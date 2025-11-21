Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε 87-99: Τρίποντη «εκτέλεση» στο Βελιγράδι

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να φύγει από το Βελιγράδι με μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν με 99-87 έχοντας τελειώσει το παιχνίδι με 15/27 τρίποντα!

Ακόμα... ευστοχούν έξω από τα 6.75 μέτρα οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οι οποίοι έμοιαζαν να πετάνε βότσαλα στον...ωκεανό της «Belgrade Arena».

Συγκεκριμένα τελείωσαν το παιχνίδι έχοντας 15/27 τρίποντα, αριθμός άκρως εντυπωσιακός, ο οποίος αποτέλεσε και το «κλειδί» για της 7ης νίκης της Φενέρ σε 12 ματς.

Οι Γιάντουνεν (19π., 4/5τρ.), Μπιμπέροβιτς (14π., 4/6τρ.) και Μέλι (3/5τρ.) ήταν εκείνοι που είχαν... 11/16 τρίποντα, με τον Μπόλντγουιν να είχε πληθωρική παρουσία με 15 πόντους και 8 ασίστ.

Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Η Φενέρμπαχτσε ήταν η κυρίαρχος του παιχνιδιού στην «Belgrade Arena» έχοντας πραγματοποιήσει εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πεντάλεπτο είχε προηγηθεί με 0-14 (!) με την γηπεδούχο Παρτίζαν να έβρισκε... σίδερο σε οτιδήποτε και αν επιχειρούσε. Οι πρώτοι πόντοι της στο ματς σημειώθηκαν με 04:10 για το τέλος της 1ης περιόδου, ένα διάστημα όπου η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, παίρνοντας και διαφορά 18 πόντους (8-24 στο 9'). Το δεκάλεπο έκλεισε στο 11-24 και λίγο-πολύ είχε προδικάσει και τη συνέχεια του αγώνα.

 

Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει στην 2η περίοδο μειώνοντας στους 9 πόντους (18-27 στο 12') αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να αποφύγει...διψήφιες διαφορές. Στο 17' η Φενέρ την είχε επαναφέρει στο +18 (30-48), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ έως και τη λήξη του ημιχρόνου (39-56). Στο πρώτο μισό η Παρτίζαν είχε 13/25 δίποντα αλλά και μόλις 1/6 τρίποντα ενώ η Φενέρ είχε στηριχθεί στο μακρινό σουτ με 9/14 έξω από τα 6.75 μέτρα όπως επίσης είχε 8/16 δίποντα.

Η συνέχεια δεν ήταν ίδια καθώς η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να «ροκανίζει» την διαφορά και να προσπαθεί να μπει εκ νέου στην διεκδίκηση της νίκης. Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν εκείνος που είχε ηγηθεί για την επιστροφή της Παρτίζαν στο ματς, την ώρα που ο Γιάντουνεν κρατούσε με... νύχια και με δόντια το προβάδισμα της ομάδας του. Μάλιστα πλησίασε σε απόσταση... δύο κατοχών (70-75) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου αλλά η αντίδραση της Φενέρ ήταν άμεση καθώς έτρεξε επιμέρους 2-9 για το νέο +12 (72-84) της τουρκικής ομάδας. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κομβικό σημείο προκειμένου να φύγει η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μ' ένα σπουδαίο διπλό από το Βελιγράδι.

O MVP... Μίκαελ Γιάντουνεν, ο οποίος σε 28:42 λεπτά συμμετοχής είχε 19 πόντους με 2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/4 βολές και 3 ριπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος είχε «γεμάτη» εμφάνιση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 15/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε, με τα οποία «εκτέλεσε» την Παρτίζαν μέσα στο Βελιγράδι

Τα δεκάλεπτα: 11-24, 39-56, 68-75, 87-99.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
2S. Milton29:03133/742.9%2/633.3%1/1100%6/875%0114220014
3M. Muurinen02:0600/00%0/00%0/00%0/00%00001000-10
4D. Washington *26:43113/1127.3%0/50%3/650%2/2100%0223401077
5D. Osetkowski *14:0300/00%0/00%0/00%0/00%0000204020
8M. Bosnjakovic03:1300/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10U. Mijailovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11A. Pokusevski *08:2621/250%1/1100%0/10%0/00%0110111244
12S. Brown *35:222710/2245.5%8/988.9%2/728.6%5/683.3%033342002626
17I. Bonga30:4083/933.3%2/366.7%1/425%1/250%448221101515
24B. Fernando14:4482/450%2/450%0/00%4/4100%1120220088
33N. Calathes *14:1700/10%0/10%0/00%0/20%0220400-40
88T. Jones21:23187/1070%7/1070%0/00%4/4100%03323002121
Team / Coaches246001000
TOTAL200:008732/85

Fenerbahce Beko IstanbulMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKF+/-PIR
#PlayerM/A%M/A%M/A%ODT
0A. Bacot Jr.09:5030/00.0%1/1100%0/00.0%0/00.0%0110310000
2W. Baldwin IV24:47152/450.0%1/425.0%1/425.0%8/8100%0338340021??
4N. Melli *23:08111/250.0%3/560.0%0/10.0%0/10.0%2464321016??
8T. Horton-Tucker *24:0862/633.3%0/10.0%0/10.0%2/366.7%145222127??
11B. Boston Jr.06:1142/366.7%0/00.0%0/00.0%0/00.0%101020002??
13T. Biberovic *24:09141/425%4/666.7%0/00%0/00%033121019??
17O. Bitim00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000001000??
18M. Jantunen28:42192/450%4/580%1/616.7%3/475%1340310019??
20D. Hall *27:3592/366.7%1/616.7%1/616.7%2/2100%1346200012??
32A. Zagars00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000??
50B. Colson16:26122/366.7%1/1100%1/1100%5/5100%0111201015??
92K. Birch *15:0463/475%0/00%0/00%0/10%022051102??
TOTAL200:009917/3351.5%15/2951.7%20/2483.3%3122251242725105
