080%8/1080%0/00%9/9100%42610108334
8I. Brazdeikis21:0173/3100%2/2100%1/1100%0/00%1121100229
9D. Giedraitis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10A. Tubelis *23:46126/1154.5%6/966.7%0/20%0/00%03310011111
12M. Lo28:55135/683.3%3/475%2/2100%1/1100%11271201120
14D. Sleva21:5752/633.3%1/250%1/425%0/00%1450100544
15L. Birutis08:4300/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
51A. Butkevicius *13:0921/250%1/250%0/00%0/00%0220000431
91D. Sirvydis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
92E. Ulanovas11:3542/2100%1/1100%0/10%2/2100%1010010423
TOTAL200:009336/6555.4%29/4269%7/2330.4%14/1593.3%101828198913518108
Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0J. Motley20:26135/1050%2/633.3%3/475%0/00%2242520013
1C. Jones07:0200/00%0/00%0/00%0/00%00012200-1
2A. Blakeney21:54125/955.6%5/683.3%0/30%2/2100%0112500012
3E. Bryant *30:10177/1353.8%5/955.6%2/450%1/250%1674511020
9G. Palatin02:0700/00%0/00%0/00%0/00%101010000
10B. Timor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17C. Malcolm *23:3800/10%0/10%0/00%0/00%134031225
21T. Odiase10:4221/1100%1/1100%0/00%0/00%011002001
22V. Micic *25:29166/966.7%2/366.7%4/666.7%0/00%0114461112
24I. Wainright *23:5200/30%0/10%0/20%0/00%01111000-2
25D. Oturu *27:122210/1283.3%10/1283.3%0/00%2/450%1340901125
26Y. Madar07:2800/00%0/00%0/00%0/00%000101000
TOTAL200:008234/5858.6%25/3964.1%9/1947.4%5/862.5%718251535165385

@Photo credits: euroleague_x
     

