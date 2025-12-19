Μονακό - Μπάγερν 103-77: Με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο

Γιώργος Κούβαρης
Η Μονακό πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε εύκολα της Μπάγερν στο «Gaston Medecine» με 103-77.

Οι Μονεγάσκοι μπόρεσαν να...μαζέψουν τα κομμάτια τους από την πρόσφατη ήττα στη Βιτόρια και να επιστρέψουν στις νίκες κερδίζοντας εύκολα τους Βαυαρούς στο Πριγκιπάτο.

Με ξέσπασμα στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 35-16, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη φρόντισε να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης και να βάλει τους τίτλους τέλους.

Ο Άλφα Ντιάλο είχε «γεμάτο» παιχνίδι με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σε πολύ καλή βραδιά βρέθηκαν επίσης οι Οκόμπο (18π., 4ασ., 2κλ.), Μίροτιτς (16π., 6ριμπ.), Τζέιμς (14π., 6ασ., 3ριμπ.) και Χέις (11π., 6ριμπ.)

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο πρώτο δεκάλεπτο η Μπάγερν προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική (18-17) χάρη στον Λούτσιτς ωστόσο δεν υπήρξε συνέχεια. Σταδιακά οι γηπεδούχοι είχαν αρχίσει να... χαϊδεύουν το πόδι στο γκάζι και να ανοίγουν την ψαλίδα της διαφοράς έως και το τέλος του ημιχρόνου (47-39).

 

Το μεγάλο ξέσπασμα ήρθε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Μονακό να εκτοξεύει τον δείκτη του σκορ στο +27 (82-55) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Φυσικά έκτοτε δεν μπορούσε να υπάρξει γυρισμός για την Μπάγερν, η οποία γνώρισε την 7η σερί εντός έδρας ήττα και την 8η συνεχόμενη συνολικά.

  • Ο MVP: Ο Άλφα Ντιάλο είχε γεμάτο παιχνίδι στα 29:33 που αγωνίστηκε έχοντας 12 πόντους (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Με εξαίρεση τον Ντα Σίλβα (13π., 4ριμπ.) όλοι οι υπόλοιποι κινήθηκαν στη μετριότητα.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 71% στα δίποντα της Μονακό και τα 16 περισσότερα ριμπάουντ (41-25).

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 47-39, 82-55, 103-77.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
0E. Okobo *28:41186/966.7%4/666.7%2/366.7%4/4100%0114102124
4J. Blossomgame *19:0583/475.0%1/1100%2/366.7%0/00.0%0441120011
5Y. Makoundou05:3942/366.7%2/2100%0/10.0%0/00.0%022010004
10D. Theis *19:17104/757.1%4/4100%0/30.0%2/366.7%134021009
11A. Diallo *29:33125/771.4%4/580.0%1/250.0%1/250.0%2577210124
13K. Hayes15:04115/683.3%5/683.3%0/00.0%1/250.0%4260301217
22T. Tarpey08:4600/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%123010013
23J. Begarin03:0900/20.0%0/20.0%0/00.0%0/00.0%00000100-3
32M. Strazel23:01104/666.7%3/3100%1/333.3%1/1100%0225330011
33N. Mirotic18:28165/862.5%3/3100%2/540.0%4/4100%0661100022
55M. James *29:17144/1040.0%4/1040.0%0/00.0%6/6100%0336242022
TOTAL20010338/6261.3%30/4271.4%8/2040.0%19/2286.4%10314124171255147

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Gordon HerbertMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
1O. Da Silva *27:07136/1346.2%6/1250.0%0/10.0%1/1100%2241201010
4X. Rathan-Mayes16:1442/633.3%2/366.7%0/30.0%0/10.0%011130000
5N. Giffey04:4421/250.0%1/250.0%0/00.0%0/00.0%101000001
7J. Voigtmann15:5000/30.0%0/20.0%0/10.0%0/00.0%00021000-2
11V. Lucic *21:4083/1030.0%1/520.0%2/540.0%0/00.0%033120105
13A. Obst28:0493/1127.3%1/250.0%2/922.2%1/1100%000003000
16S. Jovic *15:05114/757.1%3/475.0%1/333.3%2/2100%2132311010
21J. Hollatz15:0631/1100%0/00.0%1/1100%0/00.0%123231105
22I. Mike15:4083/650.0%1/250.0%2/450.0%0/00.0%224141107
26S. Dinwiddie *19:07104/666.7%3/475.0%1/250.0%1/1100%000343018
32W. Gabriel02:5200/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00001100-2
33D. McCormack *18:3194/666.7%4/666.7%0/00.0%1/250.0%033032007
TOTAL2007731/7143.7%22/4252.4%9/2931.0%6/875.0%1114251326135151

     

