Βαθμολογία Euroleague: Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν εντός έδρας με 107-84 και έφρασε στο 9-7 ρεκόρ, έχοντας φυσικά και ένα ματς λιγότερο.
Νωρίτερα η Ντουμπάι BC πέρασε από την έδρας της Αναντολού Εφές κερδίζοντας με 76-80, ενώ με ισοπεδωτικές νίκες συνέχισαν η Ζάλγκιρις που διέλυσε την Παρτίζαν με 109-68 όπως επίσης και η Μονακό που έκανε φύλλο και φτερό την Μπάγερν Μονάχου (103-77).
Αποτελέσματα - 17η αγωνιστική
Πέμπτη 18/12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82
- Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
- Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87
- Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90
Παρασκευή 19/12
- Αναντολού Εφές-Dubai Basketball 76-80
- Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν 109-68
- Μονακό-Μπάγερν Μονάχου 103-77
- Ολυμπιακός-Βιλερμπάν 107-84
- Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
- Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
- Μπαρτσελόνα 11-5
- Βαλένθια 11-6
- Παναθηναϊκός 11-6
- Φενέρμπαχτσε 10-6 *
- Μονακό 10-7
- Ζάλγκιρις Κάουνας 10-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
- Ερυθρός Αστέρας 9-7
- Ολυμπιακός 9-7 *
- Αρμάνι Μιλάνο 9-8
- Βίρτους Μπολόνια 8-8
- Dubai Basketball 8-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
- Μπασκόνια 6-10
- Αναντολού Εφές 6-11
- Παρτίζαν 6-11
- Μπάγερν Μονάχου 5-12
- Παρί 5-12
- Βιλερμπάν 4-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (18η)
Τρίτη 23/12
- 18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός
- 20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
- 21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
- 19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
- 20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.