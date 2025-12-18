Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90: O Μαλεντόν τελείωσε τη δουλειά

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ρεάλ Μαδρίτης «κλείδωσε» την Παρί στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 95-90, έχοντας ως MVP τον Τεό Μαλεντόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 25-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας της Παρί με 95-90 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-7. Ο Τεό Μαλεντόν (21π.) ηγήθηκε επιθετικά των Μαδριλένων, έχοντας ως συμπαραστάτες τους Ταβάρες (16π., 6 ριμπ.) και Λάιλς (14π., 6 ριμπ., 6 ασ.).

Από την άλλη πλευρά, ο Ναντίρ Ιφί, που φέρεται να αποτελεί στόχο της Ρεάλ, σημείωσε 11 πόντους με 1/11 τρίποντα, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί: Ο αγώνας

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλε τον ρυθμό της στο πρώτο δεκάλεπτο (24-21), βρίσκοντας λύσεις με το μακρινό σουτ και παίρνοντας δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στην Παρί που επέμενε πίσω από τα 6.75 μ. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν επιμέρους σκορ 25-29 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 49-50, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ροντέν (15π., 3 ριμπ.) και Ουατάρα (10π.), συνεχίζοντας να σουτάρουν με καλά ποσοστά από το τρίποντο (8/16). Όσον αφορά τη Ρεάλ, στηρίχθηκε επιθετικά στους Μαλεντόν (11π.) και Ταβάρες (10π., 3 ριμπ.). Η Παρί διατηρούσε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της τρίτης περιόδου (70-74), ωστόσο οι Μαδριλένοι βελτίωσαν την άμυνά τους στη συνέχεια και έφτασαν στη νίκη με 95-90.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 49-50, 70-74, 95-90.

Real Madrid
Head Coach: Sergio ScarioloMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFA+/-PIR
#PlayerM/A%M/A%M/A%ODT
0T. Lyles21:14142/366.7%3/650%1/250%156601220-121
1D. Kramer03:4300/00%0/00%0/00%1010010003-1
6A. Abalde *14:4740/10%1/333.3%1/250%00031001133
7F. Campazzo *25:2572/366.7%1/616.7%0/00%1014420001212
8C. Okeke *18:4290/00%3/560%0/00%2681111111616
11M. Hezonja *19:5260/30%2/728.6%0/00%12340200055
12T. Maledon23:28216/875%1/333.3%6/875%1452100002727
14G. Deck20:0882/450%1/1100%1/250%1340100001111
16U. Garuba07:5763/560%0/00%0/00%20201000044
22W. Tavares *25:44168/1080%0/00%0/00%2460041202222
23S. Llull12:4621/333.3%0/20%0/00%000300000-22
25A. Len06:1421/1100%0/00%0/00%00000100055
TOTAL200:009525/4161%12/3336.4%9/1464.3%1526412391181520125
Paris Basketball
Head Coach: Francesco TabelliniMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFA+/-PIR
#PlayerM/A%M/A%M/A%ODT
2N. Hifi *27:23114/944.4%1/119.1%0/00%022503002122
4L. Cavaliere14:5930/00%1/250%0/00%00002001033
7S. Herrera14:29120/10%4/666.7%0/00%1232100301313
8J. Rhoden22:13195/683.3%2/2100%3/3100%2244141202626
9L. Stevens *21:29112/922.2%2/2100%1/333.3%34700022088
11J. Ayayi00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
13A. Dokossi19:2631/520%0/00%1/250%36902401222
15M. Faye *20:2542/2100%0/00%0/00%32500000099
18E. Shahrvin00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
20J. Morgan *16:0430/00%1/1100%0/00%02210000033
22A. M'baye *21:48102/540%2/366.7%0/00%02230100310
24Y. Ouattara *21:44144/580%2/728.6%0/00%1013001001414
TOTAL200:009020/4247.6%15/3444.1%5/862.5%142438186123201586
     

