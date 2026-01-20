Η Μονακό παρατάχθηκε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα μετρώντας έξι διαδοχικές νίκες, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου επικράτησαν με 96-100 στην παράταση. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, σκοράροντας με δύσκολη προσπάθεια για το 90-90, και εκεί η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς τελείωσε τη δουλειά, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ιζούντου (22 π., 12 ριμπ.), Νουόρα (18 π.) και Οτζελέγε (16 π.).
Μονακό-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μονακό, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 44-50, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τους Μοτιεγιούνας, Οτζελέγε, Νουόρα και Ιζούντου, σουτάροντας 4/9 τρίποντα και μοιράζοντας 18 ασίστ για οκτώ λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι βασίστηκαν στις πρωτοβουλίες του Ντιαλό (11 πόντοι), έχοντας 5/18 τρίποντα.
Στη συνέχεια, οι Μονεγάσκοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, κάνοντας επιμέρους σκορ 27-18 στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 71-68 στο 30’. Ο Μίροτιτς σκόραρε για το 87-77, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει, μειώνοντας σε 90-88 στα 33’’ με τον Ιζούντου. Μάλιστα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων, σκοράροντας με δύσκολη προσπάθεια για το 90-90!
Ο Σπανούλης κάλεσε timeout, ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε σε τρίποντο, και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Ερυθρός Αστέρας είχε καλύτερες επιλογές και επικράτησε με 96-100.
Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 71-68, 90-90 κ.α., 96-100.
Ο MVP: Ο Εμπούκα Ιζούντου έκανε double-double με 22 πόντους (9/11 δίποντα, 4/4 βολές) και 12 ριμπάουντ στα 21:12 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άλφα Ντιαλό είχε 19 πόντους, έξι ριμπάουντ, δυο ασίστ, τρία κλεψίματα και δυο μπλοκ σε 29:57.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 29 ασίστ του Ερυθρού Αστέρα.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει με 91-79 στις 13/11/2025, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.
|AS Monaco
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|Fouls
|PIR
|#
|Player
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|C
|D
|0
|Elie Okobo *
|31:53
|13
|4/7
|57.1%
|1/5
|20.0%
|2/4
|50.0%
|0
|1
|1
|7
|2
|3
|0
|3
|2
|10
|4
|John Blossomgame *
|25:26
|13
|4/5
|80.0%
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|1
|0
|4
|3
|13
|6
|David Michineau
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Daniel Theis *
|24:38
|6
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/3
|66.7%
|2
|6
|8
|1
|0
|1
|1
|2
|4
|12
|11
|Alpha Diallo *
|29:57
|19
|3/5
|60.0%
|4/9
|44.4%
|1/3
|33.3%
|3
|3
|6
|2
|3
|0
|2
|3
|4
|23
|13
|Killian Hayes
|18:14
|8
|3/6
|50.0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|5
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|22
|Terry Tarpey
|02:25
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|23
|Juhann Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Nemanja Nedović
|13:38
|5
|0/1
|0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|3
|32
|Matthew Strazel
|24:10
|8
|2/3
|66.7%
|1/4
|25.0%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|4
|1
|0
|0
|3
|3
|9
|33
|Nikola Mirotić
|19:30
|10
|2/4
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|7
|55
|Mike James *
|35:09
|14
|2/9
|22.2%
|1/7
|14.3%
|7/7
|100%
|0
|3
|3
|7
|2
|3
|0
|2
|5
|13
|TOTAL
|225:00
|96
|22/44
|50.0%
|11/36
|30.6%
|19/26
|73.1%
|17
|20
|37
|23
|9
|11
|3
|22
|24
|102
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Codi Miller-McIntyre *
|35:53
|8
|4/7
|57.1%
|4/5
|80.0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|11
|4
|6
|2
|0
|14
|4
|Devonte’ Graham
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Jared Butler
|16:37
|7
|2/8
|25.0%
|1/6
|16.7%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100%
|3
|2
|5
|2
|3
|2
|0
|0
|5
|7
|Dejan Davidovac
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Nikola Kalinic *
|29:06
|5
|2/5
|40.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|0
|0
|2
|13
|Ognjen Dobric
|14:55
|5
|2/4
|50.0%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|15
|Ebuka Izundu
|21:12
|22
|9/11
|81.8%
|9/11
|81.8%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|1
|36
|20
|Donatas Motiejunas *
|09:40
|9
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|33
|Jordan Nwora *
|29:27
|18
|6/13
|46.2%
|4/7
|57.1%
|2/6
|33.3%
|4/8
|50.0%
|0
|6
|6
|3
|2
|2
|0
|1
|20
|37
|Semi Ojeleye *
|32:54
|16
|5/9
|55.6%
|1/2
|50.0%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|0
|14
|95
|Chima Moneke *
|26:09
|8
|2/5
|40.0%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|7
|7
|5
|2
|4
|1
|1
|15
|99
|Yago Dos Santos
|09:07
|2
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|2
|2
|0
|0
|2
|TOTAL
|225:00
|100
|37/70
|52.9%
|28/45
|62.2%
|9/25
|36.0%
|17/24
|70.8%
|15
|35
|50
|29
|24
|18
|5
|3
|123
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.