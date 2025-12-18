Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας της Μακάμπι!
Η ομάδα του Λαού συνεχίζει την ανοδική της πορεία και μετα την επικράτηση επί της Βαλένθια με 85-82 έφτασε τις 4 σερί νίκες στον μήνα που τρέχει.
Η Βαλένθια πάλεψε για την ανατροπή, όμως δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να επικρατεί.
Στο 7-10 πλέον η Μακάμπι, την ώρα που η Βαλένθια υποχωρεί στο 11-6.
Πέντε διψήφιους είχε η Μακάμπι, με τον Λόνι Γουόκερ να έχει 14 πόντους, τον Ίφε Λούντμπεργκ 12, τον Κλαρκ και τον Λιφ από 11 και τον Σάντος 10.
Ο Μπάντιο με 14 και ο Τέιλορ με 15 ήταν οι κορυφαίοι της Βαλένθια.
- Ο MVP: Ο Ίφε Λούντμπεργκ ήταν εκπληκτικός με 12 πόντους και 7 ασίστ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικός με 15 πόνους και 8 ριμπάουντ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μακάμπι σημείωσε 13 πόντους από λάθη αντιπάλου.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Oded Kattash
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|I. Lundberg
|26:22
|12
|3/7
|42.9%
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|5/5
|100%
|2
|1
|3
|7
|5
|2
|1
|0
|21
|1
|J. Hoard *
|26:01
|9
|3/7
|42.9%
|3/5
|60.0%
|0/2
|0.0%
|3/4
|75.0%
|0
|7
|7
|1
|3
|1
|0
|0
|14
|2
|J. Clark III *
|17:46
|11
|4/7
|57.1%
|4/4
|100%
|0/3
|0.0%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|3
|4
|2
|3
|0
|15
|3
|M. Santos
|16:24
|10
|3/6
|50.0%
|3/3
|100%
|0/3
|0.0%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|7
|8
|L. Walker IV *
|18:41
|14
|4/10
|40.0%
|1/3
|33.3%
|3/7
|42.9%
|3/6
|50.0%
|0
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|0
|6
|9
|R. Sorkin *
|15:02
|5
|2/6
|33.3%
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100%
|0
|4
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|6
|10
|O. Brissett *
|20:58
|5
|2/5
|40.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|8
|11
|W. Rayman
|12:06
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|12
|J. DiBartolomeo
|16:04
|3
|1/4
|25.0%
|0/0
|0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|22
|T. Leaf
|18:53
|11
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|2
|3
|5
|0
|2
|1
|2
|1
|16
|35
|Z. Hankins
|04:49
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|45
|T. Blatt
|06:54
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|-3
|TOTAL
|200:00
|85
|28/63
|44.4%
|21/36
|58.3%
|7/27
|25.9%
|22/26
|84.6%
|8
|24
|32
|14
|21
|10
|8
|3
|97
|Valencia Basket
|Head coach: Pedro Martínez
|#
|Players
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|B. Badio
|15:54
|14
|4/13
|30.8%
|1/4
|25%
|3/9
|33.3%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|K. Taylor *
|25:57
|15
|4/9
|44.4%
|2/3
|66.7%
|2/6
|33.3%
|5/5
|100%
|3
|5
|8
|0
|2
|1
|1
|1
|19
|2
|J. Puerto
|09:35
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|N. Reuvers *
|14:21
|7
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|1
|4
|5
|0
|4
|2
|0
|1
|6
|4
|J. Pradilla *
|19:51
|5
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|6
|5
|S. De Larrea *
|04:22
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|1
|0
|2
|7
|B. Key
|20:06
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|4
|2
|6
|1
|3
|1
|2
|1
|8
|8
|J. Montero
|25:05
|11
|4/13
|30.8%
|3/5
|60%
|1/8
|12.5%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|5
|2
|0
|0
|0
|9
|10
|O. Moore *
|17:15
|7
|3/8
|37.5%
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|0
|3
|0
|0
|6
|13
|D. Thompson
|22:24
|4
|2/7
|28.6%
|2/2
|100%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|5
|3
|2
|0
|0
|3
|24
|M. Costello
|19:21
|13
|6/8
|75%
|5/6
|83.3%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|19
|77
|Y. Sima
|05:49
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-3
|TOTAL
|200:00
|82
|30/73
|41.1%
|20/34
|58.8%
|10/39
|25.6%
|12/17
|70.6%
|18
|28
|46
|20
|21
|14
|6
|3
|85
