Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Τουρκία ο Γιώργος Μπαρτζώκας εάν δεν παραμείνει ο Άλεκ Πίτερς σκέφτεται την περίπτωση του Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε.

Το θέμα του Άλεκ Πίτερς και του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό που ολοκληρώνεται αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των «ερυθρολεύκων», καθώς σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει.

Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και ήταν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου για τους Πειραιώτες.

Με 17 πόντους σε 18:13 λεπτά στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε και με 16 πόντους σε 20:17 λεπτά στον τελικό με τη Ρεάλ, όπου είχε ακόμη 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ και μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ οι δυο παίκτες που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κούπα.

Το ενδεχόμενο της αποχώρησης του από το λιμάνι ήταν στο τραπέζι πριν το Final Four, καθώς φέρεται να έχει μια πολύ καλή πρόταση από την Αρμάνι Μιλάνο για να συνεχίσει την καριέρα του, όμως η επίδραση του στο παιχνίδι της ομάδας στον δρόμο για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και η επιθυμία του κόσμου για παραμονή του στην ομάδα, όπως αυτό εκφράστηκε στο Game 1 των ημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ, ίσως αλλάξουν τα πράγματα.

Βέβαια, επειδή πρέπει να έχεις εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν μείνει ο Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Τουρκία, ένας παίκτης που βρίσκεται στα ραντάρ του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ο Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε. Ο 30χρονος φόργουορντ είχε την φετινή σεζόν στη Euroleague 7.1 πόντους μέσο όρο, 3 ριμπάουντ, ενώ σούταρε και με 48.5% στα τρίποντα (49/101) σε 16:52 λεπτά συμμετοχής. Στον ημιτελικό του Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κόντρα στον Ολυμπιακό βέβαια αγωνίστηκε ελάχιστα (5:33 λεπτά), αστόχησε σε 1 τρίποντο και πήρε 1 ριμπάουντ όσο έμεινε στην πεντάδα.

Φέτος ο χρόνος και ο ρόλος του δεν ήταν αυτός που είχε παλιότερα, αλλά διαθέτει και αθλητικότητα και εξαιρετικό περιφερειακό σουτ, στοιχείο που λαμβάνει κατά νου ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας. Είναι ένας παίκτης που παίζει για την ομάδα, ο οποίος είναι και πολύ καλός αμυντικός με δυνατότητα να αντιμετωπίζει ακόμη και τους περιφερειακούς της αντίπαλης ομάδας με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ενδεικτικές είναι άλλωστε οι μονομαχίες του με τον Κέντρικ Ναν στην σειρά των playoffs της Euroleague το 2024 ως παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στον δρόμο για το Βερολίνο.