Μονακό - Μπασκόνια 102-92: Επιτέλους νίκη για την ομάδα του Σπανούλη!
Επιτέλους νίκη για την Μονακό!
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ζορίστηκε απέναντι στην Μπασκόνια, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο πάτησε γκάζι και καθάρισε το μάτς, βάζοντας τέλος στο σερί των 5 ηττών της.
Στο 16-12 πλέον η Μονακό, με την Μπασκόνια να υποχωρεί στο 9-19.
Ο Μάικ Τζέιμς με 17 πόντους και 8 ασίστ ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Μονακό, ενώ 16 πρόσθεσε ο Οκόμπο με 6 ασίστ, άλλους τόσους ο Μίροτιτς, 12 ο Νέντοβιτς και από 10 οι Ντιάλο και Τάις.
Από 15 πόντους είχαν οι Φόρεστ και Λουβαβού Καμπαρό, ενώ από 14 είχαν οι Ντιακιτέ και Ομορούγι.
Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92
AS Monaco
Head coach: Vassilis Spanoulis
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|2FG%
|3FG
|3FG%
|FT
|FT%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|Fouls C
|Fouls D
|PIR
|E. Okobo
|24:48
|16
|3/4
|75.0%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100.0%
|0
|3
|3
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|22
|J. Blossomgame
|27:50
|4
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|D. Michineau
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|D. Theis
|18:55
|10
|5/7
|71.4%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|3
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|13
|A. Diallo
|21:40
|10
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|1/1
|100.0%
|3
|2
|5
|0
|0
|1
|1
|0
|5
|4
|9
|T. Tarpey
|05:12
|3
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|J. Begarin
|08:38
|5
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|N. Nedovic
|18:17
|12
|3/3
|100.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|10
|M. Strazel
|22:18
|9
|1/1
|100.0%
|0/2
|0.0%
|7/7
|100.0%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|3
|6
|17
|N. Mirotic
|21:34
|16
|3/5
|60.0%
|2/5
|40.0%
|4/4
|100.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|2
|1
|0
|3
|5
|18
|M. James
|30:48
|17
|6/13
|46.2%
|0/2
|0.0%
|5/8
|62.5%
|1
|2
|3
|8
|0
|2
|1
|0
|3
|5
|17
|Total
|200:00
|102
|27/44
|61.4%
|9/25
|36.0%
|21/24
|87.5%
|12
|22
|34
|22
|3
|10
|4
|0
|23
|25
|121
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
Head coach: Paolo Galbiati
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|2FG%
|3FG
|3FG%
|FT
|FT%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|Fouls C
|Fouls D
|PIR
|M. Howard
|19:32
|9
|0/0
|0.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|4
|0
|0
|3
|1
|2
|M. Diakite
|22:46
|14
|3/6
|50.0%
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|2
|1
|2
|0
|0
|2
|4
|19
|K. Simmons
|16:17
|10
|2/3
|66.7%
|0/2
|0.0%
|6/6
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|9
|M. Nowell
|06:04
|2
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|-1
|E. Omoruyi
|24:15
|14
|4/8
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3/5
|60.0%
|4
|4
|8
|4
|0
|1
|0
|1
|3
|4
|18
|R. Kurucs
|24:14
|6
|0/6
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3
|3
|6
|3
|0
|4
|0
|0
|1
|0
|4
|T. Luwawu-Cabarrot
|20:46
|15
|2/6
|33.3%
|3/5
|60.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|3
|13
|M. Spagnolo
|13:33
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|-1
|T. Forrest
|27:58
|15
|4/7
|57.1%
|1/2
|50.0%
|4/4
|100.0%
|1
|3
|4
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|22
|G. Radzevicius
|15:50
|7
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|2
|5
|K. Diop
|06:14
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|-1
|C. Frisch
|02:31
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-2
|Total
|200:00
|92
|17/39
|43.6%
|13/26
|50.0%
|19/21
|90.5%
|13
|20
|33
|19
|4
|16
|0
|4
|25
|23
|89
