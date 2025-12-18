Χάρη στην άμυνά του ο Παναθηναϊκός «κατάπιε» την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82) και έφτασε στην 11η νίκη του στην Euroleague. Όσμαν, Σλούκας και Ναν έκαναν τη διαφορά.

Αντίδραση, επεισοδιο... 2ο για τον Παναθηναϊκό! Μετά το τρομερό «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός πήρε παραμάζωμα και την πρωτοπόρο της κατάταξης, Χάποελ, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του.

Και όχι μόνο. Οι «πράσινοι» ήταν απολαυστικοί στο επτάλεπτο από το 29' έως και το 36' του αγώνα έχοντας μετατρέψει το 62-62 σε 80-66 με επιμερους σκορ 18-4! Ήταν και το κομβικό σημείο του αγώνα προκειμένου να φτάσουν σε μια μεγάλη, όσο και σημαντική (από βαθμολογικής και όχι μόνο άποψης) νίκη.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για το μεγάλο ξέσπασμα του Παναθηναϊκού και οι Όσμαν και Ναν εκείνοι που έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα, σ' ένα ματς όπου έκλεψε την παράσταση και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με την άμυνά του.

Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Το αμυντικό σχήμα που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν στο ξεκίνημα του αγώνα θέλοντας να δώσει μέγεθος και ενέργεια από το πρώτο λεπτό, απέδωσε καρπούς! Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Όσμαν, Μήτογλου, Φαρίντ άρχισαν να σκορπούν… τρόμο μετά το αρχικό 7-8 της Χάποελ Τελ Αβίβ και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε 13-0 σερί (!) με το οποίο πήρε διαφορά 12 πόντων (20-8). Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που είχε κάνει την διαφορά (8π.) χάρη στην εκρηκτικότητα του ωστόσο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντέδρασε και «έτρεξε» σερί 7-0 έχοντας εκμεταλλευτεί τις απαραίτητες αλλαγές του Τούρκου τεχνικού.

Μείωσε στη μία κατοχή (20-17) με το δεκάλεπτο να κλείσει στο 22-17 υπέρ του «τριφυλλιού». Ένα διάστημα όπου είχε μετρήσει 4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 6-1 ριμπάουντ και 5 ασίστ για μόλις ένα λάθος, ενώ αντίστοιχα η Χάποελ είχε 6/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές 7-3 ριμπάουντ και 4 ασίστ για ισάριθμα λάθη. Πάντως δεν πανικοβλήθηκε από το αρχικό ξέσπασμα του Παναθηναϊκού και μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» έβλεπαν τα «μις ματς» του Γιούρτσεβεν (7π.,-3ριμπ.) τον οποίο και τάισαν αρκετά προκειμένου να βρεθούν εκ νέου στο +8 (29-21) αλλά χωρίς να παρουσιάζουν την ίδια δυναμική στο αμυντικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός διατηρούσε το προβάδισμα, αν και από πλευράς Χάποελ ο Κόλιν Μάλκολμ είχε αποτελέσει τον «κρυφό άσο» στο μανίκι του Ιτούδη έχοντας σημειώσει 12 πόντους. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων έβγαλε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση, ειδικά από τη στιγμή που οι «πράσινοι» αστοχούσαν στο ένα ελεύθερο σουτ μετά το άλλο και κυρίως με τον Χουάντσο (1/6 τρίποντα).

Αποτέλεσμα; Οι Ισραηλινοί να τρέξουν επιμέρους σκορ 13-2 και να μετατρέψουν το 39-32 σε 41-45 έχοντας τρέξει επιμέρους σκορ 2-13. Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε στο 45-46 υπέρ της Χάποελ, έχοντας 12/18 δίποντα, 6/15 τρίποντα (εκ των οποίων 5/9 στο δεύτερο δεκάλεπτο), 4/10 βολές, 13-6 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 5 λάθη, ήτοι 9 τελικές πάσες για μόλις ένα λάθος στο β’ δεκάλεπτο. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε 13/21 δίποντα, μόλις 3/13 τρίποντα (0/5 στην 2η περίοδο), 10/11 βολές, 12-4 ριμπάουντ και 8 ασίστ για δύο λάθη (3 ασ., 1λ., η αναλογία στην 2η περίοδο).

