Σ' ένα ματς το οποίο θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα από πλευράς θεάματος, η Μονακό επικράτησε στο... ρελαντί της άστοχης Βιλερμπάν μέσα στη Λιόν με 84-52 και έφτασε τις επτά νίκες ύστερα από 12 αγωνιστικές στην Euroleague.

Η λογική λέει ότι η αναμέτρηση της Λιόν και η εύκολη νίκη της Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο» απέναντι στην Βιλερμπάν θα ξεχαστούν πολύ γρήγορα. Αν μη τι άλλο ήταν ένα από τα χειρότερα ματς της φετινής Euroleague από πλευράς θεάματος, αν και ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει να κρατήσει και την άμυνα που έπαιξε η ομάδα του από την αρχή έως και το τέλος.

Οι μόλις 52 πόντοι που πέτυχε η Βιλερμπάν επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές έχοντας στο σύνολο μόλις 15/61 σουτ εντός παιδιάς, εκ των οποίων 2/25 τρίποντα! Επιπλέον κανείς παίκτης των ηττημένων δεν ήταν «διψήφιος» έχοντας υποπέσει συνολικά σε 23 λάθη.

Αντίθετα η Μονακό επέβαλλε από νωρίς τον ρυθμό της και απενεργοποίησε κάθε πλάνο της ομάδας από τη Λιόν. Οι Μίροτιτς (12π.) και Τζέιμς (12π.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ των Μονεγάσκων ενώ «διψήφιος» ήταν και ο Οκόμπο με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Βιλερμπάν – Μονακό: Ο αγώνας

Νωθρό και άστοχο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα στη Λιόν. Οι παίκτες και των δύο ομάδων έβλεπαν το καλάθι σαν... κουμπότρυπα (7-7 στο 5'), με την Μονακό να είναι στοιχειωδώς πιο εύστοχη από την Βιλερμπάν και να προηγηθεί με το «φτωχό» 11-14 στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι είχαν 0/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είχε τον έλεγχο και το πάνω χέρι και μετά την 2η περίοδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκε με 12 πόντους διαφορά (13-25) στο 15' ενώ έφτασε και στο +14 (19-33 στο 18') λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (21-34). Ένα ημίχρονο όπου η Βιλερμπάν τα... είχε σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα με 0/13 τρίποντα και 8/24 δίποντα, ενώ είχε υποπέσει και σε 12 λάθη! Αντίθετα, οι Μονεγάσκοι είχαν μετρήσει 8/20 δίποντα και 4/13 τρίποντα αλλά είχαν πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ.

Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα και μετά την έναρξη του β΄μέρους όταν έστειλαν τον δείκτη του σκορ και στο +20 (27-47) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ. Η αστοχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και είναι χαρακτηριστικό ότι είδαν τη μπάλα να καταλήγει στο καλάθι της Μονακό σε προσπάθεια έξω από τα 6.75 μέτρα ύστερα από... 19 άστοχα τρίποντα (1/20) και ήρθε δια χειρός Ερτέλ στο 01:29 πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου (40-64).

Η συνέχεια ήταν απλά και μόνο τυπική διαδικασία και απλά το μόνο που απέμενε ήταν το τελικό σκορ. Η Μονακό διατηρούσε στο... ρελαντί το μεγάλο προβάδισμα φτάνοντας δια περιπάτου στην 7η νίκη της (7-5 ρεκόρ) μετά και την 12η αγωνιστική της Euroleague.

O MVP... Ο Μάικ Τζέιμς είχε 12 πόντους και 7 ασίστ με 5/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 2/2 βολές.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... κανείς! Η Βιλερμπάν απογοήτευσε!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα μόλις 2/25 τρίποντα της Βιλερμπάν και συνολικά τα 15/61 εντός παιδιάς. Επίσης και τα 22 ανεκμετάλλευτα επιθετικά της ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 11-14, 21-34, 40-64, 52-84.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 E. Okobo 21:49 11 3/5 60% 3/5 60% 1/2 50% 2/2 100% 0 4 4 5 2 2 0 0 14 4 J. Blossomgame * 19:18 8 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 2/4 50% 4 6 10 1 2 0 1 0 17 5 Y. Makoundou 09:12 8 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 4/4 100% 1 1 2 0 1 0 1 0 10 10 D. Theis * 15:57 6 2/4 50% 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 1 3 4 0 3 0 1 0 8 11 A. Diallo * 21:07 9 3/5 60% 3/5 60% 0/2 0% 3/5 60% 1 1 2 0 1 0 5 1 12 13 K. Hayes 14:51 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 3 0 10 22 T. Tarpey 03:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 23 J. Begarin 13:11 2 1/1 100% 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 4 0 4 1 1 0 -1 26 N. Nedovic 17:02 5 0/1 0% 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 0 0 2 3 1 3 0 2 32 M. Strazel * 24:56 5 1/2 50% 1/2 50% 0/5 0% 3/5 60% 1 3 4 2 2 2 0 0 4 33 N. Mirotic 16:53 12 2/2 100% 2/2 100% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 1 3 1 1 0 13 55 M. James * 21:55 12 5/9 55.6% 5/9 55.6% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 7 1 4 2 0 16 Team/Coaches 3 1 4 0 1 1 TOTAL 200:00 84 22/38 57.9% 22/38 57.9% 6/25 24% 22/28 78.6% 12 25 37 18 22 10 18 1 107