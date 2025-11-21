Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί
Μπορεί να τα βρήκε σκούρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Παρί και να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.
Συγκεκριμένα έφτασε στο 8-4 ρεκόρ σε αντίθεση με την Παρί που έμεινε στα... χαμηλά έχοντας αντίστοιχα 5-7 ρεκόρ μετά και την 12η αγωνιστική.
Μεγάλη νίκη σημείωσε η Φενέρ στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με τον... μαθητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει τον δάσκαλό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Στην Βιτόρια η Μπασκόνια επικράτησε εύκολα της Μπάγερν, ενώ εντός έδρας νίκη σημείωσε και η Βίρτους απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.
12η αγωνιστική
19/11
20/11
- Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73
- Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82
- Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
- Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99
21/11
- Ολυμπιακός-Παρί 98-86
- Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
- Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε 87-99
- Μπασκόνια-Μπάγερν 95-73
- 22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ολυμπιακός 8-4
- Παναθηναϊκός 8-4
- Ζάλγκιρις 7-5
- Μονακό 7-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Φενέρμπαχτσε 7-5
- Αρμάνι Μιλάνο 6-6
- Βαλένθια 6-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-6
- Μπάγερν Μονάχου 5-7
- Παρί 5-7
- Ντουμπάι 5-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Παρτίζαν 4-8
- Μπασκόνια 4-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
- Βιλερμπάν 3-9
Η 13η αγωνιστική
25/11
- 18:00 Ντουμπάι BC - Παρί
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια
- 20:00 Ζάλγκιρις - Μπασκόνια
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ
- 21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν
- 21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
26/11
- 19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο
- 20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
- 20:30 Μονακό - Εφές
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν
