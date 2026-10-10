Παναθηναϊκός: Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (vid)
Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «Telekom Center Athens» για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X όμορφα πλάνα πριν το τζάμπολ, στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και ωραίες εικόνες μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Δείτε το video:
🎥 𝘽𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 ☘️ The crowd. The noise. One more win. 💚 Time to experience the game through our lens. Trust us, you ‘ll enjoy it even more! 👀 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/lgCxNxb3KG— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2026
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