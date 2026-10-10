Η Φενέρ δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 100-85 της Τσαϊρόβα πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Την Πέμπτη η Φενέρ πέρασε δύσκολες στιγμές κόντρα στον Παναθηναϊκό στο T-Center. Δύο μέρες μετά έδειξε να συνέρχεται για το τουρκικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Σάρας επικράτησε με 100-85 της Τσαϊρόβα και έτσι πήγε στο 2-1.

Για τους νικητές ο Κλάιμπερν είχε 18 πόντους, ο Μπόλντγουιν πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ ο Σανλί σταμάτησε στους 11 πόντους. Ο Λάρκιν ήταν και εκείνος διψήφιος με 10. Κράτησε μια διψήφια διαφορά στο μεγαλύτερο ματς του ματς και πλέον προετοιμάζεται για τη διαβολοβδομάδα της Euroleague. Για τους ηττημένους ο Γκάλινατ, γνώριμος στο ελληνικό κοινό, είχε 23.

Πλέον η Φενέρ στρέφεται στα απαιτητικά ευρωπαϊκά της ματς. Στις 13/10 υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στην Τουρκία, ενώ δύο μέρες μετά θα φιλοξενήσει και την Παρτίζαν. Δύο εντός έδρας ματς που θέλει να δώσει απαντήσεις μετά την ήττα από τους πράσινους.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 39-55, 66-77, 85-100