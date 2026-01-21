Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά το τέλος της 23ης αγωνιστικής

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της EuroLeague μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Βίρτους, στο φινάλε της 23ης αγωνιστικής.

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από τη Μπολόνια, επικρατώντας της Βίρτους με 80-85 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 23η αγωνιστική της regular season.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέτυχε την έκτη νίκη στους τελευταίους επτά αγώνες στη EuroLeague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-7, ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (23/1, 19:45).

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 11-12 και πλέον υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (23/1, 21:30).

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

 

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Κατάταξη

  1. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6
  2. * Φενέρμπαχτσε 15-7
  3. Μονακό 15-8
  4. Βαλένθια 15-8
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
  6. Μπαρτσελόνα 15-8
  7. * Ολυμπιακός 14-8
  8. Παναθηναϊκός 14-9
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια 11-12
  12. Αρμάνι Μιλάνο 11-12
  13. Dubai Basketball 10-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
  15. Μπασκόνια 8-15
  16. Μπάγερν Μονάχου 8-15
  17. * Παρί 7-15
  18. Παρτίζαν 7-16
  19. Αναντολού Εφές 6-17
  20. Βιλερμπάν 6-17

Εκκρεμούν

  • Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

  • 19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός
  • 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
  • 22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
  • 21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα
     

