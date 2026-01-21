Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε 80-85: Ο Χόρτον-Τάκερ νίκησε τον Κάρσεν Έντουαρντς

Γιώργος Κούβαρης
Με τον Τάιλερ Χόρτον Τάκερ να πραγματοποιεί εξαιρετικό παιχνίδι (28π.) η Φενέρμπαχτσε σημείωσε την 6η νίκη της στα 7 τελευταία ματς κερδίζοντας τη Βίρτους με 80-85. Ωραίος με 35 πόντους ο Έντουαρντς αλλά μοιραίος με δύο διαδοχικά άστοχα τρίποντα για την ισοφάριση και την παράταση.

Όπως φαίνεται η ήττα στο Ντουμπάι πριν από δύο εβδομάδες ήταν απλά και μόνο μια κακή παρένθεση για τη Φενέρμπαχτσε η οποία συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς στην κορυφή της κατάταξης έχοντας ένα ματς λιγότερο από την πρωτοπόρο, Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έφτασε αισίως στις έξι νίκες στα επτά τελευταία της παιχνίδια, έχοντας αναπτύξει ένα εξαιρετικό μομέντουμ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στην Μπολόνια μπορεί να καρδιοχτύπησε στο τέλος ωστόσο κατάφερε να φύγει με τη νίκη έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετικό ματς έχοντας 28 πόντους με 5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/8 βολές και 3 ασίστ σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής. Ήταν το καλύτερο «αντίδοτο» στην «35άρα» του Κάρσεν Έντουαρντς, αν και ο ταλαντούχος σκόρερ είχε δύο ευκαιρίες να στείλει το ματς στην παράταση με το σκορ στο 80-83, αλλά τα σουτ που επιχείρησε δεν βρήκαν στόχο.

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Ο Κάρσεν Έντουαρντς πάτησε το κουμπί στο... turbo και έμοιαζε ασταμάτητος στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα της Βίρτους με τη Φενέρμπαχτσε, βάζοντας παράλληλα και την ομάδα του σε θέση οδηγού. Συγκεκριμένα σημείωσε τους 15 από τους πρώτους 21 πόντους των Ιταλών για το +6 (21-15) λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (23-20). Η διαφορά έφτασε και το +8 (39-31) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (47-40) επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στο παρκέ.

 

Όμως η συνέχεια έμελλε να αποδειχθεί τελείως διαφορετική! Με τον Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ να το... παίρνει πάνω του και τον Νάντο Ντε Κολό να τον συμπληρώνει ιδανικά η Φενέρ είχε τις απαντήσεις στον εκπληκτικό Κάρσεν Έντουαρντς, πραγματοποίησε επιμέρους 10-22 για το 57-62 λίγο πριν από την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου (60-65). Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διατηρούσε το προβάδισμα των πέντε πόντων και στη μεγαλύτερη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, δείχνοντας ότι μπορούσε να διαχειριστεί το ματς.

Η Βίρτους δεν το έβαλε κάτω και με τον Κάρσεν Έντουαρντς να... οπλίσει ξανά έφερε τα πάνω κάτω. Μετα το 66-71 υπέρ της Φενέρ στο 35', οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 9-3 και προηγήθηκε με 75-74 στο 01:38 για το τέλος. Ο... επίσης τρομερός Τάιλερ Χόρτον Τάκερ με πέντε σερί πόντους έφερε εκ νέου τη Φενέρ στο +4 (75-79) πριν ευστοχήσει ο Έντουαρντς σε τρίποντο για το 78-79 στα 23'' πριν από τέλος. Το ματς οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα των βολών με τον Κάρσεν Έντουαρντς να χάνει διπλή ευκαιρία στο τέλος να στείλει το ματς στην παράταση αστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα με το σκορ στο 80-83.

MVP: Ποιος άλλος; ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ ο οποίος είχε 28 πόντους με 5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/8 βολές και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρσεν Έντουαρντς τελείωσε με 35 πόντους έχοντας 8/14 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 30 λεπτά. Βέβαια αστόχησε σε δύο σερί τριποντα στο τέλος όπου θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/32 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 47-40, 60-65, 80-85.

Virtus Bologna — Head Coach: Dusko Ivanovic2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOBLKPF+/-PIR
3C. Edwards *30:07358/1457%5/1242%4/580%0222220030
6A. Pajola *26:3442/450%0/00%0/00%0225400213
7S. Niang24:5762/367%0/00%2/2100%4371000313
8M. Accorsi00:0000/00%0/00%0/00%000000000
21D. Alston Jr. *26:58143/560%1/520%5/771%1341000312
22A. Canka00:0000/00%0/00%0/00%000000000
23D. Hackett20:5321/250%0/20%0/00%145313052
30M. Morgan21:50143/3100%0/60%8/8100%1343000218
34K. Jallow15:3921/1100%0/10%0/20%011000120
35M. Diouf *20:4131/425%0/00%1/250%325102123
45N. Akele *12:2100/10%0/00%0/00%02210002-1
TOTAL200:008021/3756.8%6/2623.1%20/2676.9%1222341771022190

Fenerbahçe Beko Istanbul — Head Coach: Sarunas Jasikevicius2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0A. Bacot Jr.09:0021/333.3%0/00%0/00%325011032
1M. Birsen00:0000/00%0/00%0/00%000000000
4N. Melli *21:1100/00%0/10%0/00%033302022
8T. Horton-Tucker23:37285/955.6%4/580.0%6/875.0%0113220228
10M. Mahmutoglu *07:0630/20%1/425%0/00%11200000-1
12N. De Colo *23:13124/580.0%1/425.0%1/1100%0112030310
13T. Biberovic *26:05151/333.3%3/742.9%4/4100%1562001317
17O. Bitim18:2660/00%2/2100%0/00%011110027
18M. Jantunen16:5480/10%2/366.7%2/2100%112000045
20D. Hall *29:2472/366.7%1/616.7%0/00%156103027
92K. Birch *25:0441/1100%0/00%2/2100%235103036
TOTAL200:008514/2751.9%14/3243.8%15/1788.2%926351341512485
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

