Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 98-86 και έφτασε στις οκτώ νίκες ύστερα από 12 παιχνίδια.

Μπορεί να τα βρήκε σκούρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Παρί και να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

Συγκεκριμένα έφτασε στο 8-4 ρεκόρ σε αντίθεση με την Παρί που έμεινε στα... χαμηλά έχοντας αντίστοιχα 5-7 ρεκόρ μετά και την 12η αγωνιστική.

Μεγάλη νίκη σημείωσε η Φενέρ στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με τον... μαθητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει τον δάσκαλό του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην Βιτόρια η Μπασκόνια επικράτησε εύκολα της Μπάγερν, ενώ εντός έδρας νίκη σημείωσε και η Βίρτους απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

12η αγωνιστική

19/11

20/11

21/11

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ολυμπιακός 8-4 Παναθηναϊκός 8-4 Ζάλγκιρις 7-5 Μονακό 7-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Φενέρμπαχτσε 7-5 Αρμάνι Μιλάνο 6-6 Βαλένθια 6-5 Ρεάλ Μαδρίτης 6-6 Βίρτους Μπολόνια 6-6 Μπάγερν Μονάχου 5-7 Παρί 5-7 Ντουμπάι 5-7 Αναντολού Εφές 5-7 Παρτίζαν 4-8 Μπασκόνια 4-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9 Βιλερμπάν 3-9

Η 13η αγωνιστική

25/11

18:00 Ντουμπάι BC - Παρί

19:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζάλγκιρις - Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ

21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

26/11