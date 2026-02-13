Η Ντουμπάι BC επικράτησε εύκολα με 78-96 της Αρμάνι στην Ιταλία, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Την 14η νίκη της στην EuroLeague βρήκε η Ντουμπάι BC, επικρατώντας της Αρμάνι με 78-96 στο Μιλάνο.

Η ομάδα του Γκόλεματς επέβαλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να πάρει το «διπλό»

Αρμάνι - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε παρόμοια για τις δύο ομάδες που μπόρεσαν βρουν λύσεις στην επίθεσή τους και παρέμειναν κοντά στην απόσταση του σκορ, μετά το φινάλε της πρώτης περιόδου (20-18, 18’). Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο πεντάλεπτο του 2ου δεκαλέπτου και μπόρεσαν να ξεφύγουν (33-38, 15’), με τον Μούσα να είναι κυρίαρχος(10π., 2 ριμπ. , 1 ασίστ) και να «οδηγεί» την ομάδα του, κυρίως στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Το σύνολο του Γκόλεματς συνέχισε να είναι κυρίαρχο προς το φινάλε του πρώτου μέρος και μπόρεσε να πάει στα αποδυτήρια, έχοντας απόσταση… ασφαλείας (46-51, 20’) κυρίως χάρη των επιθετικών λύσεων του Καμπενγκέλε (10π.!).

Μετά την ανάπαυλα η Ντουμπάι, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμός στην αναμέτρηση και έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (48-67, 24’), τρέχοντας επιμέρους σκορ (3-17).

Με την έναρξη της 4ης περιόδου η Αρμάνι, πραγματοποίησε ένα γρήγορο (4-0) και μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά στους 10 (63-73, 32’). Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν γρήγορα με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Καμπόκλο, έστειλαν εκ νέου το ματς στους 15 πόντους (63-78, 33'). Το σύνολο του Ποέτα, επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι με τρίποντο του ΛεΝτέι (73-86, 36'), όμως ήταν πολύ αργά και η Ντουμπάι, απέδρασε από την Ιταλία με τελικό σκορ 78-96.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96