Με καταπληκτικό ποσοστό στα δίποντα (72.2%) αλλά και στα τρίποντα (57.1%), η Ρεάλ πήρε άνετα τη νίκη στη Μαδρίτη κόντρα στην Αρμάνι με 106-77.

Η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, πραγματοποίησε μια κυριαρχική εμφάνιση και «όπλο» της την ευστοχία, έκανε την πέμπτη σερί νίκη της και 15η συνολικά στη διοργάνωση, καλύπτοντας και τη διαφορά των επτά πόνων του πρώτου γύρου, κόντρα στους Ιταλούς.

Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Έχοντας (4/5 τρίποντα, 80%) στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης, η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα από νωρίς (16-10, 5’) και επέβαλε την κυριαρχία της στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα πήρε και διψήφια τιμή (28-17), μετά από δίποντο του Κράμερ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι, με πρωταγωνιστή τον Λάιλς (7π!), κατάφεραν να πάρουν τη μέγιστη τιμή στην αναμέτρηση, (41-27, 14’). Οι Μαδριλένοι, συνέχισαν να βλέπουν το καλάθι… σαν βαρέλι και χάρη στην ευστοχία τους (11/16 δίποντα, 6/8 τρίποντα), εκτόξευσαν τη διαφορά στους 17 (50-33, 17’).

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να στον ίδιο ρυθμό που σταμάτησαν και στο πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας να πάρουν… αέρα 20 πόντων μετά από βολές του Χεζόνια (70-48, 18’).

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, οι Ιταλοί είχαν παραδώσει τα «όπλα» τους και έβλεπαν τη Ρεάλ να κυριαρχεί τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση (81-56, 33’). Τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη «βασίλισσα» να ρίχνει τον ρυθμό της και να πανηγυρίζει άνετα την 15η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 54-36, 78-55, 106-77

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τρέι Λάιλς με 17 πόντους (4/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μάρκο Γκούντουριτς με 15 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΗΤΑΝ… Η ευστοχία της Ρεάλ, (26/36 δίποντα, 71.2.%, 12/21 τρίποντα 57.7%, 18/21 βολές 85.7%).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Αρμάνι είχε κερδίσει με 89-82.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Lyles 17:22 17 7/8 87.5% 4/5 80% 3/3 100% 0/0 0% 0 4 4 2 2 0 1 0 25 25 1 D. Kramer 13:44 12 4/5 80% 2/2 100% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 0 0 2 1 0 0 0 14 14 6 A. Abalde * 18:49 10 4/6 66.7% 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 12 12 7 F. Campazzo * 17:51 7 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 4 2 2 2 0 9 9 8 C. Okeke * 22:38 5 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 1 1 1 0 0 7 7 11 M. Hezonja * 17:58 13 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 5/6 83.3% 0 3 3 2 3 1 1 0 15 15 12 T. Maledon 20:05 9 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 3/3 100% 1 4 5 7 1 2 0 0 17 17 14 G. Deck 16:34 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 -2 -2 16 U. Garuba 12:35 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 5 1 1 2 1 0 7 7 22 W. Tavares * 15:39 10 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 1 3 4 1 3 2 0 2 12 12 24 A. Feliz 14:59 11 5/5 100% 1/2 50% 3/3 100% 0/0 0% 0 1 1 1 3 1 0 0 8 8 25 A. Len 11:46 8 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 4/6 66.7% 3 2 5 2 2 2 0 0 12 12 TOTAL 200:00 106 38/52 73.1% 26/36 72.2% 12/21 57.1% 18/21 85.7% 8 27 35 25 22 13 5 2 138