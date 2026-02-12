Η Αναντολού Εφές έστησε... πάρτι στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιώντας τρομερό δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 48-25!
Και κάπως έτσι έφτασε στην 3η σερί της νίκη με την οποία προσπάθησε να κερδίσει θέσεις στην κατάταξη της Euroleague.
Ο Κόουλ Σουίντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς έχοντας 22 πόντους με 2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Σέμπιεν Λι, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 18 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές.
Αναντολού Εφές - Βίρτους: Ο αγώνας
Η αλήθεια είναι ότι τίποτε δεν προμήνυε τη συνέχεια του αγώνα η πρώτη περίοδος στην Κωνσταντινούπολη. Εφές και Βίρτους πήγαιναν χέρι-χέρι, ήταν κοντά στο σκορ (16-15 στο 7') και λίγο πολυ το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προδιαγραφές αναφορικά με την μετέπειτα εξέλιξή του. Το +5 (22-17) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (22-19) ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων αν και η ιταλική ομάδα προσπαθούσε να γίνει... στενός κορσές (28-27 στο 14') στους γηπεδούχους. Με επιμέρους 11-5 η Εφές βρέθηκε στο +7 (39-32) για πρώτη φορά και αυτό χάρη στον Κόουλ Σουίντερ, ο οποίος έκλεισε το ημίχρονο (43-35) με 12 πόντους και 4/5 τρίποντα.
Ουσιαστικά το φινάλε της 2ης περιόδου ήταν και το κλειδί για την μετέπειτα εικόνα του αγώνα η οποία έφερε φαρδια - πλατιά την υπογραφή της ομάδας του Πάμπλο Λάσο. Άλλωστε το επιμέρους 21-10 του γ' δεκαλέπτου αποτυπώνει στο έπακρο τα όσα συνέβησαν στο «Basketball Development Center». Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο +19 για τους γηπεδούχους (64-45) οι οποίοι είχαν μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Σουίντερ συνέχισε να ήταν αποτελεσματικός, ο Σέιμπεν Λι τον συμπλήρωνε ιδανικά ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Οσμανί.Η Εφές ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού στέλνοντας, μάλιστα, τον δείκτη του σκορ και στο +30 (83-53) τρία λεπτά πριν από το τέλος.
MVP ΗΤΑΝ Ο… Κόουλ Σουίντερ, ο οποίος είχε 22 πόντους με 2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σμάιλαγκιτς (12π., 5ριμπ.) αλλά και αυτός για ένα ημίχρονο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 19% της Βίρτους Μπολόνια στα τρίποντα.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… η Βίρτους Μπολόνια είχε νικήσει την Εφές με 99-89.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60.
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|1
|R. Beaubois
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|S. Hazer
|15:01
|10
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|+23
|11
|3
|J. Loyd *
|21:37
|4
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|+14
|0
|5
|S. Lee
|19:49
|18
|5/10
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|6/6
|100%
|0
|1
|1
|9
|3
|3
|1
|0
|+18
|18
|8
|N. Weiler-Babb *
|28:27
|3
|1/9
|11.1%
|1/2
|50%
|0/7
|0%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|+15
|9
|10
|I. Cordinier
|12:44
|1
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|+12
|2
|15
|P. Dozier *
|22:29
|10
|4/6
|66.7%
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|+13
|12
|17
|V. Poirier *
|17:33
|6
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|2
|6
|0
|2
|3
|0
|1
|+2
|10
|21
|C. Swider
|22:17
|22
|8/9
|88.9%
|2/2
|100%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|+27
|27
|24
|E. Osmani *
|17:43
|13
|6/9
|66.7%
|5/8
|62.5%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|3
|4
|7
|0
|4
|0
|1
|2
|+21
|21
|33
|E. Yilmaz
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|K. Jones
|22:20
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|+27
|9
|Team
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|91
|33/66
|50.0%
|20/35
|57.1%
|13/31
|41.9%
|12/16
|75.0%
|10
|26
|36
|27
|17
|6
|6
|4
|114
|Virtus Segafredo Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Dusko Ivanovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|1
|L. Vildoza *
|24:25
|6
|2/6
|33.3%
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|-12
|3
|3
|C. Edwards *
|24:23
|8
|3/16
|18.8%
|1/8
|12.5%
|2/8
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|3
|0
|-20
|-3
|7
|S. Niang *
|14:04
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|-12
|1
|9
|A. Smailagic
|13:46
|12
|4/9
|44.4%
|3/4
|75.0%
|1/5
|20.0%
|3/4
|75.0%
|3
|2
|5
|0
|1
|1
|0
|0
|-17
|12
|21
|D. Alston Jr.
|22:08
|0
|0/5
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-20
|-3
|23
|D. Hackett
|10:51
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-9
|2
|24
|F. Ferrari
|07:30
|2
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|0
|0
|4
|1
|0
|-9
|5
|30
|M. Morgan
|20:14
|12
|3/9
|33.3%
|2/5
|40.0%
|1/4
|25.0%
|5/5
|100.0%
|1
|2
|3
|4
|1
|1
|0
|0
|-19
|10
|31
|A. Diarra
|10:19
|1
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|1
|34
|K. Jallow *
|22:39
|8
|2/7
|28.6%
|1/5
|20.0%
|1/2
|50.0%
|3/4
|75.0%
|2
|6
|8
|0
|3
|1
|0
|0
|-6
|9
|35
|M. Diouf *
|16:54
|7
|3/6
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|3
|6
|0
|2
|0
|0
|0
|-11
|12
|45
|N. Akele
|12:47
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|-9
|1
|Team
|5
|1
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|60
|19/63
|30.2%
|14/37
|37.8%
|5/26
|19.2%
|17/21
|81.0%
|18
|23
|41
|12
|21
|12
|6
|0
|54
