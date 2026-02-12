Τις 18 νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Πειραιά, παρότι ζορίστηκε, να παίρνει τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 92-86.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 18-9, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 16-12.
Οι Σέρβοι έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως, επειδή τα δύσκολα είναι για τους σκληρούς, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε την διαφορά στο τέλος και με ένα μεγάλο τρίποντο σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του.
Ο Σάσα Βεζένκοβ των 23 πόντων ήταν και ο κορυφαίος για τον Ολυμπιακό, βγαίνοντας για ακόμη μια φορά μπροστά για την ομάδα του όταν η μπάλα έκαιγε.
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και στο 3’ βρέθηκε πίσω με 2-8, όμως η απάντηση ήταν άμεση, με τους Ερυθρόλευκους να τρέχουν ένα δικό τους 8-0 και να παίρνουν τα ηνία (10-8, 4’). Η απάντηση ήταν άμεση και για τους Σέρβους, που έκαναν το σκορ 12-16, όμως ένα ξέσπασμα του Ντόρσεϊ ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανέκτησε τα ηνία και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 24-20.
Ο Φουρνιέ μπήκε ζεστός, βρήκε από νωρίς το χέρι του και ο Ολυμπιακός ξέφυγε ακόμη και με +14 (40-26, 14’). Κάπου εκεί όμως άρχισαν τα θέματα για τον Ολυμπιακό. Οι Σέρβοι έλεγξαν τα επιθετικά ριμπάουντ και μαζί με κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις των διαιτητών, η διαφορά ολοένα και μειωνόταν. Αποκορύφωμα τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, με τον Φουρνιέ να παίρνει βιαστική επίθεση και να δίνει την ευκαιρία στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να σκοράρει στην εκπνοή για το 49-45.
Ο Αστέρας μείωσες στους δύο (49-47, 21’), όμως οι Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ πήραν τα όπλα τους και ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά στο +10 (68-58, 25’). Ο Ερυθρός Αστέρας χρησιμοποίησε μαζί τους Μονέκε, Οτζελέγιε και Μπόλομποϊ, βγάζοντας έτσι επιπλέον σκληράδα και δυναμική, γεγονός που τον βοήθησε να επιστρέψει ξανά.
Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 72-68, με τον Ολυμπιακό να κάνει πολλές κακές επιθέσεις από το 25’ και μετά και να το πληρώνει. Ο Βεζένκοβ με ένα απίθανο κάρφωμα έκανε το 79-70 (23'). Οι Σέρβοι παρέμειναν κοντά, αλλά προσωπικές φάσεις του Φουρνιέ κράτησαν τον Ολυμπιακό σε απόσταση ασφαλείας (85-78, 37'). Εν τέλει ένα τεράστιο τρίποντο του Βεζένκοβ στο 39' έκανε το 88-81 και ουσιαστικά έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα των Σέρβων. Τελικό σκορ 92-86 και νίκη για τον Ολυμπιακό!
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο τέλος έβγαλε μεγάλες άμυνες και είχε τον Σάσα Βεζένκοβ!
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σάσα Βεζένκοβ φυσικά! 23 πόντοι με 7/14 εντός παιδιάς, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ και 25 στην αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εβάν Φουρνιέ των 18 πόντων και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ των 17. 5 πόντοι και 10 ασίστ είχε ο Τόμας Γουόκαπ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Τσίμα Μονέκε που δυσκολεύτηκε αρκετά στο μαρκάρισμα του Σάσα Βεζένκοβ. Παρόλα αυτά, είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Νουόρα με 21 πόντους.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε απωλέσει διαφορά 12 πόντων και λόγω της τραγικής τέταρτης περιόδου που είχε κάνει, γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86.
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Georgios Bartzokas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Walkup *
|30:41
|5
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|10
|1
|2
|1
|0
|19
|1
|F. Ntilikina
|10:33
|3
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|7
|3
|T. Ward *
|17:28
|7
|3/7
|42.9%
|3/4
|75.0%
|0/3
|0.0%
|1/1
|100.0%
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|5
|14
|S. Vezenkov *
|32:31
|23
|7/14
|50.0%
|4/8
|50.0%
|3/6
|50.0%
|6/9
|66.7%
|1
|7
|8
|1
|1
|2
|1
|0
|25
|21
|O. Netzipoglou
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Dorsey *
|24:18
|17
|5/12
|41.7%
|1/3
|33.3%
|4/9
|44.4%
|3/4
|75.0%
|0
|0
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|9
|25
|A. Peters
|07:29
|2
|1/4
|25.0%
|1/1
|100.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|33
|N. Milutinov *
|13:09
|6
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|0
|1
|7
|45
|D. Hall
|06:04
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|77
|S. McKissic
|14:28
|5
|2/2
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/2
|0.0%
|0
|0
|0
|3
|2
|1
|0
|0
|5
|88
|T. Jones
|20:47
|4
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|1
|2
|2
|1
|0
|7
|94
|E. Fournier
|22:32
|18
|6/14
|42.9%
|2/4
|50.0%
|4/10
|40.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|10
|Team
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|92
|30/61
|49.2%
|16/26
|61.5%
|14/35
|40.0%
|18/25
|72.0%
|10
|22
|32
|23
|20
|14
|7
|1
|105
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Sasa Obradovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|C. Miller-Mcintyre *
|30:24
|11
|5/11
|45.5%
|4/5
|80.0%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|8
|1
|2
|0
|0
|14
|2
|S. Miljenovic
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|J. Butler
|19:42
|15
|4/15
|26.7%
|3/8
|37.5%
|1/7
|14.3%
|6/8
|75.0%
|1
|2
|3
|2
|3
|0
|0
|0
|8
|7
|D. Davidovac
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|N. Kalinic *
|17:38
|6
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|3
|15
|E. Izundu
|12:02
|4
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|20
|D. Motiejunas *
|13:07
|9
|3/4
|75.0%
|3/3
|100.0%
|0/1
|0.0%
|3/5
|60.0%
|2
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|11
|21
|J. Bolomboy
|13:26
|9
|4/5
|80.0%
|3/4
|75.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|8
|33
|J. Nwora *
|30:08
|21
|9/19
|47.4%
|7/13
|53.8%
|2/6
|33.3%
|1/1
|100.0%
|3
|3
|6
|2
|4
|2
|3
|0
|18
|37
|S. Ojeleye
|24:27
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|2
|0
|4
|95
|C. Moneke *
|29:30
|9
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|1
|7
|8
|0
|2
|2
|0
|1
|13
|99
|Y. Dos Santos
|09:36
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|3
|2
|2
|0
|0
|2
|Team
|3
|1
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|86
|33/68
|48.5%
|25/42
|59.5%
|8/26
|30.8%
|12/19
|63.2%
|15
|23
|38
|18
|23
|13
|5
|1
|89
