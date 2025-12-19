Η Ντουμπάι BC αντέδρασε μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπι και κατάφερε να περάσει από τη Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας την Αναντολού Εφές με 76-80!

Μεγάλη νίκη σημείωσε η ομάδα της Ντουμπάι καθώς «απέδρασε» από την έδρα της Αναντολού Εφές κερδίζοντας με 76-80!

Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όταν και η ομάδα του Γκόλεματς επέστρεψε από το -10 και πήρε τα ηνία του αγώνα στα χέρια της. Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ ήταν και πάλι εξαιρετικός με 17 πόντους και 15 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς είχαν επίσης οι Καμπενγκέλε (20π., 7ριμπ.), Πετρούσεφ (14π., 5ριμπ.) και Μπέρτανς (11π., 5ριμπ., 2ασ.)

Μοιραίος για την Αναντολού Εφές ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος εκτός του ότι είχε 0/5 τρίποντα, αστόχησε και στο σουτ νίκης στα 5'' πριν από το τέλος με το σκορ στο 76-78 υπέρ της Εφές.

Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας

Ισορροπημένο και... αναγνωριστικό ήταν το παιχνίδι μετά το πρώτο τζάμπολ καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ (14-14 στο 8') μέχρι το τέλος της 1ης περιόδου που έφερε την Εφές μπροστά στο σκορ με 20-17. Με τον Φιλίπ Πετρούσεφ να το παίρνει πάνω του, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πήρε τον έλεγχο του αγώνα και μάλιστα προηγήθηκε με 24-27 στα μέσα της 2ης περιόδου. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και με σερί 9-0 δια χειρός Σμιτς και Οσμάνι, πήραν προβάδισμα με 33-27. Ένα προβάδισμα το οποίο και διατήρησαν έως και το τέλος του ημιχρόνου (37-30) έχοντας καταφέρει να πάρει τα ηνία του αγώνα.

Μάλιστα συνέχισε με το ίδιο μομέντουμ φτάνοντας αρχικά στο +8 (40-32) λίγο μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου ενώ η διαφορά έγινε και διψήφια (50-40) στο 25'. Ο Κορντινιέ είχε ανεβάσει την απόδοσή του, με την Εφές να διατηρούσε διαφορά στο σκορ (57-50) η οποία ωστόσο εξανεμίστηκε από την Ντουμπάι BC που είχε ως καλύτερους τους Καμπενγκέλε, Ράιτ και Μπέρτανς. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Όχι μόνο ροκάνισε την διαφορά αλλά πήρε και προβάδισμα με 62-67 στο 35'. Το σκηνικό είχε αλλάξει. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς είχε γίνει το αφεντικό του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως και το τέλος.

Βέβαια στο τέλος και με το σκορ στο 76-78, ο Τζόρνταν Λόιντ είχε την ευκαιρία για το προσπέρασμα της Αναντολού αλλά το ελεύθερο τρίποντο που επιχείρησε στα 5'' πριν από το τέλος δεν βρήκε στόχο!

Ο MVP : Ματσάρα από τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με τρομερό double double έχοντας 17 πόντους, 15 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 33 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-54, 76-80.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 1 R. Beaubois * 19:15 12 5/6 83.3% 4/5 80.0% 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 2 2 1 1 0 11 2 S. Hazer 13:57 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 J. Loyd 21:17 4 1/8 12.5% 1/3 33.3% 0/5 0.0% 2/2 100% 1 2 3 1 2 1 0 0 3 8 N. Weiler-Babb * 31:17 12 4/7 57.1% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 2/4 50.0% 4 1 5 5 3 1 0 0 16 10 I. Cordinier * 28:23 11 3/10 30.0% 2/5 40.0% 1/5 20.0% 4/4 100% 1 3 4 1 3 3 1 1 8 11 R. Smits 21:11 12 5/9 55.6% 3/5 60.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 3 1 0 1 8 17 V. Poirier * 15:27 9 4/5 80.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 0 4 1 0 0 8 TOTAL 200 76 27/62 43.5% 19/37 51.4% 8/25 32.0% 14/19 73.7% 11 23 34 12 24 10 4 2 71