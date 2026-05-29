Ολυμπιακός: Πώς απάντησε στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να απαντήσει με τον δικό του τρόπο στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ πήρε αιχμηρή θέση στα όσα ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL. Μάλιστα, η ανακοίνωση ξεκίνησε χαρακτηρίζοντάς τον «παράφωνο», λόγω του αυτοσαρκασμού του ίδιου του τεχνικού των «ερυθρόλευκων» όταν πήρε το μικρόφωνο στους εορτασμούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός πήρε σειρά και απάντησε με βίντεο από εκείνη τη στιγμή στέλνοντας την απάντησή του.
#OlympiacosBC pic.twitter.com/YPqp07ynQN— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 29, 2026
