Βίρτους Μπολόνια - Τρέντο 102-71: Εύκολα και χωρίς...ιδρώτα το 1-0

Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε εύκολα της Τρέντο με 102-71 και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά, για τα προημιτελικά του ιταλικού πρωταθλήματος.

Εύκολο έργο είχε η Βίρτους κόντρα στην Τρέντο, καθώς επικράτησε με 102-71 και έκανε το 1-0 στη σειρά για τα προημιτελικά του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Μπολόνια ξεκίνησε... εμφατικά την αναμέτρηση, σκοράροντας 32 πόντους στο πρώτο δεκάλεπο και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα.

Το σύνολο του Καντσελιέρι, κράτησε τη Βίρτους στους 14 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, ωστόσο στο τέταρτο οι γηπεδούχοι, ήταν καταιγιστικοί, με 33 πόντους και... κλείδωσαν τη νίκη και το 1-0.

Για τη Βίρτους Μπολόνια ο Άλστον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, όπως και ο Έντουαρντς. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπαγιέμε 15 πόντους.

 

Τα δεκάλεπτα: 32-21, 55-32, 69-46, 102-71

@Photo credits: x_virtusbo
     

