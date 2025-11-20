Με τον Σλούκα να δίνει το σύνθημα, τον Γκραντ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και τον Φαρίντ να είναι «Manimal» ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Ντουμπάι BC με 103-82 στο κατάμεστο «Telekom Center» για την 3η σερί νίκη.

Οι πράσινες μηχανές πήραν για τα... καλά μπροστά μετά το 2/2 της περασμένης εβδομάδας σε Παρίσι και Μαδρίτη!

Με τρομακτικό δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Ντουμπάι BC με 00 πόντους διαφορά και σκοράροντας ακατάπαυστα έφτασε στην 3η σερί του νίκη στην Euroleague μέσα σε πανδαιμόνιο από 18.000 οπαδούς του. Μπορεί η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είχε βάλει δύσκολα στην ελληνική ομάδα για 25 λεπτά έχοντας το προβάδισμα με 56-59 αλλά η συνέχεια εξελίχθηκε σε επιθετικό μονόλογο για το «τριφύλλι».

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν «ξεμπούκωσε» στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Τζέριαν Γκραντ ήταν και πάλι ο... γνωστός Τζέριαν Γκραντ ενώ ο Κένεθ Φαρίντ ξεσήκωνε την εξέδρα με τις εντυπωσιακές του ενέργειες.

Παναθηναϊκός - Ντουμπάϊ BC: Ο αγώνας

Υψηλά ήταν τα ποσοστά ευστοχίας και για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του αγώνα, με το πρόβλημα του Παναθηναϊκού να ήταν αμυντικό. Οι παίκτες της Ντουμπάϊ BC και πιο συγκεκριμένα ο Μπούγκι Έλις (8π. στο πεντάλεπτο) είχεν πραγματοποιήσει εξαιρετική αφετηρία στο παιχνίδι και κρατούσαν τον έλεγχο και το προβάδισμα του αγώνα (14-17 στο 6’), την ώρα που οι «πράσινοι» είχαν σημαντικό πρόβλημα και με τον Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε χρεωθεί από νωρίς με δύο φάουλ.

Μάλιστα η ομάδα του Γκόλεματς έφτασε και στο +6 (16-22) με τον Αμερικανό γκαρντ να συνέχιζε να κάνει την μεγαλύτερη ζημιά έχοντας σημειώσει τους μισούς πόντους (11π.) της ομάδας του. Το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν ο τραυματισμός του Όσμαν στα 02:22 πριν από το δεκάλεπτο (25-24) ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ (7π.) της ομάδας του.

Το μοτίβο του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην 2η περίοδο καθώς οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ εναλλάσσοντας το προβάδισμα από κατοχή σε κατοχή. Ο Κένεθ Φαρίντ πρόσφερε εντυπωσιακές φάσεις στο 2ο δεκάλεπτο έχοντας μοιράσει τέσσερις (και μάλιστα εντυπωσιακές) τάπες ενώ είχε πληθωρική παρουσία στο παρκέ (5π., 3ριμπ, 4ταπ., 2ασ., 1κλ., 1ασ., 12PIR).

Ο Κώστας Σλούκας (8π., 4ασ., 2ριμπ, 3λ.) ήταν ωστόσο εκείνος που κρατούσε περισσότερο τον Παναθηναϊκό όταν «κολλούσε» η επίθεση αν και στο πρώτο ημίχρονο είχε καλά ποσοστά (13/19 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 7/8 βολές, 14-4 ριμπάουντ, 12 ασίστ για 7 λάθη) συνολικά το «τριφύλλι».

Στον αντίποδα οι Μπούγκι Έλις (15π., 3/6διπ., 1/2τρ., 6/6β.) και Μφιόντου Καμπενγκέλε (14π., 6/8δίπ., 0/3τρ., 2/2β.) αποτελούσαν τον… μόνιμο μπελά της άμυνας του Παναθηναϊκού, με τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ να είχε καθοδηγήσει μαεστρικά την ομάδα του με 6 πόντους και 6 τελικές πάσες στο πρώτο μισό (45-48). Η Ντουμπάϊ BC μπορεί να είχε μόλις 2/11 τρίποντα αλλά με 16/17 βολές είχε κρατηθεί μέσα στο ματς.

Όχι ότι είχε αλλάξει ιδιαίτερα το σκηνικό και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Έως και το 26' η Ντουμπάι συνέχιζε να έχει το πάνω χέρι στο παιχνίδι και να ελέγχει ολοκληρωτικά το παιχνίδι. Είχε το προβάδισμα με 56-59 αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν αρκετό. Ο Παναθηναϊκός άναψε τη σπίθα που τόσο πολύ έλειπε από όλο το προηγούμενο ματς, με τον Κώστα Σλούκα να το... παίρνει πάνω του και να δίνει τον ρυθμό στην επίθεση, την ώρα που οι Χουάντσο, Γκραντ και Φαρίντ είχαν κλείσει κάθε δίοδο στο καλάθι της ομάδας τους.

Κάπως... έτσι η ελληνική ομάδα έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 19-3 με το οποίο έβαλε φωτιά στο Telekom Center Athens με αποτέλεσμα να στείλει τον δείκτη του σκορ στο +13 (75-62) και να γίνει το απόλυτο αφεντικό. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 29-3 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με το οποίο προηγήθηκε με 24 πόντους διαφορά (85-61) ρίχοντας με συνοπτικές διαδικασίες τους τίτλους τέλους στο ματς για την 3η σερί νίκη του «τριφυλλιού».

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε τρομερή άμυνα για ένα δεκάλεπτο και έτρεξε επιμέρους σκορ 29-3 με το οποίο μετέτρεψε το -3 (56-59) σε +23 (85-62) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κώστας Σλούκας, ο οποίος ηγήθηκε του Παναθηναϊκού για την 3η σερί του νίκη έχοντας 15 πόντους με 4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολες, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 21 λεπτά συμμετοχής.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζέριαν Γκραντ (15π., 2/2δίπ., 3/3τρ., 2/2β.), Κέντρικ Ναν (22π., 4ριμπ., 4ασ.) και Κένεθ Φαρίντ (9π., 5ριμπ., 4ασ., 4ταπ.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζάστιν Άντερσον, ο οποίος ήταν ωσεί παρών στο glass floor του Telekom Center Athens .

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... o Μφιόντου Καμπενγκέλε είχε γεμάτο ματς με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82.