Τα τρία ματς της Τετάρτης (14/10) έριξαν και την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιγουράρει στην κορυφή με το απόλυτο 5/5.

Το ματς της βραδιάς διεξήχθη στο Παρίσι, όπου ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι με... θρίλερ στο τέλος, η Βίρτους επικράτησε της Παρί με 96-94 και έφτασε στο 3-2 ρεκόρ.

Νωρίτερα η Μπάγερν είχε αποδράσει από την Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας με 93-101 την Εφές, ενώ η Χάποελ είχε επικρατήσει εύκολα εντός έδρας της Μπεσίκτας (100-82).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη 13/10

Τετάρτη 14/10

Η βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 5-0 Βαλένθια 4-1 Φενέρμπαχτσε 4-1 Ολυμπιακός 4-1 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Παρτίζαν 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Ντουμπάι 3-2 Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 Μπεσίκτας 2-3 Ζάλγκιρις 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Βιλερμπάν 2-3 Παρί 2-3 Αναντολού Εφές 1-4 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4 Αρμάνι Μιλάνο 1-4 Μπασκόνια 1-4

Η επόμενη αγωνιστική 6η (15-16/10)

Πέμπτη 15/10

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45)

Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00)

Παρασκευή 16/10