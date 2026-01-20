Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις 77-96: «Φόρτσαρε» και καθάρισε άνετα στο δεύτερο ημίχρονο!

Newsroom
Υπόθεση ενός ημιχρόνου ήταν για τη Ζάλγκιρις το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, με τους Λιθουανούς να επικρατούν μέσα στη Γαλλία με 77-96.

Πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, η Ζάλγκιρις επικράτησε της Βιλερμπάν στη Γαλλία με 77-96, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρότι οι γηπεδούχοι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο, το σύνολο του Ματσιούλις, «φόρτσαρε» στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να πανηγυρίσει την 13η νίκη της στη διοργάνωση.

Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις επέβαλε από νωρίς την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, παίρνοντας το προβάδισμα από το πρώτο λεπτό, τρέχοντας ένα επιμέρους σερί, (0-11, 3’). Η Βιλερμπάν αντέδρασε στο πρώτο δεκάλεπτο και κατάφερε να απαντήσει με δικό της σερί (12-0).

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Οι Γάλλοι ακολούθησαν τον ρυθμό και στο 2ο δεκάλεπτο, απαντώντας με κάθε τρόπο στο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε αρχίσει να «ζεσταίνεται», (22-27, 12’). Οι φιλοξενούμενοι, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ράιτ (11π!), έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με διαφορά τεσσάρων πόντων, (41-45).

 

Μετά την ανάπαυλα οι Λιθουανοί, βελτίωσαν την άμυνά τους και κατάφεραν να πάρουν εκ νέου… αέρα 10 πόντων (45-55, 25’), μετά από κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό.
Έχοντας επιθετικό πλουραλισμό στην επίθεση, το σύνολο του Ματσιούλις συνέχισε το σερί (4-20) και εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 (45-65, 27’).

Στο 4ο δεκάλεπτο το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν εξασφαλίσει διαφορά… ασφαλείας. Η γαλλική ομάδα δεν μπόρεσε να απαντήσει ούτε αυτή τη φορά και ο Φρανσίσκο συνέχισε να «πυροβολεί», έξω από τη γραμμή των 6.75μ (59-86), 34’. Η Ζάλγκιρις στο φινάλε έριξε τον ρυθμό της και πανηγύρισε άνετα την 13η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-45, 55-75, 77-96

MVP ΗΤΑΝ Ο…Μόουζες Ράιτ με 18 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Τόμας Ερτέλ με 21 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το 71.4% στα δίποντα από τη Ζάλγκιρις (25/35).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ζάλγκιρις είχε κερδίσει 96-59.

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0P. Eboua09:3821/1100%0/00%0/10%2/2100%2130210033
1Z. Seljaas18:4872/633.3%1/333.3%1/333.3%2/2100%0111501011
2A. Atamna05:5800/50%0/30%0/20%0/00%01100100-5-5
3S. Harrison21:3341/520%1/425%0/10%2/540%0223311022
7T. Heurtel *22:37217/1258.3%5/1050%2/2100%5/683.3%022613102424
8M. Ajinca *21:2563/560%3/3100%0/20%0/00%2020110055
10B. Massa22:4184/580%4/580%0/00%0/20%336021011212
11E. Jackson21:20135/955.6%2/450%3/560%0/00%011201001212
23D. Lighty *13:5121/250%1/1100%0/10%0/00%1121201044
24M. Ndiaye *17:3052/540%1/1100%1/425%0/00%02203400-2-2
32B. Vautier *08:4120/30%0/30%0/00%2/2100%02214110-3-3
94A. Traore15:5873/3100%2/2100%1/1100%0/00%0000101188
TOTAL200:007728/5650%20/3951.3%8/2236.4%13/1968.4%1017271424146264
Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Tomas MasiulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3S. Francisco *24:09206/1060%4/580%2/540%6/6100%0664131027
7M. Wright *25:21185/862.5%4/666.7%1/250%7/887.5%2572323128
8I. Brazdeikis *14:5062/2100%2/2100%0/00%2/366.7%000122003
9D. Giedraitis18:5252/633.3%1/250%1/425%0/00%123332204
10A. Tubelis *17:57147/1070%7/977.8%0/10%0/10%1341302015
12M. Lo17:1494/757.1%3/475%1/333.3%0/00%0443001014
14D. Sleva20:2493/475%2/366.7%1/1100%2/2100%1230200011
15L. Birutis13:3231/250%1/250%0/00%1/250%000010012
17M. Rubstavicius05:5551/250%0/00%1/250%2/2100%000000006
51A. Butkevicius *21:2341/425%1/250%0/20%2/2100%1124202110
91D. Sirvydis11:3400/00%0/00%0/00%0/00%00002201-2
92E. Ulanovas08:4931/1100%0/00%1/1100%3/475%112000005
TOTAL2009632/5657.1%25/3571.4%7/2133.3%25/3083.3%82634181912114125
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     