Ο Ολυμπιακός ξέσπασε (107-84) πάνω στη ΒΙλερμπάν και άφησε πίσω του τις τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague. Κορυφαίοι οι Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ.

Σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε όπως ακριβώς χρειαζόταν, για να επικρατήσει 107-84 της Βιλερμπάν στη 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Αφήνοντας πίσω το αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών ηττών και βάζοντας πλώρη για τα παιχνίδια με Μπολόνια και Παναθηναϊκό, εκτός έδρας, που κλείνουν τον πρώτο γύρο.

Σπουδαίο παιχνίδι από τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ που βρήκαν το χέρι τους, το ίδιο και από τον Βεζένκοβ, ενώ Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου ήταν και αυτοί μέσα στην πεντάδα που κυριάρχησε στο παρκέ.

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Παπανικολάου πήρε και πάλι θέση στην αρχική πεντάδα, με τον Ντόρσεϊ να έρχεται αντί του Φουρνιέ. Ο Ντόρσεϊ μπήκε ζεστός και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 11-6 (3'), αλλά κάποια μαζεμένα λάθη έδωσαν τρανζίσιον στη Βιλερμπάν. Με τον Μπαρτζώκα να ανοίγει νωρίς το rotation και τους Πειραιώτες να κυριαρχούν απέναντι στο 2nd unit της Βιλερμπάν.

Ο Φουρνιέ πήρε πάνω του αρκετές προσπάθειες, ο Ντόρσεϊ συνέχισε να σκοράρει και ο Ολυμπιακός έκλεισε στο 26-14 την πρώτη περίοδο. Ένα μικρό 0-5 για τη Βιλερμπάν με το τρίποντο του Τζάκσον, έδωσε ανάσα στους Γάλλους, με τον Νιλικίνα σε εκείνο το σημείο να δίνει σκορ για τους «ερυθρολεύκους», που διατήρησαν απόσταση (30-21, 14'). Ο Φουρνιέ το πήρε προσωπικά, αλλά οι δημιουργίες του Ερτέλ προς τον Βοτιέ κράτησαν τους φιλοξενούμενους.

Ο Μπαρτζώκας είχε παράπονα από την αντιμετώπιση στο κεντρικό pick n' roll, αλλά οι προσωπικότητες του Ολυμπιακού έχτισαν ένα +10 (44-34) στο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε πολύ καλά την μπάλα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και δύο σερί τρίποντα του Ντόρσεϊ μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο την απόσταση (54-37, 23'). Η Βιλερμπάν έχασε και τον Τραορέ στα μέσα της περιόδου, με τον Ντόρσεϊ και τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχούν και τη διαφορά να εκτοξεύεται (71-49, 28').

Το rotation άνοιξε από τον Μπαρτζώκα, με τη Βιλερμπάν να παίζει και ζώνη για να περιορίσει τους αντιπάλους της. Το μόνο που έμενε στην τελευταία περίοδο, ήταν να μάθουμε το τελικό σκορ και να βρουν ρυθμό άπαντες στον Ολυμπιακό. Όπως και συνέβη, με τη διαφορά να μένει πάνω από τους 20 για αρκετή ώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στην ίδια ένταση και έφτασαν εύκολα στη νίκη με 107-84.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Μπήκε εξ αρχής συγκεντρωμένος και έτοιμος, απέναντι σε μία αντίπαλο που δεν είχε τον τρόπο, ούτε το ταλέντο να τον απειλήσει.

Μπήκε εξ αρχής συγκεντρωμένος και έτοιμος, απέναντι σε μία αντίπαλο που δεν είχε τον τρόπο, ούτε το ταλέντο να τον απειλήσει. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τάιλερ Ντόρσεϊ των 22 πόντων με 4/5 2π., 4/8 3π., 6 ασίστ.

Τάιλερ Ντόρσεϊ των 22 πόντων με 4/5 2π., 4/8 3π., 6 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φουρνιέ (21π.), Βεζένκοβ (17π., 5ρ., 4ασ.), Μιλουτίνοφ (10π., 6ρ., 2ασ.), Παπανικολάου βοήθησαν στο να έρθει η άνετη επικράτηση, βρίσκοντας και το... χέρι τους επιθετικά.

Φουρνιέ (21π.), Βεζένκοβ (17π., 5ρ., 4ασ.), Μιλουτίνοφ (10π., 6ρ., 2ασ.), Παπανικολάου βοήθησαν στο να έρθει η άνετη επικράτηση, βρίσκοντας και το... χέρι τους επιθετικά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γκλιν Γουότσον με 9 πόντους αλλά και 1/4 τρίποντα σε 20'36''.

Γκλιν Γουότσον με 9 πόντους αλλά και 1/4 τρίποντα σε 20'36''. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Τομά Ερτέλ με 9 πόντους και 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ, αλλά και 5 λάθη.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Walkup * 17:59 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 F. Ntilikina 20:09 11 4/6 66.7% 3/4 75% 1/2 50% 2/3 66.7% 0 0 0 3 3 0 1 0 15 15 9 S. Lee 04:21 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 14 S. Vezenkov * 29:43 17 5/8 62.5% 4/6 66.7% 1/2 50% 6/6 100% 1 4 5 4 5 0 1 1 28 28 16 K. Papanikolaou * 16:03 5 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 3 3 1 1 0 5 5 21 O. Netzipoglou 01:15 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 T. Dorsey * 26:09 22 8/13 61.5% 4/5 80% 4/8 50% 2/3 66.7% 0 0 0 6 5 0 0 0 25 25 25 A. Peters 17:24 6 2/8 25% 0/2 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 2 5 7 3 3 2 3 0 10 10 33 N. Milutinov * 22:14 10 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 0/1 0% 4 2 6 2 3 0 0 3 18 18 37 K. Antetokounmpo 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall 17:46 10 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 4/5 80% 1 2 3 0 6 1 1 1 13 13 94 E. Fournier 26:57 21 7/9 77.8% 5/6 83.3% 2/3 66.7% 5/6 83.3% 0 2 2 1 5 3 2 0 20 20 TOTAL 200 107 38/66 57.6% 26/38 68.4% 12/28 42.9% 19/24 79.2% 11 18 29 25 39 9 9 4 138