Ματς για σκληρά νεύρα είχαμε στο Βελιγράδι, με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει μια τεράστια νίκη αοπέναντι στη Βίρτους Μπολόνια με 90-89.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, το παιχνίδι έγινε θρίλερ, με τα πάντα να κρίνονται στο τέλος. Ο Μπάτλερ με καλάθι στα 20'' για το φινάλε έκανε το σκορ 90-89 και η βίρτους είχε την τελευταία επίθεση. Παρόλα αυτά, ο Έντουαρντς αστόχησε στο τρίποντο της νίκης και ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε μια σπουδαία επικράτηση.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 10-7, με τη Βίρτους να υποχωρεί στο 8-9.

Ο Μίλερ - Μακϊντάιρ με 21 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος του Ερυθρού Αστέρα, ενώ 20 πρόσθεσε ο Νουόρα. Ο Μπάτλερ με 9 πόντους έμεινε χαμηλά, αλλά στο τέλος ήταν ο ήρωας που χρειάστηκε η ομάδα του Βελιγραδίου.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 29 πόντους, όμως στο τέλος ήταν ο μοιραίος για τη Βίρτους.

Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς

Οι Σέρβοι μπήκαν καλύτερα και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (23-15), βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τους Νουόρα, Μίλερ Μακιντάιρ και Μονέκε. Στη δεύτερη περίοδο η Βίρτους αντέδρασε, με Έντουαρντς και Βιλντόσα να οδηγούν την ανατροπή και τους Ιταλούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 46-45.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν απόλυτα ισορροπημένο, με σερί και από τις δύο ομάδες και το σκορ να μένει ισόπαλο (70-70). Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι έγινε θρίλερ, με συνεχείς αλλαγές στο προβάδισμα. Ο Ερυθρός Αστέρας έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, πήρε μικρό προβάδισμα στα τελευταία λεπτά και με καθοριστικό δίποντο του Μπάτλερ έφτασε στη νίκη, καθώς το τρίποντο του Έντουαρντς στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 45-46, 70-70, 90-89.