Οι γηπεδούχοι θέλησαν να ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο όπως ακριβώς και το παιχνίδι στην α΄περίοδο. Δηλαδή με αμυντική ενέργεια. Κάτι που τους οδήγησε σ’ ένα γρήγορο 9-0 για το +8 (54-46 στο 22’) το οποίο ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Αυτήν την φορά η Χάποελ επέστρεψε γρήγορα στο παιχνίδι, απάντησε με δικό της 11-0 για το νέο της προσπέρασμα με 54-57 στο 26’. Η 3η περίοδος έκλεισε στο 65-62 υπέρ του Παναθηναϊκού που προσπαθούσε να ξαναβρεί το μομέντουμ ξεκινώντας πάντα από την άμυνα του.

Με μπροστάρη τον Κώστα Σλούκα ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 13-0 (εκ των οποίων οι 8 πόντοι από τον αρχηγό του) και το 62-62 του 29' έγινε 75-62 στο 33'! Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο κλειδί προκειμένου να πάρει η ελληνική ομάδα το προβάδισμα και το μομέντουμ που έψαχνε ώστε να έβαζε τις βάσεις για την 11η νίκη της στην Euroleague με την οποία πλησίασε ακόμα περισσότερο στην κορυφή.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… για δεύτερο σερί ματς έβγαλε ενέργεια στην άμυνα με αποτέλεσμα να κάνει και την διαφορά στο ματς. Το επιμέρους 18-4 από το 29' έως και το 36' αποτέλεσε το κομβικό σημείο του αγώνα για την τελική επικράτηση του Παναθηναϊκού.

για δεύτερο σερί ματς έβγαλε ενέργεια στην άμυνα με αποτέλεσμα να κάνει και την διαφορά στο ματς. Το επιμέρους 18-4 από το 29' έως και το 36' αποτέλεσε το κομβικό σημείο του αγώνα για την τελική επικράτηση του Παναθηναϊκού. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές και 3 ριμπάουντ σε 27:24 λεπτά συμμετοχής.

Τσέντι Όσμαν ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές και 3 ριμπάουντ σε 27:24 λεπτά συμμετοχής. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κώστας Σλούκας με τους 8 σερί πόντους μετά το 62-62 και ο Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε 19 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 4/4 βολές.

Κώστας Σλούκας με τους 8 σερί πόντους μετά το 62-62 και ο Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε 19 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 4/4 βολές. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βασίλιε Μίτσιτς ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την άμυνα του Καλαϊτζάκη έχοντας στο σύνολο 4 πόντους με 2/6 εντός παιδιάς, 4 ασίστ και 2 λάθη.

Βασίλιε Μίτσιτς ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την άμυνα του Καλαϊτζάκη έχοντας στο σύνολο 4 πόντους με 2/6 εντός παιδιάς, 4 ασίστ και 2 λάθη. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... οι Μπράιαντ και Μάλκολμ προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82.

Panathinaikos AKTOR Athens FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Ergin Ataman MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 0 T. Shorts 13:33 6 3/6 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 6 5 P. Kalaitzakis * 13:56 3 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 5 6 C. Osman * 27:24 17 5/8 62.5% 3/3 100% 2/5 40.0% 5/5 100% 0 3 3 1 4 0 0 0 18 10 K. Sloukas 20:31 8 2/8 25.0% 1/7 14.3% 1/1 100% 3/3 100% 0 0 0 4 2 0 0 0 6 17 N. Rogkavopoulos 05:02 2 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 22 J. Grant * 30:09 9 4/8 50.0% 3/4 75.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 6 2 0 2 0 15 25 K. Nunn 28:29 19 7/13 53.8% 6/8 75.0% 1/5 20.0% 4/4 100% 0 2 2 2 2 1 0 1 19 35 K. Faried * 20:36 8 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 9 11 0 2 1 0 1 14 41 J. Hernangomez 14:25 7 1/8 12.5% 0/1 0.0% 1/7 14.3% 4/5 80.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 3 44 K. Mitoglou * 09:05 3 1/4 25.0% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 1/1 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 77 O. Yurtseven 16:50 11 4/5 80.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 3/3 100% 1 3 4 0 5 0 0 0 12 TOTAL 200 93 32/70 45.7% 25/44 56.8% 7/26 26.9% 22/23 95.7% 8 23 31 17 20 4 3 2 103