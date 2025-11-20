Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν απόλυτη κυρίαρχος στο Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι των πολλών απουσιών με 103-85 στη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού, η Αρμάνι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις απουσίες της (Μπράουν, Μπούκερ), με τη Χάποελ να παίρνει ένα άνετο «διπλό» στο Μιλάνο (83-105) για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Οτούρου, Μίτσιτς, Μπράιαντ, Μπλέικνι οι πρωταγωνιστές της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, που είχε τον έλεγχο από το δεκάλεπτο και έπειτα, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο μέρος.

Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Χάποελ ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς, δείχνοντας τις επιθετικές της αρετές, με τον Μίτσιτς να σκοράρει για τρεις (9-17, 5'), αλλά η απάντηση των Ιταλών ήρθε γρήγορα.

Έλις και Μπρουκς έδωσαν λύσεις, η Αρμάνι προηγήθηκε με 30-25, αλλά ο Οτούρου ήταν ασταμάτητος. Με συνεχόμενους δικούς του πόντους και ένα τρίποντο του Τζόουνς, η Χάποελ προσπέρασε με 40-47 (19').

Το 0-12 στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου από τους Ισραηλινούς δεν άφησε περιθώριο. Η Χάποελ προηγήθηκε με 45-61 (24') και όσο να προσπαθούσε η Αρμάνι, με τις απουσίες της, ήταν αδύνατο να επιστρέψει.

Η Χάποελ όχι απλώς συντήρησε τη διαφορά, αλλά την αύξησε κιόλας με πολλούς πρωταγωνιστές στην επίθεση. Ο Μπράιαντ σκόραρε για το 66-84 (31') και απλώς περιμέναμε να μάθουμε το τελικό σκορ.