Ο Γουέϊντ Μπόλντγουϊν με ένα απίστευτο δίποντο σε... νεκρό χρόνο έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» με 83-85 και τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να «σκοτώνει» τους «πράσινους» σε... νεκρό χρόνο.

Ο Αμερικανός έπειτα από επαναφορά, πήρε την μπάλα με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν και με σουτ... μαχαιριά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.