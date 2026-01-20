Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 96-100: Φρένο στο σερί των Μονεγάσκων

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μονακό με 96-100 στην παράταση (90-90 κ.α.), υποχρεώνοντας τους Μονεγάσκους στην πρώτη τους ήττα έπειτα από έξι διαδοχικές νίκες.

Η Μονακό παρατάχθηκε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα μετρώντας έξι διαδοχικές νίκες, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου επικράτησαν με 96-100 στην παράταση. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, σκοράροντας με δύσκολη προσπάθεια για το 90-90, και εκεί η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς τελείωσε τη δουλειά, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ιζούντου (22 π., 12 ριμπ.), Νουόρα (18 π.) και Οτζελέγε (16 π.).

Μονακό-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μονακό, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 44-50, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τους Μοτιεγιούνας, Οτζελέγε, Νουόρα και Ιζούντου, σουτάροντας 4/9 τρίποντα και μοιράζοντας 18 ασίστ για οκτώ λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι βασίστηκαν στις πρωτοβουλίες του Ντιαλό (11 πόντοι), έχοντας 5/18 τρίποντα.

Στη συνέχεια, οι Μονεγάσκοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, κάνοντας επιμέρους σκορ 27-18 στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 71-68 στο 30’. Ο Μίροτιτς σκόραρε για το 87-77, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει, μειώνοντας σε 90-88 στα 33’’ με τον Ιζούντου. Μάλιστα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων, σκοράροντας με δύσκολη προσπάθεια για το 90-90!

Ο Σπανούλης κάλεσε timeout, ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε σε τρίποντο, και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Ερυθρός Αστέρας είχε καλύτερες επιλογές και επικράτησε με 96-100.

 

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 44-50, 71-68, 90-90 κ.α., 96-100.

Ο MVP: Ο Εμπούκα Ιζούντου έκανε double-double με 22 πόντους (9/11 δίποντα, 4/4 βολές) και 12 ριμπάουντ στα 21:12 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Άλφα Ντιαλό είχε 19 πόντους, έξι ριμπάουντ, δυο ασίστ, τρία κλεψίματα και δυο μπλοκ σε 29:57.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 29 ασίστ του Ερυθρού Αστέρα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει με 91-79 στις 13/11/2025, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

AS MonacoMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKFoulsPIR
#PlayerM/A%M/A%M/A%ODTCD
0Elie Okobo *31:53134/757.1%1/520.0%2/450.0%01172303210
4John Blossomgame *25:26134/580.0%1/250.0%2/450.0%14510104313
6David Michineau00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
10Daniel Theis *24:3862/450.0%0/20.0%2/366.7%26810112412
11Alpha Diallo *29:57193/560.0%4/944.4%1/333.3%33623023423
13Killian Hayes18:1483/650.0%0/00%2/2100%50510000112
22Terry Tarpey02:2500/00%0/10%0/00%000000000-1
23Juhann Begarin00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
26Nemanja Nedović13:3850/10%1/250.0%2/2100%1230010313
32Matthew Strazel24:1082/366.7%1/425.0%1/1100%1014100339
33Nikola Mirotić19:30102/450.0%2/450.0%0/00%1120100217
55Mike James *35:09142/922.2%1/714.3%7/7100%03372302513
TOTAL225:009622/4450.0%11/3630.6%19/2673.1%1720372391132224102
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Codi Miller-McIntyre *35:5384/757.1%4/580.0%0/20%0/00%15611462014
4Devonte’ Graham00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
6Jared Butler16:3772/825.0%1/616.7%1/250.0%2/2100%325232005
7Dejan Davidovac00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
12Nikola Kalinic *29:0652/540.0%1/333.3%1/250.0%0/20%022331002
13Ognjen Dobric14:5552/450.0%1/1100%1/333.3%0/00%134020005
15Ebuka Izundu21:12229/1181.8%9/1181.8%0/00%4/4100%75121401136
20Donatas Motiejunas *09:4094/666.7%4/666.7%0/00%1/250.0%1121001010
33Jordan Nwora *29:27186/1346.2%4/757.1%2/633.3%4/850.0%0663220120
37Semi Ojeleye *32:54165/955.6%1/250.0%4/757.1%2/2100%1340210014
95Chima Moneke *26:0982/540.0%2/366.7%0/20%4/4100%0775241115
99Yago Dos Santos09:0721/250.0%1/1100%0/10%0/00%000322002
TOTAL225:0010037/7052.9%28/4562.2%9/2536.0%17/2470.8%15355029241853123
     

