EuroLeague: MVP της 5ης αγωνιστικής ο Γιαν Μοντέρο
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Ο Γιαν Μοντέρο αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής στη EuroLeague, μετά την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια.
Το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής στη EuroLeague, κατέκτησε ο Γιαν Μοντέρο, μετά την καταπληκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια.
Συγκεκριμένα ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων», ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 26 πόντους (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον.
@Photo credits: eurokinissi
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