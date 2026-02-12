Η Βαλένθια επικράτησε (82-67) της Βιλερμπάν για την 28η αγωνιστική της Euroleague με συνταγή άμυνας.

Με εξαιρετική άμυνα η Βαλένθια κυριάρχησε (82-67) της Βιλερμπάν στη Roig Arena για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ μετρούν πλέον 18 νίκες και 10 ήττες, ενώ οι Γάλλοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-21.

Ο Ντάριους Τόμπσον και ο Ζαν Μοντέρο είχαν από 14 πόντους για τους νικητές και ο Έντγουιν Τζάκσον ήταν απελπιστικά μόνος με 20 πόντους για τους ηττημένους.



Βαλένθια-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βαλένθια μπήκε με... άγριες διαθέσεις (19-9 στο 7.30’’) με τον Ντάριους Τόμπσον και τον Κάμερον Τέιλορ να δίνουν λύσεις. Η Βιλερμπάν προσπάθησε και με τον Αρμέλ Τραορέ μείωσε στο τέλος του πρώτου 10λεπτου (22-17 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και με εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (52.9% με 9/17) μπόρεσαν να «χτίσουν» μια διαφορά 14 πόντων (37-23 στο 16’) και να έχουν μια απόσταση ασφαλείας (44-33 στο 20’) από τη Βιλερμπάν η οποία δεν σούταρε άσχημα από τα 6.75 (είχε 42.9% με 6/14 τρίποντα).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν δυναμικά στην άμυνα, γεγονός που έκανε δύσκολο το έργο των φιλοξενούμενων στην επίθεση με συνέπεια η διαφορά να διευρυνθεί (50-35 στο 23’ και 57-40 στο 26.20’’) με τους Τόμπσον-Τέιλορ και τη συνδρομή του Μοντέρο.

Η Βιλερμπάν έβρισκε σκορ μόνο από τον Έντγουιν Τζάκσον και αυτό το γεγονός την καθιστούσε προβλέψιμη επιθετικά. Η Βαλένθια συντήρησε μια σημαντική διαφορά και στην τελευταία περίοδο (76-59 στο 35’) και έφτασε σε μια άνετη όπως εξελίχθηκε νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-17, 44-33, 63-45, 82-67.

O MVP: Ο Νιλ Σακό με 5 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 17:22 λεπτά συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση με 16 βαθμούς.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πολ Έμπουα τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 24:05 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι μόλις 2/3 ελεύθερες βολές της Βιλερμπάν σε σχέση με τις 17/25 της Βαλένθια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βαλένθια επικράτησε (80-77) στην πρεμιέρα της Euroleague την 1η Οκτωβρίου στο ASTROBALLE της Λυών.