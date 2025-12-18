Η Μακάμπι συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με την ομάδα του Λαού να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 85-82 και να παραμένει αήττητη μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας της Μακάμπι!

Η ομάδα του Λαού συνεχίζει την ανοδική της πορεία και μετα την επικράτηση επί της Βαλένθια με 85-82 έφτασε τις 4 σερί νίκες στον μήνα που τρέχει.

Η Βαλένθια πάλεψε για την ανατροπή, όμως δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να επικρατεί.

Στο 7-10 πλέον η Μακάμπι, την ώρα που η Βαλένθια υποχωρεί στο 11-6.

Πέντε διψήφιους είχε η Μακάμπι, με τον Λόνι Γουόκερ να έχει 14 πόντους, τον Ίφε Λούντμπεργκ 12, τον Κλαρκ και τον Λιφ από 11 και τον Σάντος 10.

Ο Μπάντιο με 14 και ο Τέιλορ με 15 ήταν οι κορυφαίοι της Βαλένθια.

Ο MVP : Ο Ίφε Λούντμπεργκ ήταν εκπληκτικός με 12 πόντους και 7 ασίστ.

: Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικός με 15 πόνους και 8 ριμπάουντ. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μακάμπι σημείωσε 13 πόντους από λάθη αντιπάλου.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Oded Kattash MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 I. Lundberg 26:22 12 3/7 42.9% 2/5 40.0% 1/2 50.0% 5/5 100% 2 1 3 7 5 2 1 0 21 1 J. Hoard * 26:01 9 3/7 42.9% 3/5 60.0% 0/2 0.0% 3/4 75.0% 0 7 7 1 3 1 0 0 14 2 J. Clark III * 17:46 11 4/7 57.1% 4/4 100% 0/3 0.0% 3/3 100% 0 0 0 3 4 2 3 0 15 3 M. Santos 16:24 10 3/6 50.0% 3/3 100% 0/3 0.0% 4/4 100% 0 0 0 0 2 0 0 0 7 8 L. Walker IV * 18:41 14 4/10 40.0% 1/3 33.3% 3/7 42.9% 3/6 50.0% 0 0 0 0 4 1 0 0 6 9 R. Sorkin * 15:02 5 2/6 33.3% 2/4 50.0% 0/2 0.0% 1/1 100% 0 4 4 1 1 0 0 1 6 10 O. Brissett * 20:58 5 2/5 40.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 1 8 11 W. Rayman 12:06 5 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 12 J. DiBartolomeo 16:04 3 1/4 25.0% 0/0 0% 1/4 25.0% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 2 0 2 22 T. Leaf 18:53 11 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 3/3 100% 2 3 5 0 2 1 2 1 16 35 Z. Hankins 04:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 45 T. Blatt 06:54 0 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 -3 TOTAL 200:00 85 28/63 44.4% 21/36 58.3% 7/27 25.9% 22/26 84.6% 8 24 32 14 21 10 8 3 97