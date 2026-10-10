Παναθηναϊκός: Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Παναθηναϊκός: Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (vid)
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα της σπουδαίας νίκης του Τριφυλλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (92-74) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «Telekom Center Athens» για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X όμορφα πλάνα πριν το τζάμπολ, στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και ωραίες εικόνες μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Δείτε το video:

     

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