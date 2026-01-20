Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο 106-77: Επίδειξη δύναμης και ευστοχίας!

Με καταπληκτικό ποσοστό στα δίποντα (72.2%) αλλά και στα τρίποντα (57.1%), η Ρεάλ πήρε άνετα τη νίκη στη Μαδρίτη κόντρα στην Αρμάνι με 106-77.

Η Ρεάλ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Αρμάνι και επικράτησε με 106-77, στη Μαδρίτη για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, πραγματοποίησε μια κυριαρχική εμφάνιση και «όπλο» της την ευστοχία, έκανε την πέμπτη σερί νίκη της και 15η συνολικά στη διοργάνωση, καλύπτοντας και τη διαφορά των επτά πόνων του πρώτου γύρου, κόντρα στους Ιταλούς.

Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Έχοντας (4/5 τρίποντα, 80%) στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης, η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα από νωρίς (16-10, 5’) και επέβαλε την κυριαρχία της στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα πήρε και διψήφια τιμή (28-17), μετά από δίποντο του Κράμερ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι, με πρωταγωνιστή τον Λάιλς (7π!), κατάφεραν να πάρουν τη μέγιστη τιμή στην αναμέτρηση, (41-27, 14’). Οι Μαδριλένοι, συνέχισαν να βλέπουν το καλάθι… σαν βαρέλι και χάρη στην ευστοχία τους (11/16 δίποντα, 6/8 τρίποντα), εκτόξευσαν τη διαφορά στους 17 (50-33, 17’).
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να στον ίδιο ρυθμό που σταμάτησαν και στο πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας να πάρουν… αέρα 20 πόντων μετά από βολές του Χεζόνια (70-48, 18’).

 

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, οι Ιταλοί είχαν παραδώσει τα «όπλα» τους και έβλεπαν τη Ρεάλ να κυριαρχεί τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση (81-56, 33’). Τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη «βασίλισσα» να ρίχνει τον ρυθμό της και να πανηγυρίζει άνετα την 15η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 54-36, 78-55, 106-77

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τρέι Λάιλς με 17 πόντους (4/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μάρκο Γκούντουριτς με 15 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΗΤΑΝ… Η ευστοχία της Ρεάλ, (26/36 δίποντα, 71.2.%, 12/21 τρίποντα 57.7%, 18/21 βολές 85.7%).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Αρμάνι είχε κερδίσει με 89-82.

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Lyles17:22177/887.5%4/580%3/3100%0/00%044220102525
1D. Kramer13:44124/580%2/2100%2/366.7%2/2100%000210001414
6A. Abalde *18:49104/666.7%2/450%2/2100%0/00%011200001212
7F. Campazzo *17:5172/540%1/1100%1/425%2/2100%0004222099
8C. Okeke *22:3852/366.7%1/1100%1/250%0/00%1341110077
11M. Hezonja *17:58134/666.7%4/666.7%0/00%5/683.3%033231101515
12T. Maledon20:0593/650%3/560%0/10%3/3100%145712001717
14G. Deck16:3400/20%0/00%0/20%0/00%01103000-2-2
16U. Garuba12:3542/366.7%2/2100%0/10%0/00%2351121077
22W. Tavares *15:39104/666.7%4/666.7%0/00%2/2100%134132021212
24A. Feliz14:59115/5100%1/250%3/3100%0/00%0111310088
25A. Len11:4682/2100%2/2100%0/00%4/666.7%325222001212
TOTAL200:0010638/5273.1%26/3672.2%12/2157.1%18/2185.7%8273525221352138
EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Giuseppe PoetaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Mannion07:1662/366.7%1/1100%1/250%1/333.3%000100005
2L. Brown12:3141/616.7%1/425%0/20%2/2100%000311102
3Q. Ellis *24:1984/580%4/4100%0/10%0/00%112132005
6D. Booker *17:2360/20%0/10%0/10%6/966.7%1230301010
12A. Brooks *25:20104/1040%2/540%2/540%0/00%134223006
16Z. LeDay *25:5593/1030%3/742.9%0/30%3/3100%011001004
17G. Ricci14:0562/2100%0/00%2/2100%0/00%101140004
21D. Flaccadori00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
23M. Guduric22:45154/757.1%2/366.7%2/450%5/5100%0222310015
31S. Shields *27:5183/1030%1/250%2/825%0/00%000132401
32J. Nebo17:0941/1100%1/1100%0/00%2/540%224121006
42B. Dunston05:2610/00%0/00%0/00%1/250%011010001
TOTAL2007724/5642.9%15/2853.6%9/2832.1%20/2969.0%812201222116061
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

