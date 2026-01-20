Υπόθεση ενός ημιχρόνου ήταν για τη Ζάλγκιρις το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, με τους Λιθουανούς να επικρατούν μέσα στη Γαλλία με 77-96.

Πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, η Ζάλγκιρις επικράτησε της Βιλερμπάν στη Γαλλία με 77-96, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρότι οι γηπεδούχοι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο, το σύνολο του Ματσιούλις, «φόρτσαρε» στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να πανηγυρίσει την 13η νίκη της στη διοργάνωση.

Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις επέβαλε από νωρίς την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, παίρνοντας το προβάδισμα από το πρώτο λεπτό, τρέχοντας ένα επιμέρους σερί, (0-11, 3’). Η Βιλερμπάν αντέδρασε στο πρώτο δεκάλεπτο και κατάφερε να απαντήσει με δικό της σερί (12-0).

Οι Γάλλοι ακολούθησαν τον ρυθμό και στο 2ο δεκάλεπτο, απαντώντας με κάθε τρόπο στο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται», (22-27, 12’). Οι φιλοξενούμενοι, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ράιτ (11π!), έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με διαφορά τεσσάρων πόντων, (41-45).

Μετά την ανάπαυλα οι Λιθουανοί, βελτίωσαν την άμυνά τους και κατάφεραν να πάρουν εκ νέου… αέρα 10 πόντων (45-55, 25’), μετά από κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό.

Έχοντας επιθετικό πλουραλισμό στην επίθεση, το σύνολο του Ματσιούλις συνέχισε το σερί (4-20) και εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 (45-65, 27’).

Στο 4ο δεκάλεπτο το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν εξασφαλίσει διαφορά… ασφαλείας. Η γαλλική ομάδα δεν μπόρεσε να απαντήσει ούτε αυτή τη φορά και ο Φρανσίσκο συνέχισε να «πυροβολεί», έξω από τη γραμμή των 6.75μ (59-86), 34’. Η Ζάλγκιρις στο φινάλε έριξε τον ρυθμό της και πανηγύρισε άνετα την 13η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-45, 55-75, 77-96

MVP ΗΤΑΝ Ο…Μόουζες Ράιτ με 18 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Τόμας Ερτέλ με 21 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το 71.4% στα δίποντα από τη Ζάλγκιρις (25/35).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει 96-59.

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 P. Eboua 09:38 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1 3 0 2 1 0 0 3 3 1 Z. Seljaas 18:48 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 2 A. Atamna 05:58 0 0/5 0% 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 -5 -5 3 S. Harrison 21:33 4 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 2/5 40% 0 2 2 3 3 1 1 0 2 2 7 T. Heurtel * 22:37 21 7/12 58.3% 5/10 50% 2/2 100% 5/6 83.3% 0 2 2 6 1 3 1 0 24 24 8 M. Ajinca * 21:25 6 3/5 60% 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 1 0 0 5 5 10 B. Massa 22:41 8 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 0/2 0% 3 3 6 0 2 1 0 1 12 12 11 E. Jackson 21:20 13 5/9 55.6% 2/4 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 12 12 23 D. Lighty * 13:51 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 1 0 4 4 24 M. Ndiaye * 17:30 5 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 3 4 0 0 -2 -2 32 B. Vautier * 08:41 2 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 1 4 1 1 0 -3 -3 94 A. Traore 15:58 7 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 1 8 8 TOTAL 200:00 77 28/56 50% 20/39 51.3% 8/22 36.4% 13/19 68.4% 10 17 27 14 24 14 6 2 64