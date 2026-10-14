Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η στάση του στην ομιλία του Μπαρτζώκα μετά τη νίκη επί της Βαλένθια
Μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια μέσα στην Ισπανία, ο Γιώργος Μπαρτζώκα πραγματοποίησε ομιλία στους παίκτες του στα αποδυτήρια, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάθεται μόνος του.
Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ, φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να κάθεται μόνος στο στη θέση του στα αποδυτήρια της ισπανικής ομάδας, χαμογελαστός.
Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα:
Kalimera! ☀️☕️❤️🔥 🎙️ “This is what Olympiacos is! You have guts, you have personality.” Coach Bartzokas couldn't have said it better! 👏🏽 From 28 points down to a remarkable comeback win in Valencia, his players showed exactly what it means to have the mindset of European champions: Heart. Character. Unbreakable belief. This is Olympiacos. This is what champions are made of! 🔴⚪️🔥 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #EuroLeague— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2026
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