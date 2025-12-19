Οι Μονεγάσκοι μπόρεσαν να...μαζέψουν τα κομμάτια τους από την πρόσφατη ήττα στη Βιτόρια και να επιστρέψουν στις νίκες κερδίζοντας εύκολα τους Βαυαρούς στο Πριγκιπάτο.
Με ξέσπασμα στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 35-16, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη φρόντισε να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης και να βάλει τους τίτλους τέλους.
Ο Άλφα Ντιάλο είχε «γεμάτο» παιχνίδι με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σε πολύ καλή βραδιά βρέθηκαν επίσης οι Οκόμπο (18π., 4ασ., 2κλ.), Μίροτιτς (16π., 6ριμπ.), Τζέιμς (14π., 6ασ., 3ριμπ.) και Χέις (11π., 6ριμπ.)
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Μπάγερν προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική (18-17) χάρη στον Λούτσιτς ωστόσο δεν υπήρξε συνέχεια. Σταδιακά οι γηπεδούχοι είχαν αρχίσει να... χαϊδεύουν το πόδι στο γκάζι και να ανοίγουν την ψαλίδα της διαφοράς έως και το τέλος του ημιχρόνου (47-39).
Το μεγάλο ξέσπασμα ήρθε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Μονακό να εκτοξεύει τον δείκτη του σκορ στο +27 (82-55) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Φυσικά έκτοτε δεν μπορούσε να υπάρξει γυρισμός για την Μπάγερν, η οποία γνώρισε την 7η σερί εντός έδρας ήττα και την 8η συνεχόμενη συνολικά.
- Ο MVP: Ο Άλφα Ντιάλο είχε γεμάτο παιχνίδι στα 29:33 που αγωνίστηκε έχοντας 12 πόντους (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Με εξαίρεση τον Ντα Σίλβα (13π., 4ριμπ.) όλοι οι υπόλοιποι κινήθηκαν στη μετριότητα.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 71% στα δίποντα της Μονακό και τα 16 περισσότερα ριμπάουντ (41-25).
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77.
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Vassilis Spanoulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|0
|E. Okobo *
|28:41
|18
|6/9
|66.7%
|4/6
|66.7%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|2
|1
|24
|4
|J. Blossomgame *
|19:05
|8
|3/4
|75.0%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|0
|0
|11
|5
|Y. Makoundou
|05:39
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|10
|D. Theis *
|19:17
|10
|4/7
|57.1%
|4/4
|100%
|0/3
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|0
|9
|11
|A. Diallo *
|29:33
|12
|5/7
|71.4%
|4/5
|80.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2
|5
|7
|7
|2
|1
|0
|1
|24
|13
|K. Hayes
|15:04
|11
|5/6
|83.3%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|4
|2
|6
|0
|3
|0
|1
|2
|17
|22
|T. Tarpey
|08:46
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|23
|J. Begarin
|03:09
|0
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-3
|32
|M. Strazel
|23:01
|10
|4/6
|66.7%
|3/3
|100%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|5
|3
|3
|0
|0
|11
|33
|N. Mirotic
|18:28
|16
|5/8
|62.5%
|3/3
|100%
|2/5
|40.0%
|4/4
|100%
|0
|6
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|22
|55
|M. James *
|29:17
|14
|4/10
|40.0%
|4/10
|40.0%
|0/0
|0.0%
|6/6
|100%
|0
|3
|3
|6
|2
|4
|2
|0
|22
|TOTAL
|200
|103
|38/62
|61.3%
|30/42
|71.4%
|8/20
|40.0%
|19/22
|86.4%
|10
|31
|41
|24
|17
|12
|5
|5
|147
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Gordon Herbert
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|1
|O. Da Silva *
|27:07
|13
|6/13
|46.2%
|6/12
|50.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100%
|2
|2
|4
|1
|2
|0
|1
|0
|10
|4
|X. Rathan-Mayes
|16:14
|4
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|N. Giffey
|04:44
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|J. Voigtmann
|15:50
|0
|0/3
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|-2
|11
|V. Lucic *
|21:40
|8
|3/10
|30.0%
|1/5
|20.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|13
|A. Obst
|28:04
|9
|3/11
|27.3%
|1/2
|50.0%
|2/9
|22.2%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|16
|S. Jovic *
|15:05
|11
|4/7
|57.1%
|3/4
|75.0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|2
|3
|1
|1
|0
|10
|21
|J. Hollatz
|15:06
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|1
|0
|5
|22
|I. Mike
|15:40
|8
|3/6
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|1
|4
|1
|1
|0
|7
|26
|S. Dinwiddie *
|19:07
|10
|4/6
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|3
|4
|3
|0
|1
|8
|32
|W. Gabriel
|02:52
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-2
|33
|D. McCormack *
|18:31
|9
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|3
|3
|0
|3
|2
|0
|0
|7
|TOTAL
|200
|77
|31/71
|43.7%
|22/42
|52.4%
|9/29
|31.0%
|6/8
|75.0%
|11
|14
|25
|13
|26
|13
|5
|1
|51
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.