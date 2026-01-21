Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά το τέλος της 23ης αγωνιστικής
Η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από τη Μπολόνια, επικρατώντας της Βίρτους με 80-85 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 23η αγωνιστική της regular season.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέτυχε την έκτη νίκη στους τελευταίους επτά αγώνες στη EuroLeague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 15-7, ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια (23/1, 19:45).
Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε στο 11-12 και πλέον υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (23/1, 21:30).
Αποτελέσματα-23η αγωνιστική
Τρίτη 20 Ιανουαρίου
- Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 71-66
- Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 96-100
- Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-96
- Παναθηναϊκός-Μπασκόνια 93-74
- Μπαρτσελόνα-Dubai Basketball 91-89
- Βαλένθια-Παρί 98-84
- Μπάγερν Μονάχου-Παρτίζαν 63-67
- Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο 106-77
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
Κατάταξη
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6
- * Φενέρμπαχτσε 15-7
- Μονακό 15-8
- Βαλένθια 15-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
- Μπαρτσελόνα 15-8
- * Ολυμπιακός 14-8
- Παναθηναϊκός 14-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10
- Ερυθρός Αστέρας 13-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-12
- Αρμάνι Μιλάνο 11-12
- Dubai Basketball 10-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
- Μπασκόνια 8-15
- Μπάγερν Μονάχου 8-15
- * Παρί 7-15
- Παρτίζαν 7-16
- Αναντολού Εφές 6-17
- Βιλερμπάν 6-17
Εκκρεμούν
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Επόμενη αγωνιστική (24η)
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
- 19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
- 22:00 Παρί-Dubai Basketball
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
- 21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.