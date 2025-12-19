Ο Ολυμπιακός έφτασε τις εννέα νίκες μετά από 16 παιχνίδια στην Euroleague καθώς «χρωστάει» και την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν εντός έδρας με 107-84 και έφρασε στο 9-7 ρεκόρ, έχοντας φυσικά και ένα ματς λιγότερο.

Νωρίτερα η Ντουμπάι BC πέρασε από την έδρας της Αναντολού Εφές κερδίζοντας με 76-80, ενώ με ισοπεδωτικές νίκες συνέχισαν η Ζάλγκιρις που διέλυσε την Παρτίζαν με 109-68 όπως επίσης και η Μονακό που έκανε φύλλο και φτερό την Μπάγερν Μονάχου (103-77).

Αποτελέσματα - 17η αγωνιστική

Πέμπτη 18/12

Παρασκευή 19/12

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5 Μπαρτσελόνα 11-5 Βαλένθια 11-6 Παναθηναϊκός 11-6 Φενέρμπαχτσε 10-6 * Μονακό 10-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 10-7 Ρεάλ Μαδρίτης 10-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Ολυμπιακός 9-7 * Αρμάνι Μιλάνο 9-8 Βίρτους Μπολόνια 8-8 Dubai Basketball 8-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10 Μπασκόνια 6-10 Αναντολού Εφές 6-11 Παρτίζαν 6-11 Μπάγερν Μονάχου 5-12 Παρί 5-12 Βιλερμπάν 4-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12