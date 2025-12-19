Η Ζάλγκιρις συνέτριψε με διαφορά 41 πόντων την Παρτίζαν (109-68) στο Κάουνας για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Πολύ εύκολο βράδυ είχε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 109-68, της Παρτίζαν, μέσα στο κατάμεστο Κάουνας, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις, διέλυσε στην κυριολεξία την Παρτίζαν με διαφορά 41 πόντων και βρήκε την 10η νίκη στον θεσμό.

Ζάλγκιρις - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Τα λάθη και το χαμηλό επίπεδο έντασης, αμφότερων των ομάδων ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (6 συνολικά «σφάλματα» και οι δύο στο 5’).

Μπραζντέικις και Ράιτ, ήταν οι «κινητήριοι μοχλοί» στην επίθεση της Ζάλγκιρις με τον πρώτο να έχει 6π. (2/2 δίποντα) και τον δεύτερο 8π. (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, κρατώντας εύκολα διψήφια διαφορά με +13 για την ομάδα τους, (28-15), 10’.

Με την εξέλιξη του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, αυξάνοντας την υπέρ τους διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +16, έπειτα από καλάθι του Ράιτ (38-22), 26’.

Η άμυνα της Παρτίζαν ήταν ανύπαρκτη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο σύνολο του Μασιούλις να βρίσκει με κάθε τρόπο πρόσβαση στο «καλάθι» των αντιπάλων του και να εκτοξεύει μέχρι και το +23 το προβάδισμά τους, μετά από τρίποντο του Φρανσίσκο (53-30), 19’.

Στο ίδιο έργο… θεατές ήταν οι παίκτες του Οτσόκολις και μετά την ανάπαυλα, βλέποντας τη Ζάλγκιρις να τη συντρίβει, στέλνοντας το σκορ μέχρι και το +27, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο που υπήρξε στον αγώνα μέχρι τη δεδομένη χρονική περίοδο. (66-39), 25’.

Ο Γκος με τη σειρά του, ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και στρογγυλοποίησε το προβάδισμα της ομάδας του στο +30 (73-43), 27’.

Το φινάλε της τρίτης περιόδου, είχε την υπογραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον ίδιο να σκοράρει επτά συνεχόμενους πόντους και να «εκτοξεύει» στο +34 τη διαφορά (82-48), 30'.

Η αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Με τους Σέρβους, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν καθόλου στην αναμέτρηση και να υποπίπουν στο ένα λάθος μετά το άλλο, οι Λιθουανοί δεν τους λυπήθηκαν και συνέχισαν, οδηγώντας σε ολική συντριβή την Παρτίζαν, επικρατώντας με τελικό σκορ 109-68.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι 109 πόντοι της Ζάλγκιρις είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία της. Συν τοις άλλοις, η διαφορά των 41 πόντων αποτελεί νέο ρεκόρ, ούσα η μεγαλύτερη νίκη στη διοργάνωση.



MVP ΗΤΑΝ Ο…Μόουζες Ράιτ με 17 πόντους (6/6 δίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, σε 23 λεπτά συμμετοχής.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…Μπρούνο Φερνάντο με 16 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 73% στα δίποντα της Ζάλγκιρις.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 N. Williams-Goss * 20:22 12 5/9 55.6% 4/7 57.1% 1/2 50.0% 1/1 100% 0 3 3 3 4 2 1 0 11 3 S. Francisco * 24:32 22 8/11 72.7% 4/5 80.0% 4/6 66.7% 2/2 100% 0 1 1 5 2 3 1 0 23 7 M. Wright * 23:07 17 6/7 85.7% 6/6 100% 0/1 0% 5/6 83.3% 1 5 6 3 1 2 0 1 27 8 I. Brazdeikis * 24:59 15 7/11 63.6% 6/8 75.0% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 2 3 2 2 0 0 0 14 10 A. Tubelis * 11:26 6 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 1 2 2 0 0 5 12 M. Lo 24:16 6 3/4 75.0% 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 6 1 0 1 0 17 14 D. Sleva 22:48 6 2/7 28.6% 1/2 50.0% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 3 4 7 0 3 0 0 0 6 15 L. Birutis 04:55 11 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 3/6 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 12 17 M. Rubstavicius 06:35 3 1/4 25.0% 0/2 0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 2 0 0 -5 51 A. Butkevicius 09:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 1 0 3 91 D. Sirvydis 05:18 2 1/2 50.0% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 4 1 0 0 0 5 92 E. Ulanovas 22:01 9 3/5 60.0% 2/4 50.0% 1/1 100% 2/2 100% 5 3 8 1 1 1 0 1 14 TOTAL 200:00 109 43/68 63.2% 34/46 73.9% 9/22 40.9% 14/19 73.7% 15 26 41 26 20 15 4 2 134