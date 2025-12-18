Μακάμπι - Βαλένθια 85-82: Παραμένει αήττητη τον Δεκέμβριο!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Μακάμπι συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με την ομάδα του Λαού να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 85-82 και να παραμένει αήττητη μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας της Μακάμπι!

Η ομάδα του Λαού συνεχίζει την ανοδική της πορεία και μετα την επικράτηση επί της Βαλένθια με 85-82 έφτασε τις 4 σερί νίκες στον μήνα που τρέχει.

Η Βαλένθια πάλεψε για την ανατροπή, όμως δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να επικρατεί.

Στο 7-10 πλέον η Μακάμπι, την ώρα που η Βαλένθια υποχωρεί στο 11-6.

 

Πέντε διψήφιους είχε η Μακάμπι, με τον Λόνι Γουόκερ να έχει 14 πόντους, τον Ίφε Λούντμπεργκ 12, τον Κλαρκ και τον Λιφ από 11 και τον Σάντος 10.

Ο Μπάντιο με 14 και ο Τέιλορ με 15 ήταν οι κορυφαίοι της Βαλένθια.

  • Ο MVP: Ο Ίφε Λούντμπεργκ ήταν εκπληκτικός με 12 πόντους και 7 ασίστ.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικός με 15 πόνους και 8 ριμπάουντ.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μακάμπι σημείωσε 13 πόντους από λάθη αντιπάλου.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82

Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Oded KattashMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0I. Lundberg26:22123/742.9%2/540.0%1/250.0%5/5100%2137521021
1J. Hoard *26:0193/742.9%3/560.0%0/20.0%3/475.0%0771310014
2J. Clark III *17:46114/757.1%4/4100%0/30.0%3/3100%0003423015
3M. Santos16:24103/650.0%3/3100%0/30.0%4/4100%000020007
8L. Walker IV *18:41144/1040.0%1/333.3%3/742.9%3/650.0%000041006
9R. Sorkin *15:0252/633.3%2/450.0%0/20.0%1/1100%044110016
10O. Brissett *20:5852/540.0%1/333.3%1/250.0%0/00%224100018
11W. Rayman12:0652/366.7%1/250.0%1/1100%0/00%101020002
12J. DiBartolomeo16:0431/425.0%0/00%1/425.0%0/00%022020202
22T. Leaf18:53114/666.7%4/666.7%0/00%3/3100%2350212116
35Z. Hankins04:4900/00%0/00%0/00%0/00%01100000-1
45T. Blatt06:5400/10%0/10%0/10%0/00%00010200-3
TOTAL200:008528/6344.4%21/3658.3%7/2725.9%22/2684.6%824321421108397

Valencia BasketHead coach: Pedro Martínez
#PlayersMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0B. Badio15:54144/1330.8%1/425%3/933.3%3/475%011011005
1K. Taylor *25:57154/944.4%2/366.7%2/633.3%5/5100%3580211119
2J. Puerto09:3521/333.3%1/333.3%0/00%0/00%224010003
3N. Reuvers *14:2172/366.7%1/1100%1/250%2/366.7%145042016
4J. Pradilla *19:5152/540%1/1100%1/425%0/10%022211106
5S. De Larrea *04:2200/10%0/10%0/00%0/00%000411102
7B. Key20:0642/366.7%2/366.7%0/00%0/20%426131218
8J. Montero25:05114/1330.8%3/560%1/812.5%2/2100%213520009
10O. Moore *17:1573/837.5%2/540%1/333.3%0/00%134203006
13D. Thompson22:2442/728.6%2/2100%0/50%0/00%134532003
24M. Costello19:21136/875%5/683.3%1/250%0/00%1561101019
77Y. Sima05:4900/00%0/00%0/00%0/00%00002100-3
TOTAL200:008230/7341.1%20/3458.8%10/3925.6%12/1770.6%1828462021146385

     

