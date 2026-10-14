Βαθμολογία Euroleague: Μόνος, πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής
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Τα τρία ματς της Τετάρτης (14/10) έριξαν και την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιγουράρει στην κορυφή με το απόλυτο 5/5.
Το ματς της βραδιάς διεξήχθη στο Παρίσι, όπου ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι με... θρίλερ στο τέλος, η Βίρτους επικράτησε της Παρί με 96-94 και έφτασε στο 3-2 ρεκόρ.
Νωρίτερα η Μπάγερν είχε αποδράσει από την Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας με 93-101 την Εφές, ενώ η Χάποελ είχε επικρατήσει εύκολα εντός έδρας της Μπεσίκτας (100-82).
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Τρίτη 13/10
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84
- Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98
- Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87
- Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 79-93
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 55-72
- Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102
Τετάρτη 14/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας 100-82
- Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου 93-101
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια 94-96
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 5-0
- Βαλένθια 4-1
- Φενέρμπαχτσε 4-1
- Ολυμπιακός 4-1
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
- Μπεσίκτας 2-3
- Ζάλγκιρις 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Βιλερμπάν 2-3
- Παρί 2-3
- Αναντολού Εφές 1-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
- Αρμάνι Μιλάνο 1-4
- Μπασκόνια 1-4
Η επόμενη αγωνιστική 6η (15-16/10)
Πέμπτη 15/10
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45)
- Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)
Παρασκευή 16/10
- Ζαλγκίρις - Αναντολού Εφές (20:00)
- Μπεσίκτας - Μπάγερν (20:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)
- Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30)
@Photo credits: INTIME
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