Με story στον προσωπικό του λογαριασμό αντέδρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην παρουσία του Ολυμπιακού στο Μέγατο Μαξίμου και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης ο Ολυμπιακός πέρασε την Παρασκευή (29/5) την είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, μετά από πρόσκληση που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Γιώργος και Παναγιώτης, ο Γιώργος Σκινδήλιας, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ συνάντησαν τον πρωθυπουργό και δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague. Μάλιστα, πρόσφεραν στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας.

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την είδηση της επίσκεψης της «ερυθρόλευκης» αντιπροσωπείας στο Μέγαρο Μαξίμου και με story που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έβαλε μία λευκή φωτογραφία από το 2024 (τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague στο Βερολίνο και δεν πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου) και από κάτω έχει μία φωτογραφία με την αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου που γράφει Μάϊος 2026.