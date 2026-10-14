Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η στάση του στην ομιλία του Μπαρτζώκα μετά τη νίκη επί της Βαλένθια

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η στάση του στην ομιλία του Μπαρτζώκα μετά τη νίκη επί της Βαλένθια

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Η στάση του στην ομιλία του Μπαρτζώκα μετά τη νίκη επί της Βαλένθια
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ καθόταν μόνος του στη θέση του στα αποδυτήρια, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια.

Μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια μέσα στην Ισπανία, ο Γιώργος Μπαρτζώκα πραγματοποίησε ομιλία στους παίκτες του στα αποδυτήρια, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάθεται μόνος του.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ, φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να κάθεται μόνος στο στη θέση του στα αποδυτήρια της ισπανικής ομάδας, χαμογελαστός.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα:

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@Photo credits: x_olympiacobc
     

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