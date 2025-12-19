Η Μονακό πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε εύκολα της Μπάγερν στο «Gaston Medecine» με 103-77.

Οι Μονεγάσκοι μπόρεσαν να...μαζέψουν τα κομμάτια τους από την πρόσφατη ήττα στη Βιτόρια και να επιστρέψουν στις νίκες κερδίζοντας εύκολα τους Βαυαρούς στο Πριγκιπάτο.

Με ξέσπασμα στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 35-16, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη φρόντισε να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης και να βάλει τους τίτλους τέλους.

Ο Άλφα Ντιάλο είχε «γεμάτο» παιχνίδι με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σε πολύ καλή βραδιά βρέθηκαν επίσης οι Οκόμπο (18π., 4ασ., 2κλ.), Μίροτιτς (16π., 6ριμπ.), Τζέιμς (14π., 6ασ., 3ριμπ.) και Χέις (11π., 6ριμπ.)

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Μπάγερν προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική (18-17) χάρη στον Λούτσιτς ωστόσο δεν υπήρξε συνέχεια. Σταδιακά οι γηπεδούχοι είχαν αρχίσει να... χαϊδεύουν το πόδι στο γκάζι και να ανοίγουν την ψαλίδα της διαφοράς έως και το τέλος του ημιχρόνου (47-39).

Το μεγάλο ξέσπασμα ήρθε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Μονακό να εκτοξεύει τον δείκτη του σκορ στο +27 (82-55) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Φυσικά έκτοτε δεν μπορούσε να υπάρξει γυρισμός για την Μπάγερν, η οποία γνώρισε την 7η σερί εντός έδρας ήττα και την 8η συνεχόμενη συνολικά.

Ο MVP : Ο Άλφα Ντιάλο είχε γεμάτο παιχνίδι στα 29:33 που αγωνίστηκε έχοντας 12 πόντους (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

: Ο Άλφα Ντιάλο είχε γεμάτο παιχνίδι στα 29:33 που αγωνίστηκε έχοντας 12 πόντους (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ : Με εξαίρεση τον Ντα Σίλβα (13π., 4ριμπ.) όλοι οι υπόλοιποι κινήθηκαν στη μετριότητα.

: Με εξαίρεση τον Ντα Σίλβα (13π., 4ριμπ.) όλοι οι υπόλοιποι κινήθηκαν στη μετριότητα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 71% στα δίποντα της Μονακό και τα 16 περισσότερα ριμπάουντ (41-25).

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Vassilis Spanoulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 0 E. Okobo * 28:41 18 6/9 66.7% 4/6 66.7% 2/3 66.7% 4/4 100% 0 1 1 4 1 0 2 1 24 4 J. Blossomgame * 19:05 8 3/4 75.0% 1/1 100% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 4 4 1 1 2 0 0 11 5 Y. Makoundou 05:39 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 10 D. Theis * 19:17 10 4/7 57.1% 4/4 100% 0/3 0.0% 2/3 66.7% 1 3 4 0 2 1 0 0 9 11 A. Diallo * 29:33 12 5/7 71.4% 4/5 80.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 2 5 7 7 2 1 0 1 24 13 K. Hayes 15:04 11 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 4 2 6 0 3 0 1 2 17 22 T. Tarpey 08:46 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 3 23 J. Begarin 03:09 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 32 M. Strazel 23:01 10 4/6 66.7% 3/3 100% 1/3 33.3% 1/1 100% 0 2 2 5 3 3 0 0 11 33 N. Mirotic 18:28 16 5/8 62.5% 3/3 100% 2/5 40.0% 4/4 100% 0 6 6 1 1 0 0 0 22 55 M. James * 29:17 14 4/10 40.0% 4/10 40.0% 0/0 0.0% 6/6 100% 0 3 3 6 2 4 2 0 22 TOTAL 200 103 38/62 61.3% 30/42 71.4% 8/20 40.0% 19/22 86.4% 10 31 41 24 17 12 5 5 147