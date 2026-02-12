Η Αναντολού Εφές έκανε σμπαράλια την Βίρτους Μπολόνια καθώς επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση στην Κωνσταντινούπολη με 91-60.

Η Αναντολού Εφές έστησε... πάρτι στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιώντας τρομερό δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 48-25!

Και κάπως έτσι έφτασε στην 3η σερί της νίκη με την οποία προσπάθησε να κερδίσει θέσεις στην κατάταξη της Euroleague.

Ο Κόουλ Σουίντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς έχοντας 22 πόντους με 2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Σέμπιεν Λι, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 18 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές.

Αναντολού Εφές - Βίρτους: Ο αγώνας

Η αλήθεια είναι ότι τίποτε δεν προμήνυε τη συνέχεια του αγώνα η πρώτη περίοδος στην Κωνσταντινούπολη. Εφές και Βίρτους πήγαιναν χέρι-χέρι, ήταν κοντά στο σκορ (16-15 στο 7') και λίγο πολυ το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προδιαγραφές αναφορικά με την μετέπειτα εξέλιξή του. Το +5 (22-17) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (22-19) ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων αν και η ιταλική ομάδα προσπαθούσε να γίνει... στενός κορσές (28-27 στο 14') στους γηπεδούχους. Με επιμέρους 11-5 η Εφές βρέθηκε στο +7 (39-32) για πρώτη φορά και αυτό χάρη στον Κόουλ Σουίντερ, ο οποίος έκλεισε το ημίχρονο (43-35) με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα.

Ουσιαστικά το φινάλε της 2ης περιόδου ήταν και το κλειδί για την μετέπειτα εικόνα του αγώνα η οποία έφερε φαρδια - πλατιά την υπογραφή της ομάδας του Πάμπλο Λάσο. Άλλωστε το επιμέρους 21-10 του γ' δεκαλέπτου αποτυπώνει στο έπακρο τα όσα συνέβησαν στο «Basketball Development Center». Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο +19 για τους γηπεδούχους (64-45) οι οποίοι είχαν μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Σουίντερ συνέχισε να ήταν αποτελεσματικός, ο Σέιμπεν Λι τον συμπλήρωνε ιδανικά ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Οσμανί.Η Εφές ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού στέλνοντας, μάλιστα, τον δείκτη του σκορ και στο +30 (83-53) τρία λεπτά πριν από το τέλος.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σμάιλαγκιτς (12π., 5ριμπ.) αλλά και αυτός για ένα ημίχρονο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 19% της Βίρτους Μπολόνια στα τρίποντα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… η Βίρτους Μπολόνια είχε νικήσει την Εφές με 99-89.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 1 R. Beaubois 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 S. Hazer 15:01 10 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 2 1 0 1 0 +23 11 3 J. Loyd * 21:37 4 2/8 25% 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 2 2 0 0 0 +14 0 5 S. Lee 19:49 18 5/10 50% 3/6 50% 2/4 50% 6/6 100% 0 1 1 9 3 3 1 0 +18 18 8 N. Weiler-Babb * 28:27 3 1/9 11.1% 1/2 50% 0/7 0% 1/2 50% 0 5 5 3 1 0 0 0 +15 9 10 I. Cordinier 12:44 1 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 2 2 0 2 0 +12 2 15 P. Dozier * 22:29 10 4/6 66.7% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 +13 12 17 V. Poirier * 17:33 6 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 4 2 6 0 2 3 0 1 +2 10 21 C. Swider 22:17 22 8/9 88.9% 2/2 100% 6/7 85.7% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 +27 27 24 E. Osmani * 17:43 13 6/9 66.7% 5/8 62.5% 1/1 100% 0/2 0% 3 4 7 0 4 0 1 2 +21 21 33 E. Yilmaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 K. Jones 22:20 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 2 0 0 1 +27 9 Team 1 2 3 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 91 33/66 50.0% 20/35 57.1% 13/31 41.9% 12/16 75.0% 10 26 36 27 17 6 6 4 114