Η Βίρτους υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια στο κλείσιμο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με μία αναμέτρηση ολοκληρώνεται το μενού της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague. Μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που μετρούν από 14 με τους Πειραιώτες να έχουν παιχνίδι λιγότερο, το βράδυ της Τρίτης, το ματς της Βίρτους με τη Φενέρμπαχτσε κλείνει το πρόγραμμα.

Οι Ιταλοί υποδέχονται στην Μπολόνια τους πρωταθλητές Ευρώπης, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο στις 21:30 και να μεταδίδεται από το Novasports Prime (Live στο Gazzetta).

Οι Τούρκοι έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα και βρίσκονται στο 14-7, ενώ αντίστοιχα η Βίρτους μετράει 11 νίκες και ισάριθμες ήττες.

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 Βίρτους - Φενέρμπαχτσε

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6* Μονακό 15-8 Βαλένθια 15-8 Ρεάλ Μαδρίτης 15-8 Μπαρτσελόνα 15-8 Φενέρμπαχτσε 14-7** Ολυμπιακός 14-8* Παναθηναϊκός 14-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-11* Αρμάνι Μιλάνο 11-12 Dubai Basketball 10-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14 Μπασκόνια 8-15 Μπάγερν Μονάχου 8-15 Παρί 7-15* Παρτίζαν 7-16 Αναντολού Εφές 6-17 Βιλερμπάν 6-17

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου