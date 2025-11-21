Με αξιοζήλευτο ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και μπάσκετ συνεργασιών η Βίρτους επίκράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ και επικράτησε στην Μπολόνια με 99-89 έχοντας κορυφαίο τον Κάρσεν Έντουαρντς.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς θα μπορούσε κυνηγήσει ένα ατομικό ρεκόρ αλλά κι ένα ακόμη στην ιστορία της Euroleague καθώς έφτασε να είχε οκτώ εύστοχα τρίποντα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ωστόσο, με τη διαφορά σταθερά σε διψήφιο νούμερο, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς έκανε διαχείριση στον χρόνο συμμετοχής του Αμερικανού γκαρντ. Είδε εξάλλου την ομάδα το να κυριαρχεί , βγάζοντας συνεργασίες στο παρκέ και βρίσκοντας αρκετούς πρωταγωνιστές αλλά στο τέλος έπαιξε με τη φωτιά.

Η δε Μακάμπι, δεν κατάφερε να ακολουθήσει το υψηλό τέμπο του αγώνα, είχε εξάλλου μικρότερο rotation καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Χόαρντ, Ουόκερ. Τούτο βέβαια δεν δικαιολογία την κάκιστη αμυντική συμπεριφορά της. Στο τέλος είχε όμως την ευκαιρία της, όταν η Βίρτους χαλάρωσε επικινδύνως, αλλά δεν την αξιοποίησε όπως και τη συντριπτική πλειοψηφία των 21 επιθετικών ριμπάουντ που μάζεψε.

Ο αγώνας

Η Βίρτους Μπολόνια βασίστηκε το ατομικό ταλέντο του Κάρσεν Έντουαρντς, ενίοτε έβγαζε και συνεργασίες με τελικό αποδέκτη τον Ντιούφ κάτω από τη ρακέτα, κι έτσι προηγήθηκε με 17-9 στα μισά της πρώτης περιόδου. Η Μακάμπι απάντησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μέσα από το post παιχνίδι του Σόρκιν, βρήκε όμως και τρία ελεύθερα μακρινά σουτ (21-22, 8’). Τελικώς, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου καθώς βρήκαν λύσεις από τον Μόργκαν.

Το τρίποντο παρέμεινε ο σταθερός τρόπος έκφρασης της Βίρτους στο παιχνίδι, σε κάποιες περιπτώσεις έμοιαζε με εμμονή (33-33, 13’), συνολικά όμως πορεύτηκε με ποσοστό άνω του 40% (10/22). Έντουαρντς και Μόργκαν ήταν οι κύριοι εκφραστές κι όταν στην εξίσωση μπήκε και ο Βιλντόζα, η ιταλική ομάδα έτρεξε επιμέρους σκορ 21-6 (54-40, 18’) βρίσκοντας πόντους και στο ανοιχτό γήπεδο. Η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί χειρότερα για τη Μακάμπι αλλά πέραν της δεδομένης αδυναμίας της στην άμυνα, η ισραηλινή ομάδα δεν τα πήγε άσχημα από μακρινή απόσταση (8/19), είχε επίσης την ίδια αναλογία ασίστ-λαθών (14-4).

Η Μακάμπι επανήλθε στο... τάισμα των ψηλών και κυρίως του Σάντος στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους αλλά η Βίρτους παρέμεινε εντυπωσιακά αποτελεσματική από μακρινή απόσταση (70-59, 25'). Η Μακάμπι δεν αξιοποίησε ούτε τις επιπλέον κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ (76-61, 27'), παρέμεινε ευάλωτη και στην άμυνα και παρέμεινε στο παιχνίδι λόγω των διαδοχικών επισκέψεων στη γραμμή των βολών με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 24' έως και το τέλος της περιόδου (80-66) σκόραρε μόνο με βολές!

Η εξέλιξη του αγώνα έδωσε τη δυνατότητα στον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να κάνει μειώσει τα λεπτά συμμετοχής του Έντουαρντς (85-68, 32'). Ο Αμερικανός επέστρεψε στο παρκέ έξι λεπτά πριν το φινάλε και καθώς η ομάδα του είχε κολλήσει στην επίθεση (86-73). Μένοντας αρκετά λεπτά εκτός παρκέ, ο βραχύσωμος γκαρντ δεν είχε ρυθμό, η δε ομάδα του εμφάνισε σημάδια χαλάρωσης (86-76, 37') κι εκεί η ιταλική ομάδα έπαιξε με τη φωτιά. Η Μακάμπι μείωσε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων (90-84, 38'). με πρωταγωνιστή τον Ντόουτιν.

Μία εύστοχη βολή του Ντιούφ, μια καλή άμυνα και κυρίως ένα τρίποντο του Άλστον Τζούνιορ... κλείδωσαν τη νίκη της Βίρτους.



Τα δεκάλεπτα: 26-24, 56-45, 80-66, 99-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Βίρτους είχε καλή λειτουργία στην επίθεση βγάζοντας όμορφες συνεργασίες και με βασικό όπλο το σταθερά καλό ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση σε σύνολο προσπαθειών (17/38).

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… ο Κάρσεν Έντουαρντς με το καταπληκτικό παιχνίδι του έως το 25'. Αν έπαιρνε περισσότερο χρόνο συμμετοχής θα φλέρταρε και με πολλά ρεκόρ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Μόργκαν και Ντιούφ. Καλό διάβασμα παιχνιδιού από τον Παγιόλα ενώ ο Άλστον Τζούνιορ είχε πληθωρική παρουσία αλλά και το τρίποντο που τελείωσε τον αγώνα.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Ταμίρ Μπλατ, λίγα πράγματα και από τον Μπρισέτ ο οποίος στο τέλος διόρθωσε κάπως την εικόνα του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Σάντος μαζί με τον Σόρκιν προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους στη ρακέτα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η επιθετική λειτουργία της Βίρτους Μπολόνια μαζί με το εντυπωσιακό πρόσημο στην αναλογία ασίστ λαθών (27-13).

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… σίγουρα η άμυνα της Μακάμπι καθώς η ρακέτα της άνοιγε σαν τριαντάφυλλο, ίσως και η διαχείριση του Κάρσεν Έντουαρντς ο οποίος σε καταπληκτική βραδιά έμεινε εκτός γηπέδου για δέκα αγωνιστικά λεπτά και λίγο έλειψε να είχε κόστος για τημ Βίρτους.