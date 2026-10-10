EuroLeague: Δεσπόζει στο TOP-10 το κάρφωμα του Γιαμπουσέλε (vid)
Ο Παναθηναϊκός υπέταξε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «T-Center», έκανε το 4/4 και μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης με τη Βαλένθια, ούσες οι μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο -έως τώρα- στη EuroLeague.
Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε το TOP-10 της τέταρτης αγωνιστικής, στο οποίο υπάρχει πλούσιο θέαμα. Επιβλητικά καρφώματα, τάπες, no-look πάσες αλλά και εντυπωσιακές ομαδικές και ατομικές ενέργειες κλέβουν την παράσταση στις καλύτερες φάσεις της τέταρτης... στροφής. Οι 10 πιο ξεχωριστές φάσεις έχουν και έντονο ελληνικό χρώμα.
Στο Νο10, βρίσκεται η τάπα του Λεσόρ στον Μπράξτον Κι της Φενέρ, στο Νο3 το τρομερό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς απέναντι στην Εφές, ενώ στο Νο1 δεσπόζει το alley-oop κάρφωμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε μετά την πάσα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
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