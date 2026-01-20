Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι και του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 100-93 στον εναρκτήριο αγώνα της 23ης αγωνιστικής της regular season.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές (22/1, 19:30), βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 14-8, ενώ εκκρεμεί ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πάρτι στο Telekom Center Athens και επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους, αποτελώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 Βίρτους - Φενέρμπαχτσε

Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6 * Μονακό 15-8 Βαλένθια 15-8 Ρεάλ Μαδρίτης 15-8 Μπαρτσελόνα 15-8 * Φενέρμπαχτσε 14-7 * Ολυμπιακός 14-8 Παναθηναϊκός 14-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Αρμάνι Μιλάνο 11-12 Dubai Basketball 10-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14 Μπασκόνια 8-15 Μπάγερν Μονάχου 8-15 * Παρί 7-15 Παρτίζαν 7-16 Αναντολού Εφές 6-17 Βιλερμπάν 6-17

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου