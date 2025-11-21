Ακόμα... ευστοχούν έξω από τα 6.75 μέτρα οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οι οποίοι έμοιαζαν να πετάνε βότσαλα στον...ωκεανό της «Belgrade Arena».
Συγκεκριμένα τελείωσαν το παιχνίδι έχοντας 15/27 τρίποντα, αριθμός άκρως εντυπωσιακός, ο οποίος αποτέλεσε και το «κλειδί» για της 7ης νίκης της Φενέρ σε 12 ματς.
Οι Γιάντουνεν (19π., 4/5τρ.), Μπιμπέροβιτς (14π., 4/6τρ.) και Μέλι (3/5τρ.) ήταν εκείνοι που είχαν... 11/16 τρίποντα, με τον Μπόλντγουιν να είχε πληθωρική παρουσία με 15 πόντους και 8 ασίστ.
Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε ήταν η κυρίαρχος του παιχνιδιού στην «Belgrade Arena» έχοντας πραγματοποιήσει εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πεντάλεπτο είχε προηγηθεί με 0-14 (!) με την γηπεδούχο Παρτίζαν να έβρισκε... σίδερο σε οτιδήποτε και αν επιχειρούσε. Οι πρώτοι πόντοι της στο ματς σημειώθηκαν με 04:10 για το τέλος της 1ης περιόδου, ένα διάστημα όπου η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της, παίρνοντας και διαφορά 18 πόντους (8-24 στο 9'). Το δεκάλεπο έκλεισε στο 11-24 και λίγο-πολύ είχε προδικάσει και τη συνέχεια του αγώνα.
Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει στην 2η περίοδο μειώνοντας στους 9 πόντους (18-27 στο 12') αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να αποφύγει...διψήφιες διαφορές. Στο 17' η Φενέρ την είχε επαναφέρει στο +18 (30-48), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ έως και τη λήξη του ημιχρόνου (39-56). Στο πρώτο μισό η Παρτίζαν είχε 13/25 δίποντα αλλά και μόλις 1/6 τρίποντα ενώ η Φενέρ είχε στηριχθεί στο μακρινό σουτ με 9/14 έξω από τα 6.75 μέτρα όπως επίσης είχε 8/16 δίποντα.
Η συνέχεια δεν ήταν ίδια καθώς η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να «ροκανίζει» την διαφορά και να προσπαθεί να μπει εκ νέου στην διεκδίκηση της νίκης. Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν εκείνος που είχε ηγηθεί για την επιστροφή της Παρτίζαν στο ματς, την ώρα που ο Γιάντουνεν κρατούσε με... νύχια και με δόντια το προβάδισμα της ομάδας του. Μάλιστα πλησίασε σε απόσταση... δύο κατοχών (70-75) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου αλλά η αντίδραση της Φενέρ ήταν άμεση καθώς έτρεξε επιμέρους 2-9 για το νέο +12 (72-84) της τουρκικής ομάδας. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το κομβικό σημείο προκειμένου να φύγει η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μ' ένα σπουδαίο διπλό από το Βελιγράδι.
O MVP... Μίκαελ Γιάντουνεν, ο οποίος σε 28:42 λεπτά συμμετοχής είχε 19 πόντους με 2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/4 βολές και 3 ριπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος είχε «γεμάτη» εμφάνιση με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 15/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε, με τα οποία «εκτέλεσε» την Παρτίζαν μέσα στο Βελιγράδι
Τα δεκάλεπτα: 11-24, 39-56, 68-75, 87-99.
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|2
|S. Milton
|29:03
|13
|3/7
|42.9%
|2/6
|33.3%
|1/1
|100%
|6/8
|75%
|0
|1
|1
|4
|2
|2
|0
|0
|14
|3
|M. Muurinen
|02:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|4
|D. Washington *
|26:43
|11
|3/11
|27.3%
|0/5
|0%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|4
|0
|1
|0
|7
|7
|5
|D. Osetkowski *
|14:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|2
|0
|8
|M. Bosnjakovic
|03:13
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|U. Mijailovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Pokusevski *
|08:26
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|4
|4
|12
|S. Brown *
|35:22
|27
|10/22
|45.5%
|8/9
|88.9%
|2/7
|28.6%
|5/6
|83.3%
|0
|3
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|26
|26
|17
|I. Bonga
|30:40
|8
|3/9
|33.3%
|2/3
|66.7%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|4
|4
|8
|2
|2
|1
|1
|0
|15
|15
|24
|B. Fernando
|14:44
|8
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|8
|8
|33
|N. Calathes *
|14:17
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|0
|-4
|0
|88
|T. Jones
|21:23
|18
|7/10
|70%
|7/10
|70%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|2
|3
|0
|0
|21
|21
|Team / Coaches
|2
|4
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|87
|32/85
