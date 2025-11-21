Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ένα απίθανο παιχνίδι στο οποίο μπήκαν 199 πόντοι, επικράτησε της Ζάλγκιρις με 100-99, ανεβαίνοντας στο 6-6 και επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ένα παιχνίδι το οποίο θα σηκώσει πολλή κουβέντα, πήρε τη νίκη απέναντι στην Ζάλγκιρις με 100-99 και επέστρεψε έτσι στα θετικά αποτελέσματα.

Η Βασίλισσα βέβαια πήρε κάποια... περίεργα σφυρίγματα στο τελείωμα του αγώνα, καθώς ο Λο χρεώθηκε με ένα αυστηρό φάουλ, ενώ η λιθουανική ομάδα δέχθηκε και δύο τεχνικές ποινές, γεγονότα που έφεραν σε πλεονεκτική θέση την Ρεάλ.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Μαλεντόν με 25 πόντους και ο Καμπάτσο με 20 ήταν οι κορυφαίοι, μαζί με τον διπλό Ταβάρες (12π., 11ρ.), ενώ από πλευράς Ζάλγκιρις ο Φρανσίσκο ήταν συγκλονιστικός με 33 πόντους και 11 ασίστ, αλλά όχι αρκετός...

Ρεάλ - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Ρεάλ μπήκε καλά στην πρώτη περίοδο και πήρε τα ηνία με (22-16), ενώ λίγο μετά βρέθηκε και στο +12 με καλάθι του Χεζόνια (28-16, 12'). Παρόλα αυτά, η Ζάλγκιρις επέστρεψε και χάρη στον Φρανσίσκο και τον Ράιτ μείωσε στο καλάθι (33-31, 17') όμως ένα άγγιγμα της Ρεάλ στο γκάζι ήταν αρκετό για το 41-33 (19').

Η Ρέαλ Μαδρίτης εν τέλει έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (43-37), όμως η Ζάλγκιρις δεν είπε την τελευταία της λέξη. Η ομάδα του Κάουνας έκανε την αντεπίθεσή της στο τρίτο δεκάλεπτο, φτάνοντας ακόμη και στο +7, με 47-54 στο 25'! Ο Ταβάρες πήρε μπάλες και μείωσε στον πόντο, με το ματς να γίνεται θρίλερ και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 62-62.

Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με τον Ράιτ να κάνει το σκορ 75-76 στο 34'. Μαλεντόν και Καμπάτσο βγήκαν μπροστά και έκαναν το σκορ 89-81 (38'), όμως δύο τρίποντα από Σλέβα και Ουλάνοβας έφεραν ξανά την Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (89-87, 39'). Με το σκορ στο 94-93 στα 51'' για το τέλος, ο Λο χρεώθηκε με επιθετικό φάουτ στον Καμπάτσο, με τον Γερμανό και τον πάγκο της Ζάλγκιρις να χρεώνονται και με δύο σερί τεχνικές ποινές για διαμαρτυρίες.

Ο Καμπάτσο έκανε το 96-93 με βολές και ο Λάιλς με άλλο ένα ζευγάρι το 98-93, με 14'' να μένουν το χρονόμετρο. Ο Φρανσίσκο μείωσε με τρίποντο, ο Λάιλς απάντησε με δίποντο, ο Γάλλος είχε ακόμη ένα μεγάλο σουτ στο παιχνίδι πίσω από τα 6.75 και στα 2'' για το φινάλε το σκορ ήταν 100-99. Ο Καμπάτσο αστόχησε στις βολές, ο Μπραζντέικις δεν βρήκε σκορ από το κέντρο και η Ρεάλ πήρε μια τεράστια νίκη, που όμως θα μας απασχολήσει πολύ τις επόμενες ημέρες, λόγω των διαιτητικών αποφάσεων.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 43-37, 62-62, 100-99

MVP: Ο Μαλεντόν με 25 πόντους και 5 ασίστη ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 33 πόντους, χαρίζοντάς μας μια μοναδική παράσταση, την οποία συνόδευσε και με 11 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ρεάλ είχε μόλις 2 τρίποντα (2/9), όμως παρόλα αυτά σημείωσε 100 πόντους.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Sergio Scariolo MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 T. Lyles * 29:49 21 8/13 ? 7/11 63.6% 1/2 50% 4/4 100% 3 2 5 0 2 2 0 1 22 1 D. Kramer 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 A. Abalde * 12:01 6 2/2 ? 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 2 2 0 4 1 1 0 4 7 F. Campazzo * 24:33 20 6/11 ? 6/10 60% 0/1 0% 8/10 80% 0 2 2 4 2 0 1 0 25 25 8 C. Okeke 05:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 11 M. Hezonja 14:37 2 1/4 ? 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 4 2 0 0 -5 -5 12 T. Maledon 21:30 25 7/11 ? 7/8 87% 0/3 0% 11/11 100% 0 3 3 5 2 2 2 0 34 34 14 G. Deck * 28:26 0 0/1 ? 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 16 U. Garuba 15:04 6 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 0/1 0% 2 1 3 0 0 1 0 1 4 4 22 W. Tavares * 24:56 12 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 4/4 100% 4 7 11 0 2 0 0 3 25 25 23 S. Llull 07:34 2 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 -1 24 A. Feliz 15:47 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 1 2 1 0 4 0 10 10 Team 1 3 4 0 0 3 0 0 1 TOTAL 200 100 35/63 ? 33/54 61.1% 2/9 22.2% 28/33 84.8% 11 22 33 14 21 12 9 4 119