Ο Ολυμπιακός, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βγαίνει μπροστά στα δύσκολα, πήρε τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 92-86 και ανέβηκε στο 18-9!

Τις 18 νίκες έφτασε ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Πειραιά, παρότι ζορίστηκε, να παίρνει τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με 92-86.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 18-9, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 16-12.

Οι Σέρβοι έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως, επειδή τα δύσκολα είναι για τους σκληρούς, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε την διαφορά στο τέλος και με ένα μεγάλο τρίποντο σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Σάσα Βεζένκοβ των 23 πόντων ήταν και ο κορυφαίος για τον Ολυμπιακό, βγαίνοντας για ακόμη μια φορά μπροστά για την ομάδα του όταν η μπάλα έκαιγε.

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και στο 3’ βρέθηκε πίσω με 2-8, όμως η απάντηση ήταν άμεση, με τους Ερυθρόλευκους να τρέχουν ένα δικό τους 8-0 και να παίρνουν τα ηνία (10-8, 4’). Η απάντηση ήταν άμεση και για τους Σέρβους, που έκαναν το σκορ 12-16, όμως ένα ξέσπασμα του Ντόρσεϊ ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανέκτησε τα ηνία και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 24-20.

Ο Φουρνιέ μπήκε ζεστός, βρήκε από νωρίς το χέρι του και ο Ολυμπιακός ξέφυγε ακόμη και με +14 (40-26, 14’). Κάπου εκεί όμως άρχισαν τα θέματα για τον Ολυμπιακό. Οι Σέρβοι έλεγξαν τα επιθετικά ριμπάουντ και μαζί με κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις των διαιτητών, η διαφορά ολοένα και μειωνόταν. Αποκορύφωμα τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, με τον Φουρνιέ να παίρνει βιαστική επίθεση και να δίνει την ευκαιρία στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να σκοράρει στην εκπνοή για το 49-45.

Ο Αστέρας μείωσες στους δύο (49-47, 21’), όμως οι Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ πήραν τα όπλα τους και ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά στο +10 (68-58, 25’). Ο Ερυθρός Αστέρας χρησιμοποίησε μαζί τους Μονέκε, Οτζελέγιε και Μπόλομποϊ, βγάζοντας έτσι επιπλέον σκληράδα και δυναμική, γεγονός που τον βοήθησε να επιστρέψει ξανά.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 72-68, με τον Ολυμπιακό να κάνει πολλές κακές επιθέσεις από το 25’ και μετά και να το πληρώνει. Ο Βεζένκοβ με ένα απίθανο κάρφωμα έκανε το 79-70 (23'). Οι Σέρβοι παρέμειναν κοντά, αλλά προσωπικές φάσεις του Φουρνιέ κράτησαν τον Ολυμπιακό σε απόσταση ασφαλείας (85-78, 37'). Εν τέλει ένα τεράστιο τρίποντο του Βεζένκοβ στο 39' έκανε το 88-81 και ουσιαστικά έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα των Σέρβων. Τελικό σκορ 92-86 και νίκη για τον Ολυμπιακό!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο τέλος έβγαλε μεγάλες άμυνες και είχε τον Σάσα Βεζένκοβ!

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Σάσα Βεζένκοβ φυσικά! 23 πόντοι με 7/14 εντός παιδιάς, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ και 25 στην αξιολόγηση.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Εβάν Φουρνιέ των 18 πόντων και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ των 17. 5 πόντοι και 10 ασίστ είχε ο Τόμας Γουόκαπ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Τσίμα Μονέκε που δυσκολεύτηκε αρκετά στο μαρκάρισμα του Σάσα Βεζένκοβ. Παρόλα αυτά, είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... εξαιρετικός ο Νουόρα με 21 πόντους.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε απωλέσει διαφορά 12 πόντων και λόγω της τραγικής τέταρτης περιόδου που είχε κάνει, γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86.



Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Walkup * 30:41 5 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0 3 3 10 1 2 1 0 19 1 F. Ntilikina 10:33 3 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 7 3 T. Ward * 17:28 7 3/7 42.9% 3/4 75.0% 0/3 0.0% 1/1 100.0% 1 1 2 2 3 1 0 0 5 14 S. Vezenkov * 32:31 23 7/14 50.0% 4/8 50.0% 3/6 50.0% 6/9 66.7% 1 7 8 1 1 2 1 0 25 21 O. Netzipoglou 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Dorsey * 24:18 17 5/12 41.7% 1/3 33.3% 4/9 44.4% 3/4 75.0% 0 0 0 2 2 3 1 0 9 25 A. Peters 07:29 2 1/4 25.0% 1/1 100.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 2 33 N. Milutinov * 13:09 6 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2/3 66.7% 2 2 4 1 2 1 0 1 7 45 D. Hall 06:04 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 3 77 S. McKissic 14:28 5 2/2 100.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 5 88 T. Jones 20:47 4 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 2 3 1 2 2 1 0 7 94 E. Fournier 22:32 18 6/14 42.9% 2/4 50.0% 4/10 40.0% 2/2 100.0% 2 1 3 0 3 1 0 0 10 Team 3 3 6 0 0 0 0 0 6 TOTAL 200:00 92 30/61 49.2% 16/26 61.5% 14/35 40.0% 18/25 72.0% 10 22 32 23 20 14 7 1 105