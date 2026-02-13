Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά δεν... κάηκε κερδίζοντας (77-73) την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την 28η αγωνιστική της Euroleague! Κι ο λόγος ήταν ο Αντρές Φελίς, ο οποίος στα 39’’ πέτυχε μεγάλο τρίποντο και έβγαλε από το αδιέξοδο τη «βασίλισσα» που είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά η αντίδραση των γηπεδούχων δοκίμασε τα όρια των Μαδριλένων.
Οι Τρέι Λάιλς και Μάριο Χεζόνια είχαν από 14 πόντους και ο Γουόλτερ Ταβάρες πρόσθεσε άλλους 13 πόντους. Ο Αντρές Φελίς όμως με τους 9 πόντους ήταν παράγοντας του παιχνιδιού στο τέλος.
Από την Παρτίζαν ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε 14 πόντους και 13 πόντους πρόσθεσε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Η Ρεάλ πλέον έχει ρεκόρ 17-11, ενώ την ίδια στιγμή η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια μετράει 9 νίκες και 19 ήττες στη Euroleague.
Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρτίζαν είχε το «πάνω χέρι», καθώς έβγαλε ένταση στην άμυνα και επιθετικά ο Μπρούνο Φερνάντο ήταν αποτελεσματικός (15-12 στο 6’). Ωστόσο, ο Μάριο Χεζόνια που είχε συνδεθεί με το καλάθι έδωσε τη δυνατότητα στη Ρεάλ να προσπεράσει (19-20 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει, καθώς ο Ντουέιν Ουάσινγκτον βρήκε διαδρόμους για το καλάθι της «βασίλισσας», όμως ο Τρέι Λάιλς ήταν καταπληκτικός και σε 9:10 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20λεπτο σημείωσε 14 πόντους, έχοντας ακόμη 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Η Ρεάλ βρέθηκε στο +9 (27-36 στο 16’) και συντήρησε αυτή τη διαφορά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (33-43 στο 20’), καθώς οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες λύσεις πέραν τον Φερνάντο και Ουάσινγκτον.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρτίζαν μπήκε με... άγριες διαθέσεις και εμφανή διάθεση να πιέσει περισσότερο τη Ρεάλ και τα κατάφερε, καθώς μείωσε με τον Στέρλινγκ Μπράουν (54-60 στο 27’) και το τρίτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να προηγείται με βραχεία κεφαλή (61-62).
Στην τελευταία περίοδο παρότι είχε λύσεις από τους Λάιλς, Ταβάρες και Χεζόνια η Παρτίζαν βρήκε στήριγμα επιθετικά τον Μπόνγκα και οι δυο ομάδες συμβάδιζαν ως το τελευταίο λεπτό (71-71 στο 39’). Εκεί, ο Αντρές Φελίς με μεγάλο τρίποντο έδωσε «αέρα» στους Μαδριλένους (71-74 στα 39’’). Στη συνέχεια ο Φακούντο Καμπάτσο με 1/2 ελεύθερες βολές (71-75), απάντησε ο Στέρλινγκ Μπράουν (73-75) και ο Μάριο Χεζόνια με δυο ελεύθερες βολές προσυπέγραψε τη νίκη της ομάδας του.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 33-43, 61-62, 73-77.
O MVP: Ο Τρέι Λάιλς τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπρούνο Φερνάντο σημείωσε 12 πόντους, πήρε 8 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα σε 21:32 λεπτά συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 13/18 ελεύθερες βολές της Ρεάλ έναντι μόλις 2/3 ελεύθερες βολές της Παρτίζαν.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: Η Ρεάλ επικράτησε (93-86) στην 4η αγωνιστική της Euroleague της Παρτίζαν στην Μαδρίτη.
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|4
|D. Washington
|26:14
|13
|6/14
|42.9%
|5/9
|55.6%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|11
|8
|M. Bosnjakovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|U. Mijailovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Pokusevski
|19:40
|7
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|0
|3
|1
|0
|0
|5
|12
|S. Brown
|34:11
|14
|6/17
|35.3%
|4/10
|40.0%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|10
|13
|A. Radanov
|04:51
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|17
|I. Bonga
|35:32
|12
|5/15
|33.3%
|3/8
|37.5%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0.0%
|5
|3
|8
|2
|2
|0
|2
|0
|14
|19
|A. Lakic
|17:19
|2
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|-2
|23
|T. Jekiri
|18:26
|8
|4/9
|44.4%
|4/9
|44.4%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|1
|3
|0
|0
|1
|7
|24
|B. Fernando
|21:32
|12
|5/7
|71.4%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|4
|4
|8
|0
|1
|1
|1
|3
|22
|33
|N. Calathes
|22:15
|5
|2/8
|25.0%
|1/4
|25.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|4
|2
|2
|1
|1
|3
|TOTAL
|200:00
|73
|32/79
|40.5%
|25/51
|49.0%
|7/28
|25.0%
|2/3
|66.7%
|17
|22
|39
|14
|20
|6
|6
|5
|71
|Real Madrid
|Head Coach: Sergio Scariolo
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG M/A
|FG %
|2PT M/A
|2PT %
|3PT M/A
|3PT %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|PF C
|PF D
|+/-
|PIR
|0
|T. Lyles
|20:20
|14
|5/7
|71.4%
|3/5
|60.0%
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|20
|6
|A. Abalde *
|14:50
|0
|0/4
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-2
|0
|7
|F. Campazzo *
|27:27
|4
|1/6
|16.7%
|0/4
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|6
|8
|C. Okeke *
|16:50
|7
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3
|3
|6
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|10
|10
|11
|M. Hezonja *
|25:56
|14
|4/12
|33.3%
|3/7
|42.9%
|1/5
|20.0%
|5/6
|83.3%
|1
|5
|6
|4
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|0
|17
|12
|T. Maledon
|12:33
|5
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|0
|10
|14
|G. Deck
|17:05
|7
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|8
|16
|U. Garuba
|11:35
|4
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|22
|W. Tavares *
|28:11
|13
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|4
|7
|0
|1
|5
|2
|0
|3
|2
|0
|15
|23
|S. Llull
|12:33
|0
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|-1
|-1
|24
|A. Feliz
|12:40
|9
|3/6
|50.0%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|0
|7
|25
|A. Len
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|77
|28/60
|46.7%
|20/39
|51.3%
|8/21
|38.1%
|13/18
|72.2%
|10
|29
|39
|18
|4
|10
|3
|5
|11
|20
|98
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.