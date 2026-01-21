Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη της EuroLeague μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Βίρτους, στο φινάλε της 23ης αγωνιστικής.

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από τη Μπολόνια, επικρατώντας της Βίρτους με 80-85 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 23η αγωνιστική της regular season.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέτυχε την έκτη νίκη στους τελευταίους επτά αγώνες στη EuroLeague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-7, ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (23/1, 19:45).

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 11-12 και πλέον υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (23/1, 21:30).

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6 * Φενέρμπαχτσε 15-7 Μονακό 15-8 Βαλένθια 15-8 Ρεάλ Μαδρίτης 15-8 Μπαρτσελόνα 15-8 * Ολυμπιακός 14-8 Παναθηναϊκός 14-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-12 Αρμάνι Μιλάνο 11-12 Dubai Basketball 10-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14 Μπασκόνια 8-15 Μπάγερν Μονάχου 8-15 * Παρί 7-15 Παρτίζαν 7-16 Αναντολού Εφές 6-17 Βιλερμπάν 6-17

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου