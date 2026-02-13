Μονακό - Μπασκόνια 102-92: Επιτέλους νίκη για την ομάδα του Σπανούλη!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό
Η Μονακό πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια με 102-92 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βάζοντας τέλος στο σερί των 5 ηττών στη Euroleague!

Επιτέλους νίκη για την Μονακό!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ζορίστηκε απέναντι στην Μπασκόνια, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο πάτησε γκάζι και καθάρισε το μάτς, βάζοντας τέλος στο σερί των 5 ηττών της.

Στο 16-12 πλέον η Μονακό, με την Μπασκόνια να υποχωρεί στο 9-19.

Ο Μάικ Τζέιμς με 17 πόντους και 8 ασίστ ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Μονακό, ενώ 16 πρόσθεσε ο Οκόμπο με 6 ασίστ, άλλους τόσους ο Μίροτιτς, 12 ο Νέντοβιτς και από 10 οι Ντιάλο και Τάις.

 

Από 15 πόντους είχαν οι Φόρεστ και Λουβαβού Καμπαρό, ενώ από 14 είχαν οι Ντιακιτέ και Ομορούγι.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92

AS Monaco

Head coach: Vassilis Spanoulis

Team Statistics
PlayerMinPTS2FG2FG%3FG3FG%FTFT%ODTASTSTLTOBLK FBLK AFouls CFouls DPIR
E. Okobo24:48163/475.0%2/366.7%4/4100.0%033611003222
J. Blossomgame27:5042/450.0%0/20.0%0/00.0%03300000113
D. Michineau00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
D. Theis18:55105/771.4%0/20.0%0/00.0%336201102113
A. Diallo21:40103/560.0%1/425.0%1/1100.0%32500110549
T. Tarpey05:1230/10.0%1/1100.0%0/00.0%10100000003
J. Begarin08:3851/1100.0%1/1100.0%0/00.0%11200100105
N. Nedovic18:17123/3100.0%2/366.7%0/00.0%000101002110
M. Strazel22:1891/1100.0%0/20.0%7/7100.0%022421003617
N. Mirotic21:34163/560.0%2/540.0%4/4100.0%145102103518
M. James30:48176/1346.2%0/20.0%5/862.5%123802103517
Total200:0010227/4461.4%9/2536.0%21/2487.5%12223422310402325121

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz

Head coach: Paolo Galbiati

Team Statistics
PlayerMinPTS2FG2FG%3FG3FG%FTFT%ODTASTSTLTOBLK FBLK AFouls CFouls DPIR
M. Howard19:3290/00.0%3/650.0%0/00.0%01110400312
M. Diakite22:46143/650.0%2/2100.0%2/2100.0%235212002419
K. Simmons16:17102/366.7%0/20.0%6/6100.0%02211100439
M. Nowell06:0421/1100.0%0/10.0%0/00.0%0001000120-1
E. Omoruyi24:15144/850.0%1/250.0%3/560.0%448401013418
R. Kurucs24:1460/60.0%2/2100.0%0/00.0%33630400104
T. Luwawu-Cabarrot20:46152/633.3%3/560.0%2/2100.0%022111011313
M. Spagnolo13:3300/10.0%0/10.0%0/00.0%0111000111-1
T. Forrest27:58154/757.1%1/250.0%4/4100.0%134411001422
G. Radzevicius15:5071/1100.0%1/250.0%2/2100.0%10100000425
K. Diop06:1400/00.0%0/00.0%0/00.0%0111020021-1
C. Frisch02:3100/00.0%0/10.0%0/00.0%0000000010-2
Total200:009217/3943.6%13/2650.0%19/2190.5%1320331941604252389

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     