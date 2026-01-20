Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μονακό με 96-100 στην παράταση (90-90 κ.α.), υποχρεώνοντας τους Μονεγάσκους στην πρώτη τους ήττα έπειτα από έξι διαδοχικές νίκες.

Η Μονακό παρατάχθηκε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα μετρώντας έξι διαδοχικές νίκες, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου επικράτησαν με 96-100 στην παράταση. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, σκοράροντας με δύσκολη προσπάθεια για το 90-90, και εκεί η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς τελείωσε τη δουλειά, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ιζούντου (22 π., 12 ριμπ.), Νουόρα (18 π.) και Οτζελέγε (16 π.).

Μονακό-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μονακό, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 44-50, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τους Μοτιεγιούνας, Οτζελέγε, Νουόρα και Ιζούντου, σουτάροντας 4/9 τρίποντα και μοιράζοντας 18 ασίστ για οκτώ λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι βασίστηκαν στις πρωτοβουλίες του Ντιαλό (11 πόντοι), έχοντας 5/18 τρίποντα.

Στη συνέχεια, οι Μονεγάσκοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, κάνοντας επιμέρους σκορ 27-18 στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 71-68 στο 30’. Ο Μίροτιτς σκόραρε για το 87-77, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει, μειώνοντας σε 90-88 στα 33’’ με τον Ιζούντου. Μάλιστα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων, σκοράροντας με δύσκολη προσπάθεια για το 90-90!

Ο Σπανούλης κάλεσε timeout, ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε σε τρίποντο, και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Ερυθρός Αστέρας είχε καλύτερες επιλογές και επικράτησε με 96-100.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 71-68, 90-90 κ.α., 96-100.

Ο MVP: Ο Εμπούκα Ιζούντου έκανε double-double με 22 πόντους (9/11 δίποντα, 4/4 βολές) και 12 ριμπάουντ στα 21:12 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άλφα Ντιαλό είχε 19 πόντους, έξι ριμπάουντ, δυο ασίστ, τρία κλεψίματα και δυο μπλοκ σε 29:57.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 29 ασίστ του Ερυθρού Αστέρα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει με 91-79 στις 13/11/2025, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

AS Monaco MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK Fouls PIR # Player M/A % M/A % M/A % O D T C D 0 Elie Okobo * 31:53 13 4/7 57.1% 1/5 20.0% 2/4 50.0% 0 1 1 7 2 3 0 3 2 10 4 John Blossomgame * 25:26 13 4/5 80.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 1 4 5 1 0 1 0 4 3 13 6 David Michineau 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Daniel Theis * 24:38 6 2/4 50.0% 0/2 0.0% 2/3 66.7% 2 6 8 1 0 1 1 2 4 12 11 Alpha Diallo * 29:57 19 3/5 60.0% 4/9 44.4% 1/3 33.3% 3 3 6 2 3 0 2 3 4 23 13 Killian Hayes 18:14 8 3/6 50.0% 0/0 0% 2/2 100% 5 0 5 1 0 0 0 0 1 12 22 Terry Tarpey 02:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 23 Juhann Begarin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Nemanja Nedović 13:38 5 0/1 0% 1/2 50.0% 2/2 100% 1 2 3 0 0 1 0 3 1 3 32 Matthew Strazel 24:10 8 2/3 66.7% 1/4 25.0% 1/1 100% 1 0 1 4 1 0 0 3 3 9 33 Nikola Mirotić 19:30 10 2/4 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 2 1 7 55 Mike James * 35:09 14 2/9 22.2% 1/7 14.3% 7/7 100% 0 3 3 7 2 3 0 2 5 13 TOTAL 225:00 96 22/44 50.0% 11/36 30.6% 19/26 73.1% 17 20 37 23 9 11 3 22 24 102