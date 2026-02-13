Η Μονακό πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια με 102-92 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βάζοντας τέλος στο σερί των 5 ηττών στη Euroleague!

Επιτέλους νίκη για την Μονακό!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ζορίστηκε απέναντι στην Μπασκόνια, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο πάτησε γκάζι και καθάρισε το μάτς, βάζοντας τέλος στο σερί των 5 ηττών της.

Στο 16-12 πλέον η Μονακό, με την Μπασκόνια να υποχωρεί στο 9-19.

Ο Μάικ Τζέιμς με 17 πόντους και 8 ασίστ ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Μονακό, ενώ 16 πρόσθεσε ο Οκόμπο με 6 ασίστ, άλλους τόσους ο Μίροτιτς, 12 ο Νέντοβιτς και από 10 οι Ντιάλο και Τάις.

Από 15 πόντους είχαν οι Φόρεστ και Λουβαβού Καμπαρό, ενώ από 14 είχαν οι Ντιακιτέ και Ομορούγι.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92

AS Monaco

Head coach: Vassilis Spanoulis

Team Statistics Player Min PTS 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% O D T AST STL TO BLK F BLK A Fouls C Fouls D PIR E. Okobo 24:48 16 3/4 75.0% 2/3 66.7% 4/4 100.0% 0 3 3 6 1 1 0 0 3 2 22 J. Blossomgame 27:50 4 2/4 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 3 D. Michineau 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Theis 18:55 10 5/7 71.4% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 3 3 6 2 0 1 1 0 2 1 13 A. Diallo 21:40 10 3/5 60.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 3 2 5 0 0 1 1 0 5 4 9 T. Tarpey 05:12 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 J. Begarin 08:38 5 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5 N. Nedovic 18:17 12 3/3 100.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 10 M. Strazel 22:18 9 1/1 100.0% 0/2 0.0% 7/7 100.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 3 6 17 N. Mirotic 21:34 16 3/5 60.0% 2/5 40.0% 4/4 100.0% 1 4 5 1 0 2 1 0 3 5 18 M. James 30:48 17 6/13 46.2% 0/2 0.0% 5/8 62.5% 1 2 3 8 0 2 1 0 3 5 17 Total 200:00 102 27/44 61.4% 9/25 36.0% 21/24 87.5% 12 22 34 22 3 10 4 0 23 25 121

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz

Head coach: Paolo Galbiati