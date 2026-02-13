Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Το απίστευτο buzzer-beater του Μπόλντγουιν που έκρινε την αναμέτρηση!
Ο Γουέϊντ Μπόλντγουϊν με ένα απίστευτο δίποντο σε... νεκρό χρόνο έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens» με 83-85 και τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να «σκοτώνει» τους «πράσινους» σε... νεκρό χρόνο.
Ο Αμερικανός έπειτα από επαναφορά, πήρε την μπάλα με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν και με σουτ... μαχαιριά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Δείτε τη φάση:
NO OT NEEDED. @The_Fourth_Wade https://t.co/MK41YXTT6E pic.twitter.com/Sfi2ooFFie— EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2026
@Photo credits: eurokinissi, (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
