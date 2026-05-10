Playoffs: Αυτά είναι τα ζευγάρια στο ιταλικό πρωτάθλημα, κόντρα στην Αρμάνι η Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη
Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στο ιταλικό πρωτάθλημα και σχηματίστηκαν τα ζευγάρια των Playoffs.
Μετά και το τέλος της regular season στο ιταλικό πρωτάθλημα, έγιναν γνωστά τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών ενώ υποβιβάστηκαν η Σάσαρι και η Τράπανι.
Η Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη τερμάτισε στην 6η θέση και θα αναμετρηθεί με την Αρμάνι Μιλάνο η οποία τερμάτισε στην 3η θέση της κατάταξης.
Η πρώτη Βίρτους Μπολόνια θα αντιμετωπίσει την 8η Τρέντο, η 2η Μπρέσια την 7η Τριέστε και η 4η Βενέτσια την 5η Τορτόνα
Τα ιταλικά Playoffs
- 1. Βίρτους Μπολόνια - 8. Τρέντο
- 2. Μπρέσια - 7. Τριέστε
- 3. Αρμάνι Μιλάνο - 6. Ρετζιάνα Εμίλια
- 4. Βενέτσια - 5.Τορτόνα
