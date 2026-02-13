Η Ρεάλ επικράτησε (77-73) της Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τον Αντρές Φελίς να δίνει τη λύση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά δεν... κάηκε κερδίζοντας (77-73) την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την 28η αγωνιστική της Euroleague! Κι ο λόγος ήταν ο Αντρές Φελίς, ο οποίος στα 39’’ πέτυχε μεγάλο τρίποντο και έβγαλε από το αδιέξοδο τη «βασίλισσα» που είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά η αντίδραση των γηπεδούχων δοκίμασε τα όρια των Μαδριλένων.

Οι Τρέι Λάιλς και Μάριο Χεζόνια είχαν από 14 πόντους και ο Γουόλτερ Ταβάρες πρόσθεσε άλλους 13 πόντους. Ο Αντρές Φελίς όμως με τους 9 πόντους ήταν παράγοντας του παιχνιδιού στο τέλος.

Από την Παρτίζαν ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε 14 πόντους και 13 πόντους πρόσθεσε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Η Ρεάλ πλέον έχει ρεκόρ 17-11, ενώ την ίδια στιγμή η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια μετράει 9 νίκες και 19 ήττες στη Euroleague.

Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρτίζαν είχε το «πάνω χέρι», καθώς έβγαλε ένταση στην άμυνα και επιθετικά ο Μπρούνο Φερνάντο ήταν αποτελεσματικός (15-12 στο 6’). Ωστόσο, ο Μάριο Χεζόνια που είχε συνδεθεί με το καλάθι έδωσε τη δυνατότητα στη Ρεάλ να προσπεράσει (19-20 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει, καθώς ο Ντουέιν Ουάσινγκτον βρήκε διαδρόμους για το καλάθι της «βασίλισσας», όμως ο Τρέι Λάιλς ήταν καταπληκτικός και σε 9:10 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20λεπτο σημείωσε 14 πόντους, έχοντας ακόμη 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η Ρεάλ βρέθηκε στο +9 (27-36 στο 16’) και συντήρησε αυτή τη διαφορά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (33-43 στο 20’), καθώς οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες λύσεις πέραν τον Φερνάντο και Ουάσινγκτον.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρτίζαν μπήκε με... άγριες διαθέσεις και εμφανή διάθεση να πιέσει περισσότερο τη Ρεάλ και τα κατάφερε, καθώς μείωσε με τον Στέρλινγκ Μπράουν (54-60 στο 27’) και το τρίτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να προηγείται με βραχεία κεφαλή (61-62).

Στην τελευταία περίοδο παρότι είχε λύσεις από τους Λάιλς, Ταβάρες και Χεζόνια η Παρτίζαν βρήκε στήριγμα επιθετικά τον Μπόνγκα και οι δυο ομάδες συμβάδιζαν ως το τελευταίο λεπτό (71-71 στο 39’). Εκεί, ο Αντρές Φελίς με μεγάλο τρίποντο έδωσε «αέρα» στους Μαδριλένους (71-74 στα 39’’). Στη συνέχεια ο Φακούντο Καμπάτσο με 1/2 ελεύθερες βολές (71-75), απάντησε ο Στέρλινγκ Μπράουν (73-75) και ο Μάριο Χεζόνια με δυο ελεύθερες βολές προσυπέγραψε τη νίκη της ομάδας του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 33-43, 61-62, 73-77.

O MVP: Ο Τρέι Λάιλς τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπρούνο Φερνάντο σημείωσε 12 πόντους, πήρε 8 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα σε 21:32 λεπτά συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 13/18 ελεύθερες βολές της Ρεάλ έναντι μόλις 2/3 ελεύθερες βολές της Παρτίζαν.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: Η Ρεάλ επικράτησε (93-86) στην 4η αγωνιστική της Euroleague της Παρτίζαν στην Μαδρίτη.



Partizan Mozzart Bet Belgrade MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST PF TO STL BLK EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 4 D. Washington 26:14 13 6/14 42.9% 5/9 55.6% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 2 2 3 3 1 1 0 11 8 M. Bosnjakovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 U. Mijailovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 A. Pokusevski 19:40 7 3/5 60.0% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 3 1 0 0 5 12 S. Brown 34:11 14 6/17 35.3% 4/10 40.0% 2/7 28.6% 0/0 0.0% 0 3 3 4 1 0 1 0 10 13 A. Radanov 04:51 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 17 I. Bonga 35:32 12 5/15 33.3% 3/8 37.5% 2/7 28.6% 0/0 0.0% 5 3 8 2 2 0 2 0 14 19 A. Lakic 17:19 2 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 4 0 0 0 -2 23 T. Jekiri 18:26 8 4/9 44.4% 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 1 3 0 0 1 7 24 B. Fernando 21:32 12 5/7 71.4% 5/7 71.4% 0/0 0% 2/3 66.7% 4 4 8 0 1 1 1 3 22 33 N. Calathes 22:15 5 2/8 25.0% 1/4 25.0% 1/4 25.0% 0/0 0% 2 0 2 4 2 2 1 1 3 TOTAL 200:00 73 32/79 40.5% 25/51 49.0% 7/28 25.0% 2/3 66.7% 17 22 39 14 20 6 6 5 71