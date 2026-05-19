Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο 84-87: Ο Καντσελιέρι με Μπατλ έκανε την έκπληξη
Με τους Καλίφ Μπατλ και Ντι Τζέι Στιούαρτ να πραγματοποιούν μεγάλη εμφάνιση η Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι έκανε την μεγάλη έκπληξη επικρατώντας (87-84) της Βίρτους στη Μπολόνια και έφερε τη σειρά των προημιτελικών της Lega Basket στα ίσια (1-1).
Ο Μπατλ τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 4/9 τρίποντα και ο Στιούαρτ με 18 πόντους και 2/5 τρίποντα. Η Τρέντο υποδέχεται τη σειρά την Παρασκευή (22/5) στο γήπεδο της και θα προσπαθήσει μετά από αυτό το «διπλό» να αποκτήσει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση.
Για τη Βίρτους ο Ματ Μόργκαν είχε 17 πόντους και ο Λούκα Βιλντόσα πρόσθεσε άλλους 14 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψουν την ήττα.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο (47-47 στο 20’), αλλά στη συνέχεια η Τρέντο πήρε μια μικρή διαφορά (62-66 στο 30’) που τη συντήρησε ως το τέλος της αναμέτρησης φτάνοντας στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 47-47, 62-66, 84-87.
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Γιακόβλιεβιτς): Βιλντόσα 14 (4/8 τριπ., 2 ριμπ.), Έντουαρντς 6 (2/11 τριπ.), Νιάνγκ 10 (7 ριμπ.), Χάκετ 2, Φεράρι 6 (1/1 τριπ.), Μόργκαν 17 (3/7 τριπ.), Ντιαρά 10 (9 ριμπ., 2 κοψ.), Τζάλοου 8 (2/2 τριπ., 5 ριμπ.), Ντιούφ 9 (5 ριμπ.), Ντος Σάντος 2.
ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στιούαρτ 18 (2/5 τριπ.), Νιάνγκ 6 (4 ριμπ.), Γιόγκελα 12 (2/5 τριπ., 6 ριμπ.), Αρχένμπουα, Μαγιούγκμπε 4 (5 ριμπ.), Όλντριτζ 5 (1/3 τριπ., 3 ριμπ.), Γιακιμόφσκι 13 (1/2 τριπ.), Μπαγιέχε 7 (1/3 τριπ.), Χασάν, Μπατλ 22 (4/9 τριπ., 2 ριμπ.).
