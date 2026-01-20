Ο Ολυμπιακός μπορεί να είδε τη διαφορά των 24 να μειώνεται στους 8, μετά από μια κακή 3η περίοδο, αλλά τελικά επικράτησε της Μακάμπι με 100-93 στην 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πετούσε... φωτιές για ένα ημίχρονο και αυτό ήταν αρκετό για να επικρατήσει της Μακάμπι με 100-93 στην 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 24, αλλά είχαν μια κακή 3η περίοδο, που επέτρεψε στη Μακάμπι να το πιστέψει, αλλά δεν μπόρεσε να μειώσει παρά μόνο μέχρι τους 8 πόντους.

Εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Βεζένκοβ, τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον Φουρνιέ, ενώ ο Τζόουνς έδωσε δείγματα από τα... προσεχώς στη 2η περίοδο.

Ολυμπιακός - Μακάμπι: Ο αγώνας

Ο Κάτας ξεκίνησε με τον Σόρκιν στο "5" για να χτυπήσει από μακριά τον Μιλουτίνοφ και εκείνος ευστόχησε στο πρώτο μακρινό του σουτ, μετά από δύο ίδια του Κλαρκ (5-11, 4'). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε μετά το τάιμ άουτ με τους Βεζένκοβ και Γουόκαπ, αλλά η άμυνά του είχε ανοιχτές πληγές. Η είσοδος του Τζόουνς βοήθησε σε αυτό το κομμάτι και ο Φουρνιέ με μία ασίστ και ένα τρίποντο έφερε το προβάδισμα (22-21, 9'), με τον «καυτό» Βεζένκοβ να παίρνει σκυτάλη.

Η ενέργεια των Τζόουνς και Γουόρντ διατήρησε το προβάδισμα, με τη Μακάμπι να μη βρίσκει σουτ τόσο εύκολα. Ο Φουρνιέ συνέχισε να παίρνει τις σωστές αποφάσεις στο παρκέ και με τους Γουόρντ, Πίτερς να γίνονται εκτελεστές, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν γκάζι και εξαφανίστηκαν (48-32, 17') στον ορίζοντα.

Το σερί έφτασε ως το 20-0, μέχρι να απαντήσει ο Σόρκιν, με το ημίχρονο να κλείνει στο 58-34. Ο Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε και τον τρίτο του σέντερ, τον Χολ με τη Μακάμπι να βρίσκει μερικά τρίποντα για να κρατηθεί όσο πιο κοντά γίνεται. Οι Ισραηλινοί μείωσαν σε 70-55 (27') με τρία διαδοχικά τρίποντα και σε 70-62 εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του Ολυμπιακού. Ένα επιθετικό ριμπάουντ του Χολ, μαζί με ένα ακόμα μακρινό σουτ του Βεζένκοβ έδωσαν την απαιτούμενη... ανάσα.

Ωστόσο η Μακάμπι βρήκε ξανά πάτημα να επιστρέψει, με την αστοχία των Πειραιωτών. Πάλι τα μακρινά σουτ των Σάντος και Κλαρκ έριξαν τη διαφορά στους 8 (80-72, 33'), αλλά Γουόρντ και Ντόρσεϊ απάντησαν άμεσα. Ο Μπαρτζώκας έβαλε ταυτόχρονα τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ στο παρκέ, γιατί η επίθεση κόλλησε. Οι Ισραηλινοί έμεναν σε απόσταση 8 πόντων (89-81, 36'), με τον Σόρκιν να συνεχίζει να δίνει λύσεις.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διαφορά δέκα πόντων στο τελευταίο δίλεπτο, με την παρουσία του Μιλουτίνοφ να κάνει τη διαφορά σε εκείνο το σημείο. Ο Σέρβος αποχώρησε μετά το αντιαθλητικό που του έγινε, αλλά το +11 ήταν αρκετό στα 89'' που απέμεναν.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93.

27-24, 58-34, 76-62, 100-93. ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Φουρνιέ άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού με τις αποφάσεις του και από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ των 28 πόντων με 6/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα λάθος.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φουρνιέ με 12 πόντους και 9 ασίστ, έχοντας ένα τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο. Στους 13 ο Μιλουτίνοφ με 9 ριμπάουντ, 10 ο Γουόκαπ, πολύ θετικός ξανά ο Γουόρντ με 8.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σάντος που αγωνίστηκε για μόλις 14 λεπτά και δεν μπόρεσε να βοηθήσει αρκετά επιθετικά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Στους 15 ο Ντάουτιν Τζ. με 3/5 τρίποντα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-94 της Μακάμπι στο Βελιγράδι, στις 16 Οκτωβρίου.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Walkup * 28:58 10 4/5 80% 2/2 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 5 2 2 0 0 11 1 F. Ntilikina 11:02 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 3 T. Ward 16:36 8 4/8 50% 4/7 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 1 2 2 0 0 5 14 S. Vezenkov * 26:08 28 10/14 71.4% 4/6 66.7% 6/8 75% 2/2 100% 1 5 6 1 0 1 0 0 32 16 K. Papanikolaou * 16:48 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 0 1 0 0 22 T. Dorsey * 21:37 7 3/9 33.3% 2/5 40% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 5 3 3 0 0 5 25 A. Peters 15:27 9 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 5/6 83.3% 1 3 4 1 3 2 1 0 12 33 N. Milutinov * 21:05 13 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 5/7 71.4% 4 5 9 0 0 0 0 1 22 45 D. Hall 10:00 7 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 1/1 100% 2 2 4 0 2 0 0 0 11 77 S. McKissic 00:50 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 T. Jones 07:20 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 1 1 2 2 0 8 94 E. Fournier 24:09 12 3/9 33.3% 3/4 75% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 9 2 4 1 0 14 TEAM TOTALS 200:00 100 38/60 63.3% 27/43 62.8% 11/26 42.3% 13/16 81.3% 18 22 40 29 16 16 5 2 126