Η Μπαρτσελόνα με 43 πόντους του Κέβιν Πάντερ λύγισε την Μπασκόνια στην τρίτη παράταση με 134-124, για την 17η αγωνιστική της Euroleague σε μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία ως η κορυφαία ως τώρα.

To Palau Blaugrana φιλοξένησε το καλύτερο παιχνίδι στην ιστορία της Euroleague με την Μπαρτσελόνα να επικρατεί στην τρίτη παράταση με 134-124 της Μπασκόνια, με τον Κέβιν Πάντερ να σταματάει στους 43 πόντους!

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο άνθρωπος που καθόρισε την εξέλιξη του αγώνα συνολικά και εκείνος που έδωσε την ώθηση για τη μεγάλη νίκη, ενώ τρομερή εμφάνιση με μεγάλη συμβολή ειδικά στην τρίτη παράταση πραγματοποίησε ο Τόμας Σατοράνσκι με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την Μπασκόνια ο Μάρκους Χάουαρντ τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους και 6 ασίστ, ενώ μεγάλη εμφάνιση έκανε και ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό με 26 πόντους. Αμφότεροι στην τρίτη παράταση αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν.

Το εντυπωσιακό 12-2 στην τρίτη παράταση ήταν αποτέλεσμα της κλάσης του Πάντερ και του Σατοράνσκι που συνέδραμε κι εκείνος ώστε να λυγίσει η Μπασκόνια, τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα έπαιζε χωρίς τον Γιάν Βέσελι και τον Ουίλ Κλάιμπερν από το δεύτερο μέρος, που αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Οι Καταλανοί πλέον μετρούν 12 νίκες και 5 ήττες, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 6-11 στη Euroleague.

Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Μπασκόνια αιφνιδίασε την Μπαρτσελόνα και με τους Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ πήρε το προβάδισμα (10-16 στο 6.30’’ και 10-21 στο 8’) προκαλώντας σημαντικά προβλήματα με την επιθετική άμυνα στους Καταλανούς.

Η αστοχία από την περιφέρεια (1/5 τρίποντα) για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ και η έλλειψη λύσεων πέραν του Κέβιν Πάντερ επέτρεπε στους φιλοξενούμενους να διατηρούν μια σημαντική απόσταση (18-32 στο 11.30’’) από τον αντίπαλο τους. Παρότι, βρέθηκε δεύτερος... πόλος επιθετικά για την Μπατσελόνα στο πρόσωπο του Ουίλ Κλάιμπερν η Μπασκόνια συντήρησε μια σημαντική διαφορά (29-39 στο 14.20’’ και 35-48 στο 17’).

Οι φωνές του Τσάβι Πασκουάλ για πίεση στην άμυνα επέδρασαν καταλυτικά από ένα σημείο και πέρα, καθώς με τα καλάθια των Πάντερ και Κλάιμπερν και κάποιες κακές επιλογές των φιλοξενούμενων οι παίκτες της Μπαρτσελόνα μείωσαν στους 6 πόντους (47-53 στο 20’) στο τέλος του πρώτου 20λεπτου. Η αλήθεια είναι πως οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι με τα 8/12 τρίποντα (66.7%) δεν αξιοποίησαν αυτή την ευστοχία τους για να «χτίσουν» μια μεγαλύτερη διαφορά από τον αντίπαλο τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπασκόνια μπήκε ξανά δυναμικά και ξέφυγε από τα... ραντάρ της Μπαρτσελόνα παίρνοντας μια διαφορά 11 πόντων (49-60 στο 22’). Ο Καλιφά Ντιόπ μπήκε στην επιθετική εξίσωση για τους Βάσκους που είχαν λύσεις και από τους Χάουαρντ-Φόρεστ. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να επιστρέψει με τον Τόμας Σατοράνσκι να πλαισιώνει τους Κλάιμπερν-Πάντερ και μείωσε στους 5 πόντους (66-71 στο 28’), μια διαφορά με την οποία έκλεισε και το τρίτο 10λεπτο (70-75).

Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ έβγαλαν αντίδραση και πέρασαν μπροστά στο σκορ με τρίποντο του Μπριθουέλα (87-85 στο 36’), όμως η Μπασκόνια απάντησε και προσπέρασε (87-92 στο 37’). Μάλιστα, με τον εξαιρετικό Λουβαβού Καμπαρό κράτησε το +5 (89-94 στο 38’). Ο Σατοράνσκι με τρίποντο και ο Ερνανγκόμεθ με δυο ελεύθερες βολές έφερε την αναμέτρηση στα ίσια (94-94). Στη συνέχεια η Μπαρτσελόνα πέρασε ξανά μπροστά (97-94), όμως στα 19.4’’ ο Μάρκους Χάουαρντ με μεγάλο τρίποντο ισοφάρισε (97-97). Στην τελευταία επίθεση ο Λαπροβίτολα κράτησε την μπάλα και το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (104-104) με τους Λουβαβού Καμπαρό και Κέβιν Πάντερ και στο τέλος, αρχικά ο Πάντερ αστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο Φόρεστ σε σουτ από τα 5 μέτρα οδηγώντας στην δεύτερη παράταση (106-106, α’ παρ.). Στη δεύτερη παράταση ο κόσμος που βρέθηκε στο Παλαού Μπλαουγκράνα απόλαυσε μια μοναδική παράσταση από τους Μάρκους Χάουαρντ, Λουβαβού Καμπαρό από την μια και τον Κέβιν Πάντερ από την άλλη που ήταν συγκλονιστικός. Η Μπασκόνια προηγήθηκε με 9 πόντους (107-116), αλλά η Μπαρτσελόνα με τον καταπληκτικό Πάντερ ισοφάρισε (122-122) συμπληρώνοντας 40 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο και απέμεναν 0.1 δέκατα για τη λήξη σε μια επίθεση που δεν είχε στόχο από τους Βάσκους.

Στην τρίτη παράταση η Μπαρτσελόνα «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί 12-2 «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση με τον Κέβιν Πάντερ να σημειώνει συνεχόμενα καλάθια και τον Τόμας Σατοράνσκι να βάζει τη δική του πινελιά στο ωραιότερο παιχνίδι στην ιστορία της διοργάνωσης. Σε μια αναμέτρηση, όπου σημειώθηκαν οι περισσότεροι πόντοι επιθετικά (134 από την Μπαρτσελόνα) και ξεπέρασαν συνολικά τους 256 από την προ διετίας αναμέτρηση της Ρεάλ με την Αναντολού Εφές.

O MVP: Ο Κέβιν Πάντερ ήταν από άλλον πλανήτη με 43 πόντους (7/7 ελεύθερες βολές, 12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 44:59 λεπτά συμμετοχής φτάνοντας το 40 στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μάρκους Χάουαρντ τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 35:18 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 43 πόντοι του Κέβιν Πάντερ αποτελούν την 4η καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97 (κ.α.), 106-106 (α’ παρ.), 122-122 (β’ παρ.), 134-124 (τελικό σκορ).

FC Barcelona FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Punter * 44:59 43 16/26 61.5% 12/19 63.2% 4/7 57.1% 7/7 100% 0 2 2 2 1 1 2 0 40 2 J. Marcos 03:38 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 M. Cale 18:58 5 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 2/2 100% 1 2 3 0 1 1 0 0 8 5 M. Norris * 09:39 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 2 3 0 1 1 0 0 6 8 D. Brizuela 21:44 11 4/15 26.7% 3/9 33.3% 1/6 16.7% 2/2 100% 1 1 2 1 2 1 1 0 2 13 T. Satoransky * 40:12 23 7/9 77.8% 4/6 66.7% 3/3 100% 6/7 85.7% 2 6 8 6 4 3 1 0 32 14 W. Hernangomez * 34:09 12 3/8 37.5% 3/8 37.5% 0/0 0% 6/10 60% 2 6 8 0 2 1 0 2 17 19 Y. Fall 01:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 N. Laprovittola 18:52 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 0 0 4 4 0 0 0 4 21 W. Clyburn * 20:30 12 4/9 44.4% 4/7 57.1% 0/2 0% 4/4 100% 0 2 2 1 1 1 0 0 12 41 S. Keita 17:42 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 1 1 1 2 1 15 44 J. Parra 43:06 7 3/6 50% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 5 7 1 4 1 2 0 10 TOTAL 275:00 134 45/89 50.6% 33/61 54.1% 12/28 42.9% 32/38 84.2% 15 29 44 18 22 11 8 3 152