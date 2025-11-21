Ρεάλ - Ζάλγκιρις 100-99: Βασίλισσα και διαιτησία «σκότωσαν» τη μυθική εμφάνιση του Φρανσίσκο στη Μαδρίτη!
Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ένα παιχνίδι το οποίο θα σηκώσει πολλή κουβέντα, πήρε τη νίκη απέναντι στην Ζάλγκιρις με 100-99 και επέστρεψε έτσι στα θετικά αποτελέσματα.
Η Βασίλισσα βέβαια πήρε κάποια... περίεργα σφυρίγματα στο τελείωμα του αγώνα, καθώς ο Λο χρεώθηκε με ένα αυστηρό φάουλ, ενώ η λιθουανική ομάδα δέχθηκε και δύο τεχνικές ποινές, γεγονότα που έφεραν σε πλεονεκτική θέση την Ρεάλ.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Μαλεντόν με 25 πόντους και ο Καμπάτσο με 20 ήταν οι κορυφαίοι, μαζί με τον διπλό Ταβάρες (12π., 11ρ.), ενώ από πλευράς Ζάλγκιρις ο Φρανσίσκο ήταν συγκλονιστικός με 33 πόντους και 11 ασίστ, αλλά όχι αρκετός...
Ρεάλ - Ζάλγκιρις: Το ματς
Η Ρεάλ μπήκε καλά στην πρώτη περίοδο και πήρε τα ηνία με (22-16), ενώ λίγο μετά βρέθηκε και στο +12 με καλάθι του Χεζόνια (28-16, 12'). Παρόλα αυτά, η Ζάλγκιρις επέστρεψε και χάρη στον Φρανσίσκο και τον Ράιτ μείωσε στο καλάθι (33-31, 17') όμως ένα άγγιγμα της Ρεάλ στο γκάζι ήταν αρκετό για το 41-33 (19').
Η Ρέαλ Μαδρίτης εν τέλει έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (43-37), όμως η Ζάλγκιρις δεν είπε την τελευταία της λέξη. Η ομάδα του Κάουνας έκανε την αντεπίθεσή της στο τρίτο δεκάλεπτο, φτάνοντας ακόμη και στο +7, με 47-54 στο 25'! Ο Ταβάρες πήρε μπάλες και μείωσε στον πόντο, με το ματς να γίνεται θρίλερ και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 62-62.
Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με τον Ράιτ να κάνει το σκορ 75-76 στο 34'. Μαλεντόν και Καμπάτσο βγήκαν μπροστά και έκαναν το σκορ 89-81 (38'), όμως δύο τρίποντα από Σλέβα και Ουλάνοβας έφεραν ξανά την Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (89-87, 39'). Με το σκορ στο 94-93 στα 51'' για το τέλος, ο Λο χρεώθηκε με επιθετικό φάουτ στον Καμπάτσο, με τον Γερμανό και τον πάγκο της Ζάλγκιρις να χρεώνονται και με δύο σερί τεχνικές ποινές για διαμαρτυρίες.
Ο Καμπάτσο έκανε το 96-93 με βολές και ο Λάιλς με άλλο ένα ζευγάρι το 98-93, με 14'' να μένουν το χρονόμετρο. Ο Φρανσίσκο μείωσε με τρίποντο, ο Λάιλς απάντησε με δίποντο, ο Γάλλος είχε ακόμη ένα μεγάλο σουτ στο παιχνίδι πίσω από τα 6.75 και στα 2'' για το φινάλε το σκορ ήταν 100-99. Ο Καμπάτσο αστόχησε στις βολές, ο Μπραζντέικις δεν βρήκε σκορ από το κέντρο και η Ρεάλ πήρε μια τεράστια νίκη, που όμως θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες, λόγω των διαιτητικών αποφάσεων.
Τα δεκάλεπτα: 22-16, 43-37, 62-62, 100-99
MVP: Ο Μαλεντόν με 25 πόντους και 5 ασίστη ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 33 πόντους, χαρίζοντάς μας μια μοναδική παράσταση, την οποία συνόδευσε και με 11 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ρεάλ είχε μόλις 2 τρίποντα (2/9), όμως παρόλα αυτά σημείωσε 100 πόντους.
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Sergio Scariolo
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|T. Lyles *
|29:49
|21
|8/13
|?
|7/11
|63.6%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|3
|2
|5
|0
|2
|2
|0
|1
|22
|1
|D. Kramer
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|A. Abalde *
|12:01
|6
|2/2
|?
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|0
|4
|1
|1
|0
|4
|7
|F. Campazzo *
|24:33
|20
|6/11
|?
|6/10
|60%
|0/1
|0%
|8/10
|80%
|0
|2
|2
|4
|2
|0
|1
|0
|25
|25
|8
|C. Okeke
|05:43
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|-1
|11
|M. Hezonja
|14:37
|2
|1/4
|?
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|4
|2
|0
|0
|-5
|-5
|12
|T. Maledon
|21:30
|25
|7/11
|?
|7/8
|87%
|0/3
|0%
|11/11
|100%
|0
|3
|3
|5
|2
|2
|2
|0
|34
|34
|14
|G. Deck *
|28:26
|0
|0/1
|?
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|16
|U. Garuba
|15:04
|6
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|4
|22
|W. Tavares *
|24:56
|12
|4/7
|57%
|4/7
|57%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|4
|7
|11
|0
|2
|0
|0
|3
|25
|25
|23
|S. Llull
|07:34
|2
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-1
|-1
|24
|A. Feliz
|15:47
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|4
|0
|10
|10
|Team
|1
|3
|4
|0
|0
|3
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|100
|35/63
|?
|33/54
|61.1%
|2/9
|22.2%
|28/33
|84.8%
|11
|22
|33
|14
|21
|12
|9
|4
|119
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|3
|S. Francisco *
|26:16
|33
|?
|?
|3/6
|50%
|7/9
|77.8%
|6/6
|100%
|0
|3
|3
|11
|5
|5
|2
|0
|37
|?
|4
|K. Mikalauskas
|00:00
|0
|?
|?
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|M. Wright
|20:49
|11
|?
|?
|5/7
|71.4%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|1
|8
|?
|8
|I. Brazdeikis
|18:02
|10
|?
|?
|4/7
|57.1%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|0
|0
|4
|?
|10
|A. Tubelis *
|29:30
|19
|?
|?
|6/6
|100%
|1/2
|50%
|4/7
|57.1%
|1
|4
|5
|1
|4
|1
|0
|0
|23
|?
|12
|M. Lo
|20:42
|1
|?
|?
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|5
|4
|2
|2
|0
|3
|?
|14
|D. Sleva
|15:14
|13
|?
|?
|2/2
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|5
|0
|0
|0
|8
|?
|15
|L. Birutis *
|14:13
|4
|?
|?
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|3
|1
|1
|0
|4
|?
|17
|M. Rubstavicius
|02:30
|0
|?
|?
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|?
|51
|A. Butkevicius
|03:52
|0
|?
|?
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|?
|91
|D. Sirvydis *
|19:46
|0
|?
|?
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|?
|92
|E. Ulanovas *
|29:06
|8
|?
|?
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|12
|?
|TOTAL
|200
|99
|?
|?
|23/32
|71.9%
|12/27
|44.4%
|17/21
|81%
|3
|21
|24
|21
|27
|13
|6
|1
|100
|?